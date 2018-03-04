Никитин: ЦСКА не имеет иллюзий в плей-офф КХЛ после разгрома «Спартака» в первом матче

Источник: ИТАР-ТАСС

Хоккеисты ЦСКА одержали победу над красно-белыми со счетом 6:0. Следующий матч между командами пройдет в ЛДС ЦСКА имени Боброва в понедельник.

«Забили удачно, ребята старались, что-то не получалось, присутствовала нервозность. Мы давно не были вместе. Иллюзий не испытываем, готовимся к завтрашней игре. Как ребят сдерживать, это хоккей, завтра новая игра», — сказал Никитин.

Форвард Максим Шалунов, который готовился вместе с национальной командой к Олимпиаде в качестве запасного игрока, открыл счет в матче. Нападающий забросил восемь шайб в последних пяти встречах. «В плей-офф голы кого-то обсуждать бессмысленно, здесь играет команда. То, что нормального спортсмена непопадание на Олимпиаду мотивирует, это однозначно», — отметил специалист.

Тренер ЦСКА рассказал, что у нападающих Андрея Светлакова и Константина Окулова имеется заболевание. «Я не врач, не скажу, как долго они не смогут играть. Мы их ждем, команда на них рассчитывает», — отметил Никитин.