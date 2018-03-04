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4 марта, источник: Спорт-Экспресс

«Ты сдохнешь, у тебя нет будущего»: как Скудра работает с игроками

Методы тренера «Торпедо» пока не работают. Нижегородцы уступают «Локомотиву» в серии 0−2.

Источник: Спорт-Экспресс

МСТИТЕЛЬНЫЙ ЗАХАРЧУК

Я знал, что это случится. Степан Захарчук должен был как-то отметиться в этой серии. Дело в том, что в первой игре был момент, когда с ним закусился Никита Черепанов. Пытался подраться, неприятно ткнул. Степан не тот человек, который будет биться в открытом бою. Но отомстить он может. Причем, неизвестно когда.

— Я очень жалею, что от нас ушел Степан, — признался мне недавно Владимир Ткачев из «Ак Барса».

— С чего это? — поразился я. — У него есть козыри, но я всегда удивлялся, что он выступал именно за Казань.

— А его боялись, — объяснил Владимир. — Если он ехал в угол, то соперник чаще всего избавлялся от шайбы или просто не шел в стык.

Но цена этого страха оказалась слишком велика. За пять минут до конца первого периода Степан поехал встречать Павла Коледова и ударил так, что защитник «Локомотива» не смог подняться без помощи партнеров. И больше Павел на площадке не появился.

Во время загрузки произошла ошибка.

Повтор убедил — чистый удар в голову. Боюсь, что теперь СДК будет обязан выписать Захарчуку длительную дисквалификацию. Репутация у Степана плохая.

Кстати, про Коледова. После первой игры он долго не выходил из раздевалки.

— Лед держал, — рассказывал он. — Бросился под шайбу, попало в ногу. Но страшно не это.

— Что еще? — ахнул я.

— Совсем недавно мне попало ровно в тоже место. И не зажило еще, но снова туда угодило. Но я все равно сыграю, наверное. Только замораживать приходится. Да и больно.

Надеюсь, что Павел обошелся без сотрясений. Нет более худшего для хоккеиста, чем сотрясение мозга. Посмотрите на Никиту Сошникова в НХЛ. Он пока так и не пришел в себя. Совсем другой игрок.

ОТДЕЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ СКУДРЫ

Ничего менее чем за сутки поменять в игре команд было нельзя. Но я знаю, что сказал Петерис Скудра сразу после того, как вошел в раздевалку в субботу. Мол, парни забудьте, восстанавливаетесь и готовьтесь. Ничего страшного не случилось.

Сказал по-доброму, так что все мгновенно расслабились и переключились. На скамейке все видят гневного Скудру.

Слушайте, да когда же дойдет до ТВ, что надо делать отдельное окно в экране, где бы показывали лишь Петериса. Нет, иногда он ведет себя тихо и спокойно, наблюдает за всем с деланным равнодушием, отдавая короткие команды. Но не в этот раз. Он, конечно, не метался по скамейке, но кричал, делал страшное лицо и пытался воспитывать игроков.

Однажды я стал свидетелем, как во время официального матча Скудра что-то говорил игроку, прикрыв рот блокнотом. Я смотрел на хоккеиста и тот, казалось, уменьшался в размерах. При этом со стороны все вроде бы выглядело цивилизованно.

— Что он говорил? — поинтересовался я.

— Если коротко, что я сдохну, никому не нужен, и у меня нет будущего.

— В суд подадите?

— Да я лучше сыграю так, чтобы этого не слышать.

Кстати, на Скудру не обижаются, понимая, что такое он может себе позволить только по делу. И все это остается на льду, а не в жизни.

Так вот после первой игры Скудра зашел в раздевалку добрый и это, вероятно, сказалось на начале второго матча. Первый же бросок во второй игре закончился голом. Сергей Костицын и сам, похоже, этого не ожидал.

СЕРИЯ ВЕРНЕТСЯ В ЯРОСЛАВЛЬ?

Но судьба-злодейка считала по-другому. Такой же не самый сильный бросок в конце основного времени принес успех «Локомотиву» — 2:1. И ведь уже все были готовы к овертайму, к тому, что придется играть до одной ошибки. Но она случилась до перерыва.

Петерис Скудра растерянно смотрел куда-то в пол, хоккеисты «Торпедо», казалось, замерли, не понимая, как они уезжают из этого города, проигрывая в серии 0−2, при этом не уступив по делу ни в одной встрече.

И даже шансов у них было больше. В этот раз арбитры, прислушавшись к критике со стороны Скудры, уже тщательно следили за тем, как ведут себя ярославские хоккеисты и карали нещадно за любой просчет. Но мало получить большинство: с реализацией была серьезная проблема.

«Торпедо» не уступило по игре ни в одном из матчей, но все-таки две заброшенные шайбы за 120 минут — это крайне мало. Правда, серия, безусловно, вернется в Ярославль. Под песню, под шум трибун, которые там гораздо ближе к хоккеистам, хозяева побегут гораздо быстрей и начнут внимательней относиться к моментам.

Алексей ШЕВЧЕНКО из Ярославля.

Локомотив 2:1
(1:1, 0:0, 1:0)
Торпедо НН
4.03.2018, 17:00 Зрители: 8763 Плей-офф: 1/4 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Петерис Скудра
Вратари
Алексей Мурыгин Станислав Галимов 59:36
1-й период
Сергей Костицын (Дж. Кинрейд) 00:50
09:48 Никита Черепанов (А. Кадейкин, В. Картаев)
Степан Захарчук 14:53
Степан Захарчук 14:53
2-й период
25:47 Илья Любушкин
27:54
30:10 Павел Красковский
Егор Дугин 34:57
3-й период
43:23 Никита Черепанов
43:23 Никита Черепанов
44:51
Григорий Желдаков 54:35
58:20 Петри Контиола (С. Крунвалль, Е. Аверин)
Статистика
20 Штрафное время 29
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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