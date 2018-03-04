«Чуть-чуть ошарашило!» СКА — о старте плей-офф и участии в митинге

Вадим Шипачев: Ковальчук — мастер, молодец

Вадим Шипачев после игры с «Северсталью» в регулярке приветливо поздоровался с журналистами у раздевалки. Но вот в плей-офф настроение форварда переменилось: он как будто включил счетчик на количество вопросов и слов в ответах. Больше — сказать нельзя.

— Тяжелая победа. Но, как кажется, вы были готовы, что «Северсталь» будет умирать сегодня.

— Мы знали, что «Северсталь» очень хорошая команда. Хорошо, что выиграли.

— Ковальчук отдал прекрасную передачу…

— Он мастер, молодец, мне оставалось попасть по воротам.

— Какие выводы сделали перед завтрашним матчем?

— Пока еще выводов нет, готовимся к завтра, — сказал Вадим и убежал.

Илья Каблуков: Эмоции от митинга помогали

Зато форвард СКА Илья Каблуков был рад, что с ним хотят говорить. Кажется, это был его второй комментарий за сезон.

— «Северсталь» — боевая команда, хорошая. Они попали в плей-офф, бились, заслужили, и не хотят проигрывать. Ребята почувствовали в прошлом матче, что могут играть с нами. Вратарь поймал кураж, потому что в основное время тогда сыграл на ноль.

— В чем вам нужно прибавлять?

— Во всем, плохо двигались, плохо шайбу держали. Надеюсь, завтра будет лучше.

— Как вообще себя чувствуете? Некоторое время не тренировались.

— Это не оправдание. Начался плей-офф, должны выходить и вытаскивать из себя все.

На этом обсуждение остросюжетного матча серии можно было бы и завершить — в целом, все стало понятно. Если бы не одно «но»: вместо подготовки к победе в третьем Кубке Гагарина армейцы-обладатели золота Олимпиады поехали на митинг в поддержку кандидата на четвертую победу.

— Эмоции от вчерашнего события помогали или мешали?

— Эмоции помогали, такое событие, столько народу. Меня чуть-чуть ошарашило, когда вышли.

— Может лучше было тренировку провести?

— Мы сегодня провели и тренировку, и все, что нужно. Мы целый год тренировались, наигрывали. За один день ничего не могли растерять, — по-прежнему довольно ответил Каблуков.

Александр Гулявцев: Постригусь в Череповце

Гулявцев пронесся за стол для пресс-конференций и выдал:

— Извиняюсь за внешний вид. Думал после серии пресс-конференции будет, — сразу видно, что для него это первый плей-офф КХЛ. На самом деле, никто бы и не заметил, что главный тренер череповчан пришел в спортивных штанах. Под столом их все равно не видно, а сверху был пиджак, рубашка и галстук.

— Хороший хоккей со стороны моей команды. Ребята молодцы, воевали. Но удаления с такой командой как СКА недопустимы. У них 60 процентов реализации большинства. Но я не могу бросить камень в сторону ребят, они красавцы, бились.

— У вас все еще есть волосы, — журналисты ждали преображения в имидже: тренер обещал постричься налысо в честь выхода в плей-офф.

— Ребята купили машинку, решили в Череповце это сделать. Олег Валерьевич будет первым свидетелем. Я не отказываюсь от своих слов.

— Не было в заявке Бумагина, Васильева. Что с ними?

— Решили такой состав поставить. Решили дать тем, кто не был в заявке в предыдущей игре против СКА. Поимпровизировать. Пусть те, кто не в составе, тоже думают, почему не играют. Но они молодцы, с командой до конца. И те, кто сыграл, молодцы.

— Гераськин станет вашим Толваненом?

— Ничего не говорите про него, у парня крышу сорвет! Он молодец, воюет.

Олег Знарок: Непростая игра связана с акклиматизацией олимпийцев? Конечно

Главный тренер СКА был привычно лаконичен, а журналисты старались не мешать ему хотя бы в клубе.

— Тяжелая игра была. Неплохой первый период. Вот второй не получился, хотя по идее он всегда нормальный. Мы довольны, что обыграли «Северсталь» в овертайме.

— То, что игра непросто идет, связано с акклиматизацией олимпийцев?

— Думаю, да. Конечно.

— Зубарев пропустил уже два матча после Игр. Что с ним?

— Надеюсь, в следующем матче он сыграет.

— А с Прохоркиным что?