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5 марта, источник: ТАСС

СКА обыграл «Северсталь» во втором матче 1/8 финала КХЛ

ТАСС, 5 марта. Санкт-петербургский СКА на своем льду одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 7:4 во втором матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Дацюк (16-я и 48-я минуты), Никита Гусев (24, 34), Виктор Тихонов (25), Александр Барабанов (32) и Илья Каблуков (55). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (4, 27), Алексей Угаров (30) и Матей Странски (54).

Для нападающего СКА Патрика Торесена этот матч стал 100-м в плей-офф КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 7 марта в Череповце.

СКА 7:4
(1:1, 4:2, 2:1)
Северсталь
5.03.2018, 19:30 Зрители: 12115 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Александр Гулявцев
Вратари
Микко Коскинен Юлиус Гудачек 51:41 (А. Артамкин 51:41)
1-й период
Дмитрий Кагарлицкий (Н. Стасенко, А. Бумагин) 03:52
10:47 Вячеслав Войнов
15:06 Павел Дацюк (Ант. Белов, Н. Гусев)
2-й период
Александр Евсеенков 23:10
23:45 Никита Гусев (П. Херсли, М. Карпов)
24:35 Виктор Тихонов (В. Войнов, П. Торесен)
Дмитрий Кагарлицкий (А. Мазур, А. Бумагин) 26:15
Алексей Угаров (Р. Карлин, М. Рыбин) 29:41
31:36 Александр Барабанов (С. Калинин, В. Гавриков)
Сергей Монахов 31:49
33:31 Никита Гусев (М. Карпов, П. Дацюк)
3-й период
47:23 Павел Дацюк
49:25 Илья Каблуков
Адам Мазур 49:25
51:41 Илья Каблуков (В. Тихонов, Ан. Зубарев)
Матей Странски (А. Мерескин, А. Мазур) 53:16
Статистика
4 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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