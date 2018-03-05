Защитник ЦСКА Артем Блажиевский дисквалифицирован на два матча плей-офф КХЛ
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Артем Блажиевский дисквалифицирован на два матча
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Артем Блажиевский дисквалифицирован на два матча
ЦСКА в воскресенье со счетом 6:0 обыграл московский «Спартак» в первой игре серии первого раунда
На шестой минуте первого периода Блажиевский атаковал нападающего «красно-белых» Илью Талалуева и получил двухминутный штраф.
«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ЦСКА Артема Блажиевского наказание за атаку соперника в голову или шею — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф, а также дисквалифицировать игрока на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении КХЛ.
Второй матч серии до четырех побед между ЦСКА и «Спартаком» состоится 5 марта на площадке армейцев.