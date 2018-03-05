Герои Пхенчхана не заметили подвигов «Северстали»: СКА устроил голевое шоу

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ТРИ ДЛЯ КОСКИНЕНА

Второй матч четвертьфинала «Запада» начался ровно так же, как закончилась первая игра. СКА зажимал соперника у своих ворот, уверенно владел шайбой и рассчитывал на классе переиграть заскочившую в плей-офф в последний момент «Северсталь». Только вместо эффектного броска Павла Дацюка, СКА получил в свои. Первая же атака команды Александра Гулявцева завершилась точным броском Дмитрия Кагарлицкого. Лучший снайпер «Северстали» поймал отскок от Микко Коскинена и здорово бросил с острого угла. Рослый финн не успел сложиться, хотя мог бы среагировать быстрее.

Главный тренер армейцев сделал несколько перестановок в составе. Первая тройка вышла в новом сочетании. Знарок решил поберечь Сергея Плотникова, которому досталось после силового приема в первой встрече. К связке Гусев — Дацюк, которую Знарок открыл на Олимпиаде, добавился Максим Карпов. Это звено и сделало игру СКА в первой половине матча. Правда, все началось с обидного промаха. Дацюк выскочил «один в ноль» с Юлиусом Гудачеком и не сумел его переиграть. Но Павел быстро исправился. СКА долго не мог пройти выстроившихся вдоль своей синей линии гостей, но как только сделал это, капитан армейцев забросил шайбу с неудобной руки.

БОЛЬШИНСТВО ОТ ГУСЕВА

На старте второго периода хозяева забили еще два гола с интервалом в 50 секунд. Сначала в большинстве Карпов фантастическим пасом вывел Никиту Гусева на пустой угол, а потом от синей мощно щелкнул Вячеслав Войнов. Шайба залетела в сетку после рикошета от Виктора Тихонова, для которого этот гол стал 101-м в КХЛ.

Во второй трети матча игра особенно легко давалась армейцам. Проходили все комбинации, удавалось легко преодолевать середину поля и маневрировать в чужой зоне. Словно не было за плечами Олимпиады, двух матчей за четыре дня и встречи с Президентом.

Нет, «Северсталь» не расслабилась. Но, казалось, гости оставили все силы в двух результативных контратаках, благодаря которым сравняли счет (3:3). Армейцы этих двух шайб словно и не заметили, продолжив разрывать оборону соперника все более изощренными атаками. Гусев второй раз подряд реализовал лишнего, а Александр Барабанов прицельно бросил в дальний угол.

В заключительном периоде хозяева продолжили играть в давление и забросили еще две шайбы. И снова не обратили внимание на то, что «Северсталь» в четвертый раз огорчила Коскинена. Победа была уже в кармане, а разница шайб в плей-офф не играет роли. Серия переезжает в Череповец, где в среду, 7 марта состоится третий матч.