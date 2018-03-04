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4 марта, источник: ТАСС

Никитин: ЦСКА не имеет иллюзий в плей-офф КХЛ после разгрома «Спартака» в первом матче

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб хоккейного клуба ЦСКА не испытывает иллюзий после первого матча серии 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со «Спартаком», в котором армейцы разгромили соперника. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Источник: ИТАР-ТАСС

Хоккеисты ЦСКА одержали победу над красно-белыми со счетом 6:0. Следующий матч между командами пройдет в ЛДС ЦСКА имени Боброва в понедельник.

«Забили удачно, ребята старались, что-то не получалось, присутствовала нервозность. Мы давно не были вместе. Иллюзий не испытываем, готовимся к завтрашней игре. Как ребят сдерживать, это хоккей, завтра новая игра», — сказал Никитин.

Форвард Максим Шалунов, который готовился вместе с национальной командой к Олимпиаде в качестве запасного игрока, открыл счет в матче. Нападающий забросил восемь шайб в последних пяти встречах. «В плей-офф голы кого-то обсуждать бессмысленно, здесь играет команда. То, что нормального спортсмена непопадание на Олимпиаду мотивирует, это однозначно», — отметил специалист.

Тренер ЦСКА рассказал, что у нападающих Андрея Светлакова и Константина Окулова имеется заболевание. «Я не врач, не скажу, как долго они не смогут играть. Мы их ждем, команда на них рассчитывает», — отметил Никитин.

«Спартак» два периода играл так, как этого хотели тренеры, — рассказал наставник красно-белых Вадим Епанчинцев. «Мы имели неплохие моменты. К сожалению, индивидуальные ошибки сыграли свою роль. Мы сделаем выводы и подготовимся к следующей игре», — добавил тренер.

ЦСКА 6:0
(1:0, 2:0, 3:0)
Спартак
4.03.2018, 17:00 Зрители: 4152 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Вадим Епанчинцев
Вратари
Илья Сорокин Никита Беспалов 41:30 (А. Трушков 41:30)
1-й период
Бен Максвелл 08:59
10:48 Максим Шалунов (Н.Д. Нестеров, И.И. Сорокин)
13:50 Сергей Андронов
13:50 Сергей Андронов
2-й период
27:09 Михаил Григоренко
Вячеслав Лещенко 27:20
30:19 Михаил Григоренко (В. Ничушкин)
32:59 Грег Скотт
35:27 Михаил Науменков
3-й период
41:30 Никита Попугаев (С. Андронов, М. Пашнин)
45:38 Алексей Марченко
46:19 Иван Телегин
Александр Хохлачев 51:21
Александр Хохлачев 53:51
Александр Хохлачев 53:51
57:36 Михаил Науменков (Дж. Плэтт, К. Капризов)
59:20 Максим Шалунов (С. Шумаков, К. Капризов)
Статистика
20 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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