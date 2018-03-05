«Авангард» сравнял счет в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым»
ТАСС, 5 марта. Омский «Авангард» в гостях победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 7:2 во втором матче серии 1/8 финала
ТАСС, 5 марта. Омский «Авангард» в гостях победил уфимский «Салават Юлаев» со счетом 7:2 во втором матче серии 1/8 финала
В составе «Авангарда» отличились Андре Петерссон (16-я, 29-я и 43-я минуты), Ансель Галимов (16), Петр Хохряков (32), Михаил Фисенко (37) и Семен Кошелев (47). За «Салават Юлаев» шайбы забросили Григорий Панин (30) и Владимир Ткачев (31).
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Следующий матч пройдет в Омске 7 марта.
|Салават Юлаев
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2:7
(0:2, 2:3, 0:2)
|Авангард
|Эркка Вестерлунд
|Герман Титов
|Иван Налимов 29:02 (И. Налимов 29:26-40:00, А. Кареев 40:00)
|Доминик Фурх
|1-й период
|02:16
|Григорий Панин
|08:29
|Андре Петерссон (М. Березин)
|15:24
|Ансель Галимов (Е. Мартынов, А. Стась)
|15:33
|2-й период
|Чад Рау
|20:37
|Юхан Сундстрем
|23:06
|26:35
|Григорий Панин
|Андре Петерссон (М. Березин, Т. Перселл)
|28:38
|29:26
|Григорий Панин (Л. Умарк, Ф. Ларсен)
|Ансель Галимов
|30:05
|30:31
|Владимир Ткачев
|Петр Хохряков (М. Минеев)
|31:18
|Михаил Фисенко (Д. Кугрышев)
|36:21
|3-й период
|40:05
|Линус Умарк
|40:05
|Линус Умарк
|Андре Петерссон
|40:11
|Андре Петерссон
|42:45
|Семен Кошелев (М. Чудинов)
|46:12
|Евгений Медведев
|51:27
|52:45
|Теему Хартикайнен
|Виталий Меньшиков
|52:45
|Доминик Фурх
|56:14
|56:32
|Йоонас Кемппайнен
|33
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)