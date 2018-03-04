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4 марта, источник: ТАСС

«Ак Барс» победил «Амур» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

ТАСС, 4 марта. Казанский «Ак Барс» дома обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:0 в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Отличились Джастин Азеведо (21-я минута), Ярослав Косов (31) и Станислав Галиев (51).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 5 марта в Казани.

Ак Барс 3:0
(0:0, 2:0, 1:0)
Амур
4.03.2018, 17:00 Зрители: 6402 Плей-офф: 1/4 финала конференций "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Андрей Мартемьянов
Вратари
Эмиль Гарипов Юха Метсола
2-й период
20:17 Джастин Азеведо (И. Секач, А. Ландер)
Томаш Зогорна 25:41
30:17 Ярослав Косов (А. Бурмистров)
Богдан Потехин 31:32
38:58
3-й период
40:00 Алексей Потапов
Ян I Коларж 40:00
Олег Ли 45:01
47:54 Василий Токранов
50:34 Станислав Галиев (В. Ткачев)
50:56 Иржи Секач
50:56 Андрей Марков
Ярослав Хабаров 50:56
Ярослав Хабаров 55:00
59:25
Статистика
10 Штрафное время 14
5 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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