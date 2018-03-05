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5 марта, источник: ТАСС

Третьяк: Игроки «Спартака» еще покажут свой класс в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Игроки «Спартака» еще покажут свой класс в серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В понедельник ЦСКА победил «Спартак» со счетом 1:0 во втором матче серии 1/8 финала. Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу армейцев.

«В первом периоде сегодняшнего матча ЦСКА доминировал по всей площадке, как и во вчерашней игре. Было много моментов, но вратарь соперника отражал броски. Очень понравилась игра в первом периоде, во втором она сломалась и стала равной. Очень хорошую игру выдал [вратарь “Спартака” Никита] Беспалов, [голкипер ЦСКА Илья] Сорокин тоже достойно отстоял свои ворота», — сказал Третьяк.

«Олимпийские игры показали, что ни одна команда не ушла от поражений, поэтому здесь все может быть. При таком преимуществе армейцев в первом периоде “Спартак” мог сегодня победить. Шансы в серии есть у всех, “Спартак” не та команда, которая будет сдаваться, она покажет свой класс», — заключил президент ФХР.

Следующий матч «Спартак» и ЦСКА проведут 7 марта.

ЦСКА 1:0
(1:0, 0:0, 0:0)
Спартак
5.03.2018, 19:30 Зрители: 3520 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Вадим Епанчинцев
Вратари
Илья Сорокин Никита Беспалов 59:28
1-й период
05:03 Максим Шалунов (К. Капризов)
Артем Подшендялов 12:06
18:14 Игорь Ожиганов
2-й период
Максим Цыплаков 22:45
Анатолий Никонцев 24:47
28:15 Мэт Робинсон
29:24 Иван Телегин
29:24
30:22 Михаил Пашнин
Максим Цыплаков 35:14
36:56 Кирилл Петров
3-й период
Александр Дергачев 40:45
Алексей Бондарев 41:27
47:41 Владимир Жарков
Статистика
12 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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