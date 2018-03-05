СКА обыграл «Северсталь» во втором матче 1/8 финала КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Дацюк (16-я и 48-я минуты), Никита Гусев (24, 34), Виктор Тихонов (25), Александр Барабанов (32) и Илья Каблуков (55). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (4, 27), Алексей Угаров (30) и Матей Странски (54).

Для нападающего СКА Патрика Торесена этот матч стал 100-м в плей-офф КХЛ.