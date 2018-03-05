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СКА обыграл «Северсталь» во втором матче 1/8 финала КХЛ
ТАСС, 5 марта.
ТАСС, 5 марта.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Дацюк (16-я и 48-я минуты), Никита Гусев (24, 34), Виктор Тихонов (25), Александр Барабанов (32) и Илья Каблуков (55). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (4, 27), Алексей Угаров (30) и Матей Странски (54).
Для нападающего СКА Патрика Торесена этот матч стал 100-м в
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 7 марта в Череповце.
|СКА
|
7:4
(1:1, 4:2, 2:1)
|Северсталь
|Олег Знарок
|Александр Гулявцев
|Микко Коскинен
|Юлиус Гудачек 51:41 (А. Артамкин 51:41)
|1-й период
|Дмитрий Кагарлицкий (Н. Стасенко, А. Бумагин)
|03:52
|10:47
|Вячеслав Войнов
|15:06
|Павел Дацюк (Ант. Белов, Н. Гусев)
|2-й период
|Александр Евсеенков
|23:10
|23:45
|Никита Гусев (П. Херсли, М. Карпов)
|24:35
|Виктор Тихонов (В. Войнов, П. Торесен)
|Дмитрий Кагарлицкий (А. Мазур, А. Бумагин)
|26:15
|Алексей Угаров (Р. Карлин, М. Рыбин)
|29:41
|31:36
|Александр Барабанов (С. Калинин, В. Гавриков)
|Сергей Монахов
|31:49
|33:31
|Никита Гусев (М. Карпов, П. Дацюк)
|3-й период
|47:23
|Павел Дацюк
|49:25
|Илья Каблуков
|Адам Мазур
|49:25
|51:41
|Илья Каблуков (В. Тихонов, Ан. Зубарев)
|Матей Странски (А. Мерескин, А. Мазур)
|53:16
|4
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)