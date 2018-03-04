Олимпийский ремейк: «Северсталь» вместо Германии, герой — не Капризов, а Дацюк
В первом матче серии четвертьфинала Западной конференции СКА с трудом победил в овертайме «Северсталь» — 4:3.
В первом матче серии четвертьфинала Западной конференции СКА с трудом победил в овертайме «Северсталь» — 4:3.
Представьте: тренер и подавляющее большинство хоккеистов его команды весь сезон готовятся к одному суперважному событию. Целый месяц посвящают финальной части этой подготовки и достижению той самой цели. Потом, добившись успеха, выложившись и физически, и особенно эмоционально, в течение недели участвуют в разного рода праздничных мероприятиях.
Серьезно, у СКА не было ни единого шанса подойти к
СКА вышел на «Северсталь» как на тренировку — с намерением взять свое на голом мастерстве, потратить минимум сил и продолжать восстанавливаться от чересчур насыщенных последних двух недель. Благо что мастерства этого, и в этом соглашусь с коллегой Еронко, у СКА поболее, чем у сборной России образца финала Олимпиады — с Херсли, Торесеном, Плотниковым и уже незабаненным Шипачевым команда у Знарка стала более играющей, чем в Пхенчхане.
Но если в первом периоде «Северсталь» боялась, а в третьем — СКА получил в раздевалке «волшебный пендель» (31−4 по броскам, 16−1 — по броскам в створ), то во второй двадцатиминутке хозяев просто накрыло волной безразличия ко всему происходящему. И если бы в тот промежуток времени, когда питерцы бросили играть, Кагарлицкий (пожалуй, лучший игрок матча в составе обеих команд) и компания реализовали не два своих момента из
А вышло все по печальному для череповчан сценарию — при соотношении удалений 0−7 СКА обыграть невозможно. При этом по самим штрафам «Северстали» вопросов судьям не предъявишь, все чистые. Правда, непонятно, как можно было не свистнуть, например, явную блокировку со стороны Херсли у ворот Коскинена в овертайме — особенно с учетом разницы в количестве попыток большинства.
В итоге все завершилось так же, как в Корее: драматичная концовка основного времени, счет 3:3, удаление (пусть и не первое) в овертайме, только герой в два раза постарше — Кирилл Капризов выступает за другую армейскую команду, и его «сменил» в этой роли Павел Дацюк.
СКА был наказан за попытку «срубить халяву», но за счет огромного преимущества в классе и удалений «Северстали» все же выплыл на поверхность с победой. Кажется, теперь команду Александра Гулявцева чемпион будет воспринимать со всей серьезностью.
|СКА
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4:3 ОТ
(1:0, 0:2, 2:1)
|Северсталь
|Олег Знарок
|Александр Гулявцев
|Микко Коскинен
|Юлиус Гудачек 59:01 (Ю. Гудачек 59:04)
|1-й период
|Павел Чернов
|12:14
|12:56
|Илья Ковальчук (В. Шипачев, П. Торесен)
|2-й период
|Дмитрий Кагарлицкий (П. Чернов)
|26:35
|Юрий Трубачев
|33:18
|Игорь Гераськин (Ю. Трубачев, Р. Карлин)
|35:38
|3-й период
|Николай Стасенко
|41:12
|Николай Стасенко
|41:12
|47:24
|Вячеслав Войнов (И. Каблуков, С. Широков)
|Юрий Трубачев
|50:14
|Александр Евсеенков
|54:02
|56:03
|Вадим Шипачев (И. Ковальчук)
|Олег Яшин (Д. Кагарлицкий, П. Чернов)
|59:04
|59:50
|Овертайм
|Алексей Угаров
|66:03
|67:27
|Павел Дацюк (Н. Гусев, Ант. Белов)
|0
|Штрафное время
|24
|7
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)