Капитан "Фиорентины" умер во сне в 31 год.
«Чуть-чуть ошарашило!» СКА — о старте плей-офф и участии в митинге
После первой победы в
После первой победы в
Вадим Шипачев: Ковальчук — мастер, молодец
Вадим Шипачев после игры с «Северсталью» в регулярке приветливо поздоровался с журналистами у раздевалки. Но вот в
— Тяжелая победа. Но, как кажется, вы были готовы, что «Северсталь» будет умирать сегодня.
— Мы знали, что «Северсталь» очень хорошая команда. Хорошо, что выиграли.
— Ковальчук отдал прекрасную передачу…
— Он мастер, молодец, мне оставалось попасть по воротам.
— Какие выводы сделали перед завтрашним матчем?
— Пока еще выводов нет, готовимся к завтра, — сказал Вадим и убежал.
Илья Каблуков: Эмоции от митинга помогали
Зато форвард СКА Илья Каблуков был рад, что с ним хотят говорить. Кажется, это был его второй комментарий за сезон.
— «Северсталь» — боевая команда, хорошая. Они попали в
— В чем вам нужно прибавлять?
— Во всем, плохо двигались, плохо шайбу держали. Надеюсь, завтра будет лучше.
— Как вообще себя чувствуете? Некоторое время не тренировались.
— Это не оправдание. Начался
На этом обсуждение остросюжетного матча серии можно было бы и завершить — в целом, все стало понятно. Если бы не одно «но»: вместо подготовки к победе в третьем Кубке Гагарина
— Эмоции от вчерашнего события помогали или мешали?
— Эмоции помогали, такое событие, столько народу. Меня
— Может лучше было тренировку провести?
— Мы сегодня провели и тренировку, и все, что нужно. Мы целый год тренировались, наигрывали. За один день ничего не могли растерять, —
Александр Гулявцев: Постригусь в Череповце
Гулявцев пронесся за стол для
— Извиняюсь за внешний вид. Думал после серии
— Хороший хоккей со стороны моей команды. Ребята молодцы, воевали. Но удаления с такой командой как СКА недопустимы. У них 60 процентов реализации большинства. Но я не могу бросить камень в сторону ребят, они красавцы, бились.
— У вас все еще есть волосы, — журналисты ждали преображения в имидже: тренер обещал постричься налысо в честь выхода в
— Ребята купили машинку, решили в Череповце это сделать. Олег Валерьевич будет первым свидетелем. Я не отказываюсь от своих слов.
— Не было в заявке Бумагина, Васильева. Что с ними?
— Решили такой состав поставить. Решили дать тем, кто не был в заявке в предыдущей игре против СКА. Поимпровизировать. Пусть те, кто не в составе, тоже думают, почему не играют. Но они молодцы, с командой до конца. И те, кто сыграл, молодцы.
— Гераськин станет вашим Толваненом?
— Ничего не говорите про него, у парня крышу сорвет! Он молодец, воюет.
Олег Знарок: Непростая игра связана с акклиматизацией олимпийцев? Конечно
Главный тренер СКА был привычно лаконичен, а журналисты старались не мешать ему хотя бы в клубе.
— Тяжелая игра была. Неплохой первый период. Вот второй не получился, хотя по идее он всегда нормальный. Мы довольны, что обыграли «Северсталь» в овертайме.
— То, что игра непросто идет, связано с акклиматизацией олимпийцев?
— Думаю, да. Конечно.
— Зубарев пропустил уже два матча после Игр. Что с ним?
— Надеюсь, в следующем матче он сыграет.
— А с Прохоркиным что?
— Ничего, просто выставили этот состав.
|СКА
|
4:3 ОТ
(1:0, 0:2, 2:1)
|Северсталь
|Олег Знарок
|Александр Гулявцев
|Микко Коскинен
|Юлиус Гудачек 59:01 (Ю. Гудачек 59:04)
|1-й период
|Павел Чернов
|12:14
|12:56
|Илья Ковальчук (В. Шипачев, П. Торесен)
|2-й период
|Дмитрий Кагарлицкий (П. Чернов)
|26:35
|Юрий Трубачев
|33:18
|Игорь Гераськин (Ю. Трубачев, Р. Карлин)
|35:38
|3-й период
|Николай Стасенко
|41:12
|Николай Стасенко
|41:12
|47:24
|Вячеслав Войнов (И. Каблуков, С. Широков)
|Юрий Трубачев
|50:14
|Александр Евсеенков
|54:02
|56:03
|Вадим Шипачев (И. Ковальчук)
|Олег Яшин (Д. Кагарлицкий, П. Чернов)
|59:04
|59:50
|Овертайм
|Алексей Угаров
|66:03
|67:27
|Павел Дацюк (Н. Гусев, Ант. Белов)
|0
|Штрафное время
|24
|7
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)