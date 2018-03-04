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ЦСКА разгромил «Спартак» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ЦСКА обыграл дома «Спартак» со счетом 6:0 в первом матче серии 1/8 финала
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ЦСКА обыграл дома «Спартак» со счетом 6:0 в первом матче серии 1/8 финала
Отличились Максим Шалунов (11-я и 60-я минуты), Михаил Григоренко (28, 31), Никита Попугаев (42) и Михаил Науменков (58). Голкипер ЦСКА Илья Сорокин девятый раз в сезоне сыграл «на ноль».
В составе ЦСКА впервые на лед одновременно вышли семь олимпийских чемпионов Игр в Пхёнчхане. Это нападающие Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин, Кирилл Капризов, защитники Алексей Марченко, Никита Нестеров и вратарь Илья Сорокин.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 5 марта.
|Игорь Никитин
|Вадим Епанчинцев
|Илья Сорокин
|Никита Беспалов 41:30 (А. Трушков 41:30)
|1-й период
|Бен Максвелл
|08:59
|10:48
|Максим Шалунов (Н.Д. Нестеров, И.И. Сорокин)
|13:50
|Сергей Андронов
|13:50
|Сергей Андронов
|2-й период
|27:09
|Михаил Григоренко
|Вячеслав Лещенко
|27:20
|30:19
|Михаил Григоренко (В. Ничушкин)
|32:59
|Грег Скотт
|35:27
|Михаил Науменков
|3-й период
|41:30
|Никита Попугаев (С. Андронов, М. Пашнин)
|45:38
|Алексей Марченко
|46:19
|Иван Телегин
|Александр Хохлачев
|51:21
|Александр Хохлачев
|53:51
|Александр Хохлачев
|53:51
|57:36
|Михаил Науменков (Дж. Плэтт, К. Капризов)
|59:20
|Максим Шалунов (С. Шумаков, К. Капризов)
|20
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)