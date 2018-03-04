Олимпийский ремейк: «Северсталь» вместо Германии, герой — не Капризов, а Дацюк

Источник: ХК СКА

Представьте: тренер и подавляющее большинство хоккеистов его команды весь сезон готовятся к одному суперважному событию. Целый месяц посвящают финальной части этой подготовки и достижению той самой цели. Потом, добившись успеха, выложившись и физически, и особенно эмоционально, в течение недели участвуют в разного рода праздничных мероприятиях.

Серьезно, у СКА не было ни единого шанса подойти к плей-офф КХЛ в каком-либо ином состоянии, кроме среднего. Если год назад все мысли Олега Знарка и его игроков были нацелены на Кубок Гагарина, то сейчас, и это не хорошо и не плохо, это очевидный факт — они устремлены в прошлое, к золотым олимпийским медалям.

СКА вышел на «Северсталь» как на тренировку — с намерением взять свое на голом мастерстве, потратить минимум сил и продолжать восстанавливаться от чересчур насыщенных последних двух недель. Благо что мастерства этого, и в этом соглашусь с коллегой Еронко, у СКА поболее, чем у сборной России образца финала Олимпиады — с Херсли, Торесеном, Плотниковым и уже незабаненным Шипачевым команда у Знарка стала более играющей, чем в Пхенчхане.

Но если в первом периоде «Северсталь» боялась, а в третьем — СКА получил в раздевалке «волшебный пендель» (31−4 по броскам, 16−1 — по броскам в створ), то во второй двадцатиминутке хозяев просто накрыло волной безразличия ко всему происходящему. И если бы в тот промежуток времени, когда питерцы бросили играть, Кагарлицкий (пожалуй, лучший игрок матча в составе обеих команд) и компания реализовали не два своих момента из пяти-шести, а хотя бы три, шансы сотворить суперсенсацию плей-офф у «Северстали» могли обрести реальные черты.

А вышло все по печальному для череповчан сценарию — при соотношении удалений 0−7 СКА обыграть невозможно. При этом по самим штрафам «Северстали» вопросов судьям не предъявишь, все чистые. Правда, непонятно, как можно было не свистнуть, например, явную блокировку со стороны Херсли у ворот Коскинена в овертайме — особенно с учетом разницы в количестве попыток большинства.

В итоге все завершилось так же, как в Корее: драматичная концовка основного времени, счет 3:3, удаление (пусть и не первое) в овертайме, только герой в два раза постарше — Кирилл Капризов выступает за другую армейскую команду, и его «сменил» в этой роли Павел Дацюк.