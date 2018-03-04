«Ты сдохнешь, у тебя нет будущего»: как Скудра работает с игроками

Источник: Спорт-Экспресс

МСТИТЕЛЬНЫЙ ЗАХАРЧУК

Я знал, что это случится. Степан Захарчук должен был как-то отметиться в этой серии. Дело в том, что в первой игре был момент, когда с ним закусился Никита Черепанов. Пытался подраться, неприятно ткнул. Степан не тот человек, который будет биться в открытом бою. Но отомстить он может. Причем, неизвестно когда.

— Я очень жалею, что от нас ушел Степан, — признался мне недавно Владимир Ткачев из «Ак Барса».

— С чего это? — поразился я. — У него есть козыри, но я всегда удивлялся, что он выступал именно за Казань.

— А его боялись, — объяснил Владимир. — Если он ехал в угол, то соперник чаще всего избавлялся от шайбы или просто не шел в стык.

Но цена этого страха оказалась слишком велика. За пять минут до конца первого периода Степан поехал встречать Павла Коледова и ударил так, что защитник «Локомотива» не смог подняться без помощи партнеров. И больше Павел на площадке не появился.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_93ec9a5b8d341f0a1ea9278f2fa25a4d_hd/q509593/8aefbfc3f9d54aa40ef6668c7f3dcedd/4675859269?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Повтор убедил — чистый удар в голову. Боюсь, что теперь СДК будет обязан выписать Захарчуку длительную дисквалификацию. Репутация у Степана плохая.

Кстати, про Коледова. После первой игры он долго не выходил из раздевалки.

— Лед держал, — рассказывал он. — Бросился под шайбу, попало в ногу. Но страшно не это.

— Что еще? — ахнул я.

— Совсем недавно мне попало ровно в тоже место. И не зажило еще, но снова туда угодило. Но я все равно сыграю, наверное. Только замораживать приходится. Да и больно.

Надеюсь, что Павел обошелся без сотрясений. Нет более худшего для хоккеиста, чем сотрясение мозга. Посмотрите на Никиту Сошникова в НХЛ. Он пока так и не пришел в себя. Совсем другой игрок.

ОТДЕЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ СКУДРЫ

Ничего менее чем за сутки поменять в игре команд было нельзя. Но я знаю, что сказал Петерис Скудра сразу после того, как вошел в раздевалку в субботу. Мол, парни забудьте, восстанавливаетесь и готовьтесь. Ничего страшного не случилось.

Сказал по-доброму, так что все мгновенно расслабились и переключились. На скамейке все видят гневного Скудру.

Слушайте, да когда же дойдет до ТВ, что надо делать отдельное окно в экране, где бы показывали лишь Петериса. Нет, иногда он ведет себя тихо и спокойно, наблюдает за всем с деланным равнодушием, отдавая короткие команды. Но не в этот раз. Он, конечно, не метался по скамейке, но кричал, делал страшное лицо и пытался воспитывать игроков.

Однажды я стал свидетелем, как во время официального матча Скудра что-то говорил игроку, прикрыв рот блокнотом. Я смотрел на хоккеиста и тот, казалось, уменьшался в размерах. При этом со стороны все вроде бы выглядело цивилизованно.

— Что он говорил? — поинтересовался я.

— Если коротко, что я сдохну, никому не нужен, и у меня нет будущего.

— В суд подадите?

— Да я лучше сыграю так, чтобы этого не слышать.

Кстати, на Скудру не обижаются, понимая, что такое он может себе позволить только по делу. И все это остается на льду, а не в жизни.

Так вот после первой игры Скудра зашел в раздевалку добрый и это, вероятно, сказалось на начале второго матча. Первый же бросок во второй игре закончился голом. Сергей Костицын и сам, похоже, этого не ожидал.

СЕРИЯ ВЕРНЕТСЯ В ЯРОСЛАВЛЬ?

Но судьба-злодейка считала по-другому. Такой же не самый сильный бросок в конце основного времени принес успех «Локомотиву» — 2:1. И ведь уже все были готовы к овертайму, к тому, что придется играть до одной ошибки. Но она случилась до перерыва.

Петерис Скудра растерянно смотрел куда-то в пол, хоккеисты «Торпедо», казалось, замерли, не понимая, как они уезжают из этого города, проигрывая в серии 0−2, при этом не уступив по делу ни в одной встрече.

И даже шансов у них было больше. В этот раз арбитры, прислушавшись к критике со стороны Скудры, уже тщательно следили за тем, как ведут себя ярославские хоккеисты и карали нещадно за любой просчет. Но мало получить большинство: с реализацией была серьезная проблема.

«Торпедо» не уступило по игре ни в одном из матчей, но все-таки две заброшенные шайбы за 120 минут — это крайне мало. Правда, серия, безусловно, вернется в Ярославль. Под песню, под шум трибун, которые там гораздо ближе к хоккеистам, хозяева побегут гораздо быстрей и начнут внимательней относиться к моментам.