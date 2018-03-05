Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как прошел юбилейный «Оскар 2018»: победители и красная дорожка
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Дочь Филиппа Киркорова хочет стать олимпийской чемпионкой
В римском метро нашли дом военачальника II века
Светлана Бондарчук вышла в свет в роскошном мини-платье
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер Кэнакс2
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзОТ4
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас СтарзОТ2
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало Сэйбрз5
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ4
Калгари Флэймз3
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Йокерит
Хоккей. КХЛ
5.03
СКА7
Северсталь4
Хоккей. КХЛ
5.03
ЦСКА1
Спартак0
Хоккей. КХЛ
5.03
Ак Барс3
Амур2
Все события
Что ждет эсминец США при встрече с российским "Кинжалом"
На «Оскаре» пошутили про Путина
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Медведева уходит от тренера: это провокация или просто глупость?
СКА и «Северсталь» забросили 11 шайб в матче Кубка Гагарина
Ренату Литвинову перепутали с Эвелиной Хромченко
Эмма Уотсон и Холли Берри блистали на вечеринке Vanity Fair
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
В Приморье дальневосточный гектар дали на кладбище
В римском метро нашли дом военачальника II века
Фоторепортажи
24Олимпийцы зажгли на льду в Москве
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
5 марта, источник: ТАСС

«Авангард» сравнял счет в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

ТАСС, 5 марта. Омский «Авангард» в гостях победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 7:2 во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе «Авангарда» отличились Андре Петерссон (16-я, 29-я и 43-я минуты), Ансель Галимов (16), Петр Хохряков (32), Михаил Фисенко (37) и Семен Кошелев (47). За «Салават Юлаев» шайбы забросили Григорий Панин (30) и Владимир Ткачев (31).

Хет-трик Петерссона стал первым для шведского хоккеиста в составе «Авангарда». В третьем периоде «Салават Юлаев» поменял вратаря, вместо Ивана Налимова вышел Андрей Кареев. Нападающий уфимцев Линус Умарк получил дисциплинарный штраф до конца игры (5+20 минут) за удар клюшкой соперника во время стартового вбрасывания третьего периода.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Омске 7 марта.

Салават Юлаев 2:7
(0:2, 2:3, 0:2)
Авангард
5.03.2018, 17:00 Зрители: 5343 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Герман Титов
Вратари
Иван Налимов 29:02 (И. Налимов 29:26-40:00, А. Кареев 40:00) Доминик Фурх
1-й период
02:16 Григорий Панин
08:29
Андре Петерссон (М. Березин) 15:24
Ансель Галимов (Е. Мартынов, А. Стась) 15:33
2-й период
Чад Рау 20:37
Юхан Сундстрем 23:06
26:35 Григорий Панин
Андре Петерссон (М. Березин, Т. Перселл) 28:38
29:26 Григорий Панин (Л. Умарк, Ф. Ларсен)
Ансель Галимов 30:05
30:31 Владимир Ткачев
Петр Хохряков (М. Минеев) 31:18
Михаил Фисенко (Д. Кугрышев) 36:21
3-й период
40:05 Линус Умарк
40:05 Линус Умарк
Андре Петерссон 40:11
Андре Петерссон 42:45
Семен Кошелев (М. Чудинов) 46:12
Евгений Медведев 51:27
52:45 Теему Хартикайнен
Виталий Меньшиков 52:45
Доминик Фурх 56:14
56:32 Йоонас Кемппайнен
Статистика
33 Штрафное время 16
6 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Матч грозненского "Ахмата" закончился дракой футболистов (видео)
Жозе Моуринью будет работать на российском телеканале
Медведева уходит от тренера: это провокация или просто глупость?
СКА и «Северсталь» забросили 11 шайб в матче Кубка Гагарина
100 дней до приказа: о готовности стадионов ЧМ-2018
Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут в Париже и Ливерпуле
«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
Альварес провалил допинг-тест перед реваншем с Головкиным
«Манчестер Юнайтед» победил «Кристал Пэлас», уступая 0:2
Спорт-Экспресс
Авто
Назван лучший автомобиль в Европе Лучшим автомобилем в Европе в 2018 году стал кроссовер Volvo XC40
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь