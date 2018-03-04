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00:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Авангарду» нужно перейти на зонную оборону: тактические советы

Корреспондент «СЭ» Игорь ЕРОНКО занялся любимым делом — подсказывать тренерам, как играть их команде.

Источник: ХК "Авангард"

Перейти на зонную оборону полностью — дело не одного дня. А до второй встречи меньше суток. Даже двух месяцев, а именно столько работает Герман Титов, не хватит. Но базовые принципы известны всем. Ведь сейчас уже никто не играет чистую персоналку. Ну, за исключением совсем уж архаичных тренеров.

У «Авангарда» изначально акцент был именно на персональной обороне. Что для наставника уфимцев Эркки Вестерлунда — настоящий подарок. Он мастер построения позиционного нападения с постоянными сменами позиций, разменами и подключениями защитников. Пока омичи не перестроились, не отдали периметр, хотя и сваливались постоянно на игру по игрокам соперника, их построения разрывали на раз.

Персоналкой тут ничего не добьешься. Порой доходило до смешного: Хохрякова с ходу привозили на пятак, и он там оставался, располагаясь ниже защитников. Конечно, игроков не обучить передаче оппонента, подобные взаимодействия надо нарабатывать в течение длительного времени. Но объяснить тем же оборонцам, что если их увозят за усы, нужно орать во весь голос, а не катить туда, труда не составит.

ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ АГРЕССИИ В СРЕДНЕЙ ЗОНЕ

Это даже важнее. Раз уж обороняться в своей получается с трудом. «1−3−1», применяемые Титовым, — вполне рабочая схема. Она хороша тем, что можно легко смещать акценты. Сама по себе нейтральная, но легко превращающаяся и в агрессивную, и в пассивную. Ничего, впрочем, подобного в первом матче серии со стороны «Авангарда» мы не увидели. В основном — третий вариант.

Когда единственный форчекер уводит соперника на борт, трио, располагающемуся в районе красной линии, совсем не обязательно откатываться. Аккуратная скидка или даже горизонтальный перевод, а мы их немало видели, — и сразу куча пространства. С учетом почти постоянных «4−1» с подключением защитника у «Салавата», вход в зону вообще не составляет труда. Регулярно и входили — с контролем шайбы. В первую очередь должны быть активнее фланги на слабом борту, но и центральный игрок должен действовать выше. Для того чтобы увозить соперника на периметр — он должен пресекать горизонтальные переводы и диагонали. Если просто откатываться в зону защиты — толку от «1−3−1»?

Строго говоря, схема «1−2−2» против «Салавата» кажется более эффективной. Либо загоняешь на периметр, либо провоцируешь на вбросы. А в них ничего страшного нет. Особенно если заставить вратарей играть активнее. Барулин смог перестроиться и испортить начало плей-офф «Йокериту» постоянными выходами из ворот. Фурх и Шилин, конечно, доверия в этом смысле не внушают, но попробовать определенно стоит.

ВЕРНУТЬ АГРЕССИЮ В АТАКЕ

На самом старте матча она еще моментами была, но потом исчезла напрочь. А ведь именно активная игра в позиционных атаках со сменами позиций и большим объемом движения выгодно выделяла «Авангард» образца после олимпийского перерыва на фоне того, что было до этой длительной паузы.

Вполне понятен испуг тренерского штаба после 0:3. Да и игроков явно потряхивало. Но если центры будут и дальше располагаться у синей линии, и при этом не будет никакой активности со стороны защитников, а они точно могут и здорово умеют активничать, что успели показать, то у «Салавата» проблем с итоговой победой не возникнет. Цепляться за шайбу в чужой зоне удается. Но это ни к чему не приводит. Потому что нападающие все время в меньшинстве.

ПОРАБОТАТЬ НАД ДЕТАЛЯМИ

Почему на старте «Авангард» абсолютно не был готов к прострелам Умарка, которыми он всегда славится — загадка. По ходу дела перестроились, перекрывали линии передач, хотя однозначного рецепта успешной игры против него все равно не существует, если давать ему столько пространства. Он должен быть целью номер один для любого сочетания, выходящего против. Наложения не получались. Если план выпускать Медведева и Меньшикова против тройки Кемппайнена, а он проглядывался, то тренер по защитникам должен иметь соответствующий план и четко его выполнять.

В меньшинстве «Авангард» никак не поймет, как играть против сразу двух нападающих, располагающихся внутри «квадрата». Опять же — проблемы с передачей оппонента. В большинстве зачем-то выходит Березин. Лемтюгов-то, как оказывается, в порядке — вот и пусть себе играет на полборта.

И неплохо бы как-то команду раскрепостить. Такие обрезы, какие были у Минеева с Михеевым, как выброс без давления у Фурха, — это же от закрепощенности.

«Салават» — фаворит серии, но у «Авангарда» достаточно мастерства, чтобы зацепиться и даже выиграть. Но для этого необходимы коррективы.

Салават Юлаев 6:4
(3:0, 1:2, 2:2)
Авангард
4.03.2018, 14:30 Зрители: 6543 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Герман Титов
Вратари
Андрей Кареев 46:07 (И. Налимов 46:07) Доминик Фурх 11:35 (О. Шилин 11:35)
1-й период
Доминик Фурх 00:22
02:02 Владимир Ткачев
04:52 Станислав Гареев (Т. Хартикайнен, З. Арзамасцев)
10:52 Максим Майоров (В. Солодухин, Й. Кемппайнен)
11:35 Теему Хартикайнен (Л. Умарк)
Евгений Медведев 18:08
2-й период
23:31 Максим Гончаров
Дмитрий Кугрышев (И. Михеев, Е. Медведев) 24:55
Максим Минеев (А. Стась) 25:36
Ансель Галимов 29:37
29:51 Антон Бурдасов
33:23
36:35 Линус Умарк (С. Гареев, Т. Хартикайнен)
3-й период
42:26 Максим Гончаров
Юхан Сундстрем 42:26
Петр Хохряков (С. Кошелев) 44:13
Ансель Галимов (А. Стась) 46:07
Максим Минеев 49:37
50:31 Филип Ларсен (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
55:27
56:21 Теему Хартикайнен (Л. Умарк)
Статистика
10 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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