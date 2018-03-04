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«Ак Барс» победил «Амур» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ
ТАСС, 4 марта. Казанский «Ак Барс» дома обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:0 в первом матче серии 1/8 финала
ТАСС, 4 марта. Казанский «Ак Барс» дома обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:0 в первом матче серии 1/8 финала
Отличились Джастин Азеведо (21-я минута), Ярослав Косов (31) и Станислав Галиев (51).
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 5 марта в Казани.
|Зинэтула Билялетдинов
|Андрей Мартемьянов
|Эмиль Гарипов
|Юха Метсола
|2-й период
|20:17
|Джастин Азеведо (И. Секач, А. Ландер)
|Томаш Зогорна
|25:41
|30:17
|Ярослав Косов (А. Бурмистров)
|Богдан Потехин
|31:32
|38:58
|3-й период
|40:00
|Алексей Потапов
|Ян I Коларж
|40:00
|Олег Ли
|45:01
|47:54
|Василий Токранов
|50:34
|Станислав Галиев (В. Ткачев)
|50:56
|Иржи Секач
|50:56
|Андрей Марков
|Ярослав Хабаров
|50:56
|Ярослав Хабаров
|55:00
|59:25
|10
|Штрафное время
|14
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)