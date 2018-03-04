Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«И летает, и танцует»: Горбачев с критикой отозвался о Путине
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Жена Эммануила Виторгана рассказала, на кого похожа их новорожденная дочь
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе Шаркс2
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм Дакс6
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
03:30
Миннесота Уайлд4
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз2
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
01:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
4.03
Колорадо ЭвеланшОТ3
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
4.03
Флорида Пантерз4
Филадельфия Флайерз1
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Амур
Все события
«И летает, и танцует»: Горбачев с критикой отозвался о Путине
Американцев в Сети рассмешило новое оружие Путина
Готовится ядерный удар по России - Лавров подтвердил
Путин признался, что гулял по улицам неузнанным
«Челси» потерпел 4-е поражение в пяти последних матчах АПЛ
600-й гол Месси в карьере помог «Барселоне» победить «Атлетико»
Пугачева, Долина и другие на юбилее Вячеслава Зайцева
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Диабет второго типа оказался пятью разными заболеваниями
У красного вина и шоколада нашли новые полезные свойства
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
9Матч «Зенит» — «Амкар» завершился судейским скандалом
13Еврофутбол: дебют сына Веа за «ПСЖ», «Ман Сити» победил «Челси»
4 марта, источник: Советский спорт

«Настроены воевать за Гулявцева»: герои «Северстали» хотят выбить чемпионов

Молодой Гераськин и опытный Кагарлицкий — о желании выиграть серию у СКА, слухах про тренера и сравнении со сборной Германии.

«Будет приятно обыграть олимпийских чемпионов»

19-летний нападающий «Северстали» Игорь Гераськин проводит первый сезон на взрослом уровне, и у него получается очень неплохо. В регулярном чемпионате КХЛ форвард набрал 7 (1+6) очков в 20 матчах, в январе он съездил в Астану на Матч звезд, где в составе дивизиона Харламова забил два гола в игре за третье место. Александр Гулявцев оставил молодого хоккеиста в основной команде на плей-офф, и тот забросил шайбу в первой же игре.

— Радовался шайбе, но команда проиграла, — говорил Игорь журналистам после матча и при этом немного нервничал. — Сейчас надо забывать об этом и готовиться к следующей игре.

— У вас это первый взрослый плей-офф. Сильно волновались?

— Да, волнение было, но провел пару смен, и оно ушло. Стал играть так, как в сезоне, то есть показывать все что умею.

— Не страшно играть против таких мощных защитников СКА, как Гавриков?

— На льду об этом не думаешь. Это плей-офф, надо выходить побеждать. Череповец давно не играл в Кубке Гагарина, все это ждали. На рост я не обращаю внимание. Просто бьюсь за команду.

— СКА — явный фаворит в серии. В каком случае будете довольны собой?

— Мы играем только на победу, других вариантов не рассматриваем.

— А если зацепите один матч и вернете серию в Петербурге?

— Нет, мы играем на победу. Мы должны выиграть четыре матча и всю серию.

— Как отреагировали на новость, что Гулявцеву не предлагают новый контракт?

— Я не знаю, это слухи какие-то. Нигде не подтверждено. Об этом вообще не идет разговор, потому что сейчас не до этого.

— Вы бы хотели, чтобы тренер остался на следующий сезон?

— Конечно.

— Есть дополнительная мотивация, что в СКА так много олимпийских чемпионов?

— Приятно будет обыграть олимпийских чемпионов.

— В цветах сборной Германии.

Молодой форвард позволил себе рассмеяться, но потом ответил по-взрослому серьезно.

— Но мы играем против СКА и об этом не думаем. Выходим и бьемся.

— Кто сильнее: сборная Германии или «Северсталь»?

— «Северсталь».

«Ценим вклад Гулявцева в команду»

Дмитрий Кагарлицкий после матча против СКА в рамках регулярки говорил на эмоциях. В плей-офф капитан череповчан стал спокойнее.

— С каким счетом вы собираетесь выиграть серию?

— Время покажет. Мы сейчас настраиваемся на второй матч. Надо побеждать и от этого отталкиваться. Сначала надо выиграть хотя бы один матч, а потом должно пойти.

— Смущает количество штрафного времени?

— Это хоккей, так получилось. Я не судья. Со стороны игрока не очень приятно играть в меньшинстве. Могу только так сказать.

— СКА играл настолько чисто, что остался без штрафа?

— Вы со стороны смотрели, вам виднее. У меня абсолютно нет претензий. Есть специально обученные люди, которые проводят матч, сверху тоже смотрят. Я не уполномочен ни обсуждать, ни критиковать решения судей.

— В первом периоде СКА доминировал, но вы не посыпались.

— Мы ожидали этого. Знали, что будет полный стадион, команда проводила дома первую игру. Ждали давления, были к этому готовы. Можно сказать, что стояла задача выстоять в первые 10 минут, чтобы потом постараться навязать свою игру.

— Не показалось, что СКА где-то даже пижонил?

— Они мастера, могут себе позволить. Мы старались быть нацеленными на ворота, а они хотели, возможно, где-то забить красиво. Это хоккей. Кто как хочет, так и пытается забить. Они выбирают такую тактику, мы — другую.

— Расстроились, что матч перенесли на день позже?

— Абсолютно нет. У нас было два очень напряженных матча, после которых получили на день больше отдыха. Мы успели восстановиться и подготовиться к игре. И для нас, и для СКА это была хорошая пауза.

— Слух, что Гулявцеву не предлагают новый контракт, дополнительно сплачивает команду? Вообще видели такую новость?

— Я не знаю эту ситуацию и не хочу ее комментировать. Команда играет и бьется за Гулявцева. Мы очень уважаем тренера, ценим его вклад в команду. Думаю, это просто сплетни. Мы команда и настроены воевать за нашего тренера.

— За третий период и овертайм у «Северстали» — два броска. Это проблема нападения?

— СКА играл очень активно. Мы чуть-чуть прижались к воротам в третьем периоде, но забили. Значит, все делали правильно. В овертайме у нас было два удаления. В меньшинстве тяжело бросать по воротам. Если выстояли — игра бы выровнялась, и мы бы стали больше бросать. Возможно, и удаление заработали бы. Но что обсуждать: игра закончилась, готовимся к следующей.

— Гераськин выразил уверенность, что «Северсталь» сильнее сборной Германии.

— Я играл против нее за олимпийскую сборную. «Северсталь» точно выглядела бы не хуже той немецкой сборной. На Олимпиаде я не был и судить не могу. Игра как минимум была бы равной, а так возможно бы победили.

СКА 4:3 ОТ
(1:0, 0:2, 2:1)
Северсталь
4.03.2018, 17:00 Зрители: 12330 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Александр Гулявцев
Вратари
Микко Коскинен Юлиус Гудачек 59:01 (Ю. Гудачек 59:04)
1-й период
Павел Чернов 12:14
12:56 Илья Ковальчук (В. Шипачев, П. Торесен)
2-й период
Дмитрий Кагарлицкий (П. Чернов) 26:35
Юрий Трубачев 33:18
Игорь Гераськин (Ю. Трубачев, Р. Карлин) 35:38
3-й период
Николай Стасенко 41:12
Николай Стасенко 41:12
47:24 Вячеслав Войнов (И. Каблуков, С. Широков)
Юрий Трубачев 50:14
Александр Евсеенков 54:02
56:03 Вадим Шипачев (И. Ковальчук)
Олег Яшин (Д. Кагарлицкий, П. Чернов) 59:04
59:50
Овертайм
Алексей Угаров 66:03
67:27 Павел Дацюк (Н. Гусев, Ант. Белов)
Статистика
0 Штрафное время 24
7 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Смогли повторить: российские болельщики сравнили хоккейный финал с победой в войне
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
Илья Геркус: Запрет баннера «Спартака» — ответ за первый круг
Норвежцы отдыхают: Клебо и Бьорген не выдерживают темпа россиян
«Челси» потерпел 4-е поражение в пяти последних матчах АПЛ
600-й гол Месси в карьере помог «Барселоне» победить «Атлетико»
Александр Емельяненко нокаутировал поляка Байора за три минуты
Игроки СКА не получили ни одного удаления в матче Кубка Гагарина
Российские паралимпийцы прибыли в Корею для участия в Играх-2018
Спорт-Экспресс
Авто
Внедорожник Lamborghini: видео с презентации В конце февраля Lamborghini представила в России свой внедорожник под названием Urus. У нас он будет стоить от 15,2 млн рублей. Смотрите видео об этом автомобиле!
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
В Москве обокрали квартиру безработной на 16 млн рублей
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь