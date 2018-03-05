Третьяк: Игроки «Спартака» еще покажут свой класс в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

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В понедельник ЦСКА победил «Спартак» со счетом 1:0 во втором матче серии 1/8 финала. Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу армейцев.

«В первом периоде сегодняшнего матча ЦСКА доминировал по всей площадке, как и во вчерашней игре. Было много моментов, но вратарь соперника отражал броски. Очень понравилась игра в первом периоде, во втором она сломалась и стала равной. Очень хорошую игру выдал [вратарь “Спартака” Никита] Беспалов, [голкипер ЦСКА Илья] Сорокин тоже достойно отстоял свои ворота», — сказал Третьяк.

«Олимпийские игры показали, что ни одна команда не ушла от поражений, поэтому здесь все может быть. При таком преимуществе армейцев в первом периоде “Спартак” мог сегодня победить. Шансы в серии есть у всех, “Спартак” не та команда, которая будет сдаваться, она покажет свой класс», — заключил президент ФХР.