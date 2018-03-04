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4 марта, источник: Спорт-Экспресс

Олимпийский ремейк: «Северсталь» вместо Германии, герой — не Капризов, а Дацюк

В первом матче серии четвертьфинала Западной конференции СКА с трудом победил в овертайме «Северсталь» — 4:3.

Источник: ХК СКА

Представьте: тренер и подавляющее большинство хоккеистов его команды весь сезон готовятся к одному суперважному событию. Целый месяц посвящают финальной части этой подготовки и достижению той самой цели. Потом, добившись успеха, выложившись и физически, и особенно эмоционально, в течение недели участвуют в разного рода праздничных мероприятиях.

Серьезно, у СКА не было ни единого шанса подойти к плей-офф КХЛ в каком-либо ином состоянии, кроме среднего. Если год назад все мысли Олега Знарка и его игроков были нацелены на Кубок Гагарина, то сейчас, и это не хорошо и не плохо, это очевидный факт — они устремлены в прошлое, к золотым олимпийским медалям.

СКА вышел на «Северсталь» как на тренировку — с намерением взять свое на голом мастерстве, потратить минимум сил и продолжать восстанавливаться от чересчур насыщенных последних двух недель. Благо что мастерства этого, и в этом соглашусь с коллегой Еронко, у СКА поболее, чем у сборной России образца финала Олимпиады — с Херсли, Торесеном, Плотниковым и уже незабаненным Шипачевым команда у Знарка стала более играющей, чем в Пхенчхане.

Но если в первом периоде «Северсталь» боялась, а в третьем — СКА получил в раздевалке «волшебный пендель» (31−4 по броскам, 16−1 — по броскам в створ), то во второй двадцатиминутке хозяев просто накрыло волной безразличия ко всему происходящему. И если бы в тот промежуток времени, когда питерцы бросили играть, Кагарлицкий (пожалуй, лучший игрок матча в составе обеих команд) и компания реализовали не два своих момента из пяти-шести, а хотя бы три, шансы сотворить суперсенсацию плей-офф у «Северстали» могли обрести реальные черты.

А вышло все по печальному для череповчан сценарию — при соотношении удалений 0−7 СКА обыграть невозможно. При этом по самим штрафам «Северстали» вопросов судьям не предъявишь, все чистые. Правда, непонятно, как можно было не свистнуть, например, явную блокировку со стороны Херсли у ворот Коскинена в овертайме — особенно с учетом разницы в количестве попыток большинства.

В итоге все завершилось так же, как в Корее: драматичная концовка основного времени, счет 3:3, удаление (пусть и не первое) в овертайме, только герой в два раза постарше — Кирилл Капризов выступает за другую армейскую команду, и его «сменил» в этой роли Павел Дацюк.

СКА был наказан за попытку «срубить халяву», но за счет огромного преимущества в классе и удалений «Северстали» все же выплыл на поверхность с победой. Кажется, теперь команду Александра Гулявцева чемпион будет воспринимать со всей серьезностью.

СКА 4:3 ОТ
(1:0, 0:2, 2:1)
Северсталь
4.03.2018, 17:00 Зрители: 12330 Плей-офф: 1/4 финала конференций Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Александр Гулявцев
Вратари
Микко Коскинен Юлиус Гудачек 59:01 (Ю. Гудачек 59:04)
1-й период
Павел Чернов 12:14
12:56 Илья Ковальчук (В. Шипачев, П. Торесен)
2-й период
Дмитрий Кагарлицкий (П. Чернов) 26:35
Юрий Трубачев 33:18
Игорь Гераськин (Ю. Трубачев, Р. Карлин) 35:38
3-й период
Николай Стасенко 41:12
Николай Стасенко 41:12
47:24 Вячеслав Войнов (И. Каблуков, С. Широков)
Юрий Трубачев 50:14
Александр Евсеенков 54:02
56:03 Вадим Шипачев (И. Ковальчук)
Олег Яшин (Д. Кагарлицкий, П. Чернов) 59:04
59:50
Овертайм
Алексей Угаров 66:03
67:27 Павел Дацюк (Н. Гусев, Ант. Белов)
Статистика
0 Штрафное время 24
7 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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