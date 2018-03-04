«Ты сдохнешь, у тебя нет будущего»: как Скудра работает с игроками
Методы тренера «Торпедо» пока не работают. Нижегородцы уступают «Локомотиву» в серии 0−2.
Методы тренера «Торпедо» пока не работают. Нижегородцы уступают «Локомотиву» в серии 0−2.
МСТИТЕЛЬНЫЙ ЗАХАРЧУК
Я знал, что это случится. Степан Захарчук должен был
— Я очень жалею, что от нас ушел Степан, — признался мне недавно Владимир Ткачев из «Ак Барса».
— С чего это? — поразился я. — У него есть козыри, но я всегда удивлялся, что он выступал именно за Казань.
— А его боялись, — объяснил Владимир. — Если он ехал в угол, то соперник чаще всего избавлялся от шайбы или просто не шел в стык.
Но цена этого страха оказалась слишком велика. За пять минут до конца первого периода Степан поехал встречать Павла Коледова и ударил так, что защитник «Локомотива» не смог подняться без помощи партнеров. И больше Павел на площадке не появился.
Повтор убедил — чистый удар в голову. Боюсь, что теперь СДК будет обязан выписать Захарчуку длительную дисквалификацию. Репутация у Степана плохая.
Кстати, про Коледова. После первой игры он долго не выходил из раздевалки.
— Лед держал, — рассказывал он. — Бросился под шайбу, попало в ногу. Но страшно не это.
— Что еще? — ахнул я.
— Совсем недавно мне попало ровно в тоже место. И не зажило еще, но снова туда угодило. Но я все равно сыграю, наверное. Только замораживать приходится. Да и больно.
Надеюсь, что Павел обошелся без сотрясений. Нет более худшего для хоккеиста, чем сотрясение мозга. Посмотрите на Никиту Сошникова в НХЛ. Он пока так и не пришел в себя. Совсем другой игрок.
ОТДЕЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ СКУДРЫ
Ничего менее чем за сутки поменять в игре команд было нельзя. Но я знаю, что сказал Петерис Скудра сразу после того, как вошел в раздевалку в субботу. Мол, парни забудьте, восстанавливаетесь и готовьтесь. Ничего страшного не случилось.
Сказал
Слушайте, да когда же дойдет до ТВ, что надо делать отдельное окно в экране, где бы показывали лишь Петериса. Нет, иногда он ведет себя тихо и спокойно, наблюдает за всем с деланным равнодушием, отдавая короткие команды. Но не в этот раз. Он, конечно, не метался по скамейке, но кричал, делал страшное лицо и пытался воспитывать игроков.
Однажды я стал свидетелем, как во время официального матча Скудра
— Что он говорил? — поинтересовался я.
— Если коротко, что я сдохну, никому не нужен, и у меня нет будущего.
— В суд подадите?
— Да я лучше сыграю так, чтобы этого не слышать.
Кстати, на Скудру не обижаются, понимая, что такое он может себе позволить только по делу. И все это остается на льду, а не в жизни.
Так вот после первой игры Скудра зашел в раздевалку добрый и это, вероятно, сказалось на начале второго матча. Первый же бросок во второй игре закончился голом. Сергей Костицын и сам, похоже, этого не ожидал.
СЕРИЯ ВЕРНЕТСЯ В ЯРОСЛАВЛЬ?
Но
Петерис Скудра растерянно смотрел
И даже шансов у них было больше. В этот раз арбитры, прислушавшись к критике со стороны Скудры, уже тщательно следили за тем, как ведут себя ярославские хоккеисты и карали нещадно за любой просчет. Но мало получить большинство: с реализацией была серьезная проблема.
«Торпедо» не уступило по игре ни в одном из матчей, но
Алексей ШЕВЧЕНКО из Ярославля.
|Локомотив
|
2:1
(1:1, 0:0, 1:0)
|Торпедо НН
|Дмитрий Квартальнов
|Петерис Скудра
|Алексей Мурыгин
|Станислав Галимов 59:36
|1-й период
|Сергей Костицын (Дж. Кинрейд)
|00:50
|09:48
|Никита Черепанов (А. Кадейкин, В. Картаев)
|Степан Захарчук
|14:53
|Степан Захарчук
|14:53
|2-й период
|25:47
|Илья Любушкин
|27:54
|30:10
|Павел Красковский
|Егор Дугин
|34:57
|3-й период
|43:23
|Никита Черепанов
|43:23
|Никита Черепанов
|44:51
|Григорий Желдаков
|54:35
|58:20
|Петри Контиола (С. Крунвалль, Е. Аверин)
|20
|Штрафное время
|29
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)