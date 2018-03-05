Герои Пхенчхана не заметили подвигов «Северстали»: СКА устроил голевое шоу
СКА обыграл «Северсталь» (7:4) и повел со счетом 2−0 в четвертьфинальной серии Западной конференции.
СКА обыграл «Северсталь» (7:4) и повел со счетом 2−0 в четвертьфинальной серии Западной конференции.
ТРИ ДЛЯ КОСКИНЕНА
Второй матч четвертьфинала «Запада» начался ровно так же, как закончилась первая игра. СКА зажимал соперника у своих ворот, уверенно владел шайбой и рассчитывал на классе переиграть заскочившую в
Главный тренер армейцев сделал несколько перестановок в составе. Первая тройка вышла в новом сочетании. Знарок решил поберечь Сергея Плотникова, которому досталось после силового приема в первой встрече. К связке Гусев — Дацюк, которую Знарок открыл на Олимпиаде, добавился Максим Карпов. Это звено и сделало игру СКА в первой половине матча. Правда, все началось с обидного промаха. Дацюк выскочил «один в ноль» с Юлиусом Гудачеком и не сумел его переиграть. Но Павел быстро исправился. СКА долго не мог пройти выстроившихся вдоль своей синей линии гостей, но как только сделал это, капитан армейцев забросил шайбу с неудобной руки.
БОЛЬШИНСТВО ОТ ГУСЕВА
На старте второго периода хозяева забили еще два гола с интервалом в 50 секунд. Сначала в большинстве Карпов фантастическим пасом вывел Никиту Гусева на пустой угол, а потом от синей мощно щелкнул Вячеслав Войнов. Шайба залетела в сетку после рикошета от Виктора Тихонова, для которого этот гол стал 101-м в КХЛ.
Во второй трети матча игра особенно легко давалась армейцам. Проходили все комбинации, удавалось легко преодолевать середину поля и маневрировать в чужой зоне. Словно не было за плечами Олимпиады, двух матчей за четыре дня и встречи с Президентом.
Нет, «Северсталь» не расслабилась. Но, казалось, гости оставили все силы в двух результативных контратаках, благодаря которым сравняли счет (3:3). Армейцы этих двух шайб словно и не заметили, продолжив разрывать оборону соперника все более изощренными атаками. Гусев второй раз подряд реализовал лишнего, а Александр Барабанов прицельно бросил в дальний угол.
В заключительном периоде хозяева продолжили играть в давление и забросили еще две шайбы. И снова не обратили внимание на то, что «Северсталь» в четвертый раз огорчила Коскинена. Победа была уже в кармане, а разница шайб в
Игорь НОВИКОВ
из
|СКА
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7:4
(1:1, 4:2, 2:1)
|Северсталь
|Олег Знарок
|Александр Гулявцев
|Микко Коскинен
|Юлиус Гудачек 51:41 (А. Артамкин 51:41)
|1-й период
|Дмитрий Кагарлицкий (Н. Стасенко, А. Бумагин)
|03:52
|10:47
|Вячеслав Войнов
|15:06
|Павел Дацюк (Ант. Белов, Н. Гусев)
|2-й период
|Александр Евсеенков
|23:10
|23:45
|Никита Гусев (П. Херсли, М. Карпов)
|24:35
|Виктор Тихонов (В. Войнов, П. Торесен)
|Дмитрий Кагарлицкий (А. Мазур, А. Бумагин)
|26:15
|Алексей Угаров (Р. Карлин, М. Рыбин)
|29:41
|31:36
|Александр Барабанов (С. Калинин, В. Гавриков)
|Сергей Монахов
|31:49
|33:31
|Никита Гусев (М. Карпов, П. Дацюк)
|3-й период
|47:23
|Павел Дацюк
|49:25
|Илья Каблуков
|Адам Мазур
|49:25
|51:41
|Илья Каблуков (В. Тихонов, Ан. Зубарев)
|Матей Странски (А. Мерескин, А. Мазур)
|53:16
|4
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)