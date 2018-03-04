«Настроены воевать за Гулявцева»: герои «Северстали» хотят выбить чемпионов

«Будет приятно обыграть олимпийских чемпионов»

19-летний нападающий «Северстали» Игорь Гераськин проводит первый сезон на взрослом уровне, и у него получается очень неплохо. В регулярном чемпионате КХЛ форвард набрал 7 (1+6) очков в 20 матчах, в январе он съездил в Астану на Матч звезд, где в составе дивизиона Харламова забил два гола в игре за третье место. Александр Гулявцев оставил молодого хоккеиста в основной команде на плей-офф, и тот забросил шайбу в первой же игре.

— Радовался шайбе, но команда проиграла, — говорил Игорь журналистам после матча и при этом немного нервничал. — Сейчас надо забывать об этом и готовиться к следующей игре.

— У вас это первый взрослый плей-офф. Сильно волновались?

— Да, волнение было, но провел пару смен, и оно ушло. Стал играть так, как в сезоне, то есть показывать все что умею.

— Не страшно играть против таких мощных защитников СКА, как Гавриков?

— На льду об этом не думаешь. Это плей-офф, надо выходить побеждать. Череповец давно не играл в Кубке Гагарина, все это ждали. На рост я не обращаю внимание. Просто бьюсь за команду.

— СКА — явный фаворит в серии. В каком случае будете довольны собой?

— Мы играем только на победу, других вариантов не рассматриваем.

— А если зацепите один матч и вернете серию в Петербурге?

— Нет, мы играем на победу. Мы должны выиграть четыре матча и всю серию.

— Как отреагировали на новость, что Гулявцеву не предлагают новый контракт?

— Я не знаю, это слухи какие-то. Нигде не подтверждено. Об этом вообще не идет разговор, потому что сейчас не до этого.

— Вы бы хотели, чтобы тренер остался на следующий сезон?

— Конечно.

— Есть дополнительная мотивация, что в СКА так много олимпийских чемпионов?

— Приятно будет обыграть олимпийских чемпионов.

— В цветах сборной Германии.

Молодой форвард позволил себе рассмеяться, но потом ответил по-взрослому серьезно.

— Но мы играем против СКА и об этом не думаем. Выходим и бьемся.

— Кто сильнее: сборная Германии или «Северсталь»?

— «Северсталь».

«Ценим вклад Гулявцева в команду»

Дмитрий Кагарлицкий после матча против СКА в рамках регулярки говорил на эмоциях. В плей-офф капитан череповчан стал спокойнее.

— С каким счетом вы собираетесь выиграть серию?

— Время покажет. Мы сейчас настраиваемся на второй матч. Надо побеждать и от этого отталкиваться. Сначала надо выиграть хотя бы один матч, а потом должно пойти.

— Смущает количество штрафного времени?

— Это хоккей, так получилось. Я не судья. Со стороны игрока не очень приятно играть в меньшинстве. Могу только так сказать.

— СКА играл настолько чисто, что остался без штрафа?

— Вы со стороны смотрели, вам виднее. У меня абсолютно нет претензий. Есть специально обученные люди, которые проводят матч, сверху тоже смотрят. Я не уполномочен ни обсуждать, ни критиковать решения судей.

— В первом периоде СКА доминировал, но вы не посыпались.

— Мы ожидали этого. Знали, что будет полный стадион, команда проводила дома первую игру. Ждали давления, были к этому готовы. Можно сказать, что стояла задача выстоять в первые 10 минут, чтобы потом постараться навязать свою игру.

— Не показалось, что СКА где-то даже пижонил?

— Они мастера, могут себе позволить. Мы старались быть нацеленными на ворота, а они хотели, возможно, где-то забить красиво. Это хоккей. Кто как хочет, так и пытается забить. Они выбирают такую тактику, мы — другую.

— Расстроились, что матч перенесли на день позже?

— Абсолютно нет. У нас было два очень напряженных матча, после которых получили на день больше отдыха. Мы успели восстановиться и подготовиться к игре. И для нас, и для СКА это была хорошая пауза.

— Слух, что Гулявцеву не предлагают новый контракт, дополнительно сплачивает команду? Вообще видели такую новость?

— Я не знаю эту ситуацию и не хочу ее комментировать. Команда играет и бьется за Гулявцева. Мы очень уважаем тренера, ценим его вклад в команду. Думаю, это просто сплетни. Мы команда и настроены воевать за нашего тренера.

— За третий период и овертайм у «Северстали» — два броска. Это проблема нападения?

— СКА играл очень активно. Мы чуть-чуть прижались к воротам в третьем периоде, но забили. Значит, все делали правильно. В овертайме у нас было два удаления. В меньшинстве тяжело бросать по воротам. Если выстояли — игра бы выровнялась, и мы бы стали больше бросать. Возможно, и удаление заработали бы. Но что обсуждать: игра закончилась, готовимся к следующей.

— Гераськин выразил уверенность, что «Северсталь» сильнее сборной Германии.