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5 марта, источник: Спорт-Экспресс

Герои Пхенчхана не заметили подвигов «Северстали»: СКА устроил голевое шоу

СКА обыграл «Северсталь» (7:4) и повел со счетом 2−0 в четвертьфинальной серии Западной конференции.

Источник: twitter.com/hcSKA

ТРИ ДЛЯ КОСКИНЕНА

Второй матч четвертьфинала «Запада» начался ровно так же, как закончилась первая игра. СКА зажимал соперника у своих ворот, уверенно владел шайбой и рассчитывал на классе переиграть заскочившую в плей-офф в последний момент «Северсталь». Только вместо эффектного броска Павла Дацюка, СКА получил в свои. Первая же атака команды Александра Гулявцева завершилась точным броском Дмитрия Кагарлицкого. Лучший снайпер «Северстали» поймал отскок от Микко Коскинена и здорово бросил с острого угла. Рослый финн не успел сложиться, хотя мог бы среагировать быстрее.

Главный тренер армейцев сделал несколько перестановок в составе. Первая тройка вышла в новом сочетании. Знарок решил поберечь Сергея Плотникова, которому досталось после силового приема в первой встрече. К связке Гусев — Дацюк, которую Знарок открыл на Олимпиаде, добавился Максим Карпов. Это звено и сделало игру СКА в первой половине матча. Правда, все началось с обидного промаха. Дацюк выскочил «один в ноль» с Юлиусом Гудачеком и не сумел его переиграть. Но Павел быстро исправился. СКА долго не мог пройти выстроившихся вдоль своей синей линии гостей, но как только сделал это, капитан армейцев забросил шайбу с неудобной руки.

БОЛЬШИНСТВО ОТ ГУСЕВА

На старте второго периода хозяева забили еще два гола с интервалом в 50 секунд. Сначала в большинстве Карпов фантастическим пасом вывел Никиту Гусева на пустой угол, а потом от синей мощно щелкнул Вячеслав Войнов. Шайба залетела в сетку после рикошета от Виктора Тихонова, для которого этот гол стал 101-м в КХЛ.

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Во второй трети матча игра особенно легко давалась армейцам. Проходили все комбинации, удавалось легко преодолевать середину поля и маневрировать в чужой зоне. Словно не было за плечами Олимпиады, двух матчей за четыре дня и встречи с Президентом.

Нет, «Северсталь» не расслабилась. Но, казалось, гости оставили все силы в двух результативных контратаках, благодаря которым сравняли счет (3:3). Армейцы этих двух шайб словно и не заметили, продолжив разрывать оборону соперника все более изощренными атаками. Гусев второй раз подряд реализовал лишнего, а Александр Барабанов прицельно бросил в дальний угол.

Во время загрузки произошла ошибка.

В заключительном периоде хозяева продолжили играть в давление и забросили еще две шайбы. И снова не обратили внимание на то, что «Северсталь» в четвертый раз огорчила Коскинена. Победа была уже в кармане, а разница шайб в плей-офф не играет роли. Серия переезжает в Череповец, где в среду, 7 марта состоится третий матч.

Игорь НОВИКОВ
из Санкт-Петербурга.

СКА 7:4
(1:1, 4:2, 2:1)
Северсталь
5.03.2018, 19:30 Зрители: 12115 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Александр Гулявцев
Вратари
Микко Коскинен Юлиус Гудачек 51:41 (А. Артамкин 51:41)
1-й период
Дмитрий Кагарлицкий (Н. Стасенко, А. Бумагин) 03:52
10:47 Вячеслав Войнов
15:06 Павел Дацюк (Ант. Белов, Н. Гусев)
2-й период
Александр Евсеенков 23:10
23:45 Никита Гусев (П. Херсли, М. Карпов)
24:35 Виктор Тихонов (В. Войнов, П. Торесен)
Дмитрий Кагарлицкий (А. Мазур, А. Бумагин) 26:15
Алексей Угаров (Р. Карлин, М. Рыбин) 29:41
31:36 Александр Барабанов (С. Калинин, В. Гавриков)
Сергей Монахов 31:49
33:31 Никита Гусев (М. Карпов, П. Дацюк)
3-й период
47:23 Павел Дацюк
49:25 Илья Каблуков
Адам Мазур 49:25
51:41 Илья Каблуков (В. Тихонов, Ан. Зубарев)
Матей Странски (А. Мерескин, А. Мазур) 53:16
Статистика
4 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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