«Авангард» сравнял счет в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

Источник: РИА "Новости"

В составе «Авангарда» отличились Андре Петерссон (16-я, 29-я и 43-я минуты), Ансель Галимов (16), Петр Хохряков (32), Михаил Фисенко (37) и Семен Кошелев (47). За «Салават Юлаев» шайбы забросили Григорий Панин (30) и Владимир Ткачев (31).

Хет-трик Петерссона стал первым для шведского хоккеиста в составе «Авангарда». В третьем периоде «Салават Юлаев» поменял вратаря, вместо Ивана Налимова вышел Андрей Кареев. Нападающий уфимцев Линус Умарк получил дисциплинарный штраф до конца игры (5+20 минут) за удар клюшкой соперника во время стартового вбрасывания третьего периода.