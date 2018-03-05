Скудра снова не пройдёт первый раунд? Каким был старт плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Трактор» — «Нефтехимик»

Первая игра показала, что нас ждёт крайне интересная затяжная серия. После стартового периода форвард гостей Павел Куликов отметил, что у «Трактора» было два момента, оба из которых удалось реализовать. Мнение небезосновательное. Челябинцы и в регулярном чемпионате прекрасно использовали свои шансы, играя зачастую по счёту. После двадцати минут казалось, что и сегодня матч пойдёт по такому же сценарию: «Нефтехимик» попытается нагнетать, а хозяева постараются гасить атаки и вязать соперника в борьбе. Однако кто сейчас может упрекнуть «Трактор» в том, что он играл скучно, с оглядкой на счёт? Обе команды имели уйму возможностей. Инициатива несколько раз переходила из рук в руки по ходу встречи, что тоже говорит о соотношении сил в противостоянии. Поэтому по-прежнему трудно сказать, кто из этой пары в итоге окажется во втором раунде. Оба клуба способны побеждать на выезде, посему фактор своего льда в данном случае имеет чуть меньшее значение, чем в некоторых других битвах.

«Салават Юлаев» — «Авангард»

Не так страшно проиграть на чужом льду в первом матче серии. Хуже для тренерского штаба омичей то, что ошибки команды перенеслись из регулярного чемпионата в плей-офф. Вытаскивать матчи с 0:3 крайне тяжёло. Но тут «ястребы» могут винить только самих себя. Дело ведь не в прекрасной реализации: у уфимцев возникали моменты в первом периоде и без учёта трёх заброшенных шайб. И не стоит вешать на Фурха всех собак. Об этом говорил и Герман Титов после игры. Когда противник беспрепятственно бросает с нескольких метров, то обращать внимание нужно и на это, а не только на то, что вратарь мог бы надёжнее сыграть. К тому же голкипер «Салавата» сыграл ничуть не лучше Фурха, в этом у команд схожие проблемы. В двух случаях из четырёх Кареев должен был предотвращать угрозу.

Разница в том, что клуб из столицы Башкортостана может безболезненно оставить Кареева на лавке. А Фурх потенциально гораздо сильнее Шилина. Именно во вратарской линии у «ястребов» могло быть преимущество в противостоянии: в защите омичи не блистали и раньше, в атаке нет сочетания, которое могло бы сравниться с тройкой Умарк-Кемппайнен-Хартикайнен. А вот Фурх в своей лучшей форме не уступает ни Карееву, ни Налимову. Однако чех начал плей-офф гораздо ниже своих возможностей. И теперь тренерскому штабу «Авангарда» предстоит серьёзный выбор -Шилин или Фурх? Россиянин отстоял сегодня лучше, но оставить Доминика на скамье — значит, окончательно лишить его уверенности.

«Автомобилист» — «Металлург»

«Автомобилист» в очередной раз убедился, что не нужно давать «Металлургу» играть в большинстве. Там имеется убийственная бригада, реализующая лишнего хоккеиста. Сегодня этот фактор позволил «Магнитке» отыграться со счёта 0:2. А чего добились «автомобилисты», играя в формате 5 на 4? Их реализация большинства — не ровня магнитогорской.

О подготовке тоже стоит сказать. Ранее отмечалось, что, возможно, не совсем верно она была построена. Сейчас этот момент можно только продублировать. Екатеринбуржский клуб не сумел отыграть на одном уровне все 60 минут. В третьем периоде инициатива была упущена. Хотя «Металлург» не демонстрировал какой-то феноменальной игры. Хозяева сами отдали матч, который складывался весьма неплохо.

Следующий поединок может стать решающим. Если тренерский штаб хозяев сделает правильные выводы, то второй матч серии останется за «Автомобилистом». Ещё одно поражение в Екатеринбурге практически поставит крест на турнирных амбициях дружины Владимира Крикунова.

«Ак Барс» — «Амур»

Казанцы довольно ожидаемо были сильнее в первом матче серии. Для «Амура» это поражение практически ничего не поменяло. В Хабаровске рассчитывают на затяжную серию. А задачи, которые необходимо выполнить дальневосточникам, остались прежними. Реальнее обыгрывать «Ак Барс» на своей площадке. Вдобавок к трём победам на «Платинум-Арене» нужно зацепить один матч в Казани. Сегодня попытку реализовать не удалось. Будет ещё одна возможность завтра. Однако хабаровчанам нужно прибавлять, чтобы все рассуждения о проходе в следующий раунд имели под собой хоть какое-то основание. В сегодняшнем матче действительно достойно в составе «тигров» выглядел только Юха Метсола, благодаря которому счёт к финальной сирене оказался приличным. В активе финна 46 сэйвов. А «Амур», дважды получавший в заключительном периоде перевес в одного игрока, нанёс 3 броска в створ за последние 20 минут матча. Очевидно, что с такими показателями нельзя обыграть казанцев.

СКА — «Северсталь»

Предполагалось, что череповчане могут навязать борьбу обладателю Кубка Континента. Однако за пределами Череповца редкий болельщик решился бы поставить на победу «Северстали» в первом матче серии. А сенсация едва не состоялась. Даже не имея шансов поиграть в большинстве, гости вели в счёте и трижды огорчили Коскинена за всю игру. Но нужно сводить к минимуму удаления в поединках против СКА. Хозяева забросили победную шайбу в овертайме, имея на одного игрока больше. Безусловно, дружина Олега Знарка имела преимущество. Однако не будем умалять заслуг «Северстали», которая сумела уйти на последней минуте третьего периода от поражения в основное время. Есть опасения, что завтра равной борьбы на льду может и не быть. Сил потрачено достаточно обеими командами. Но «Северсталь» вновь выйдет в том же составе, даже имея одно вакантное место в заявке. А у СКА есть резерв. Не исключено, что некоторые изменения мы у хозяев увидим.

Сегодняшний матч подтвердил мысли о том, что серия не ограничится четырьмя встречами.

ЦСКА — «Спартак»

В прогнозах мы уже отмечали, что статус матча не уравняет шансы команд. Гостям нужно было что-то придумывать. Но «Спартак» не сумел ничего противопоставить оппоненту в стартовом матче серии. «Армейцы» ушли на первый перерыв с минимальным преимуществом, и такое положение «спартаковцев» удовлетворяло, поскольку Сорокина мы видели в игре гораздо реже, чем Беспалова.

«Спартак» только в первой четверти второго периода смотрелся лучше соперника. Этого явно недостаточно для победы. На протяжении большей части встречи «армейцы» заставляли оппонента обороняться. Разница в классе была ощутимой, что прослеживалось и в очных встречах регулярного чемпионата. И даже в формате 5 на 3 спартаковцы не смогли поразить ворота Ильи Сорокина. Если ЦСКА не сбавит обороты, серия, с высокой долей вероятности, станет максимально короткой.

«Йокерит» — «Сочи»

Было понятно, что сочинцы могут сегодня попасть под финский каток. 0:2 в серии и две игры на выезде — никто не хочет загонять себя в такие условия. В раздевалке «Йокерита», очевидно, состоялся жёсткий разговор после вчерашней игры. Этот поединок мог стать последним домашним матчем сезона для «джокеров». Финны старались действовать активнее, чтобы провоцировать удаления у гостей. Сочинцы семь раз давали сопернику поиграть в формате 5 на 4. Четырежды «Йокерит» использовал удаления. Хотя и гости обе свои шайбы забросили в большинстве.

Эта победа оставила финнам шансы на конечный успех. Для сочинцев фиаско катастрофой не стало. Теперь всё в их руках: побеждай на своём льду, и второй раунд окажется не за горами для дружины Сергея Зубова, которая уже одержала свою первую победу в плей-офф, считая все розыгрыши Кубка Гагарина.

«Локомотив» — «Торпедо»