Дмитрий Калинин: Хотим пройти как можно дальше в плей-офф
Капитан «Спартака» — об успешном выступлении своей команды в регулярном чемпионате КХЛ и предстоящих играх навылет против ЦСКА.
Капитан «Спартака» — об успешном выступлении своей команды в регулярном чемпионате КХЛ и предстоящих играх навылет против ЦСКА.
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартуют сразу шесть серий первого раунда
Среди сегодняшних матчей главным будет московское дерби ЦСКА и «Спартака».
— Чего болельщикам ждать от «Спартака» в Кубке Гагарина?
— Трудно пока говорить о том, на что мы способны в
— Нервировало то, что не удалось решить вопрос с выходом в
— Такое происходило не только в нашей конференции, но и на Востоке. Это был отличный сезон в «регулярке», до последнего дня в обеих конференциях было непонятно, кто закончит его прямо сейчас, а кто продолжит в
— «Спартак» неудачно начал сезон, до середины октября ваши результаты оставляли желать лучшего. С какого момента произошёл перелом?
— Я думаю, победная домашняя серия из четырёх матчей в середине осени поспособствовала нашим дальнейшим успехам. Игроки начали верить друг в друга и «Спартак» в целом обрёл необходимую уверенность, которая позволила выйти в
— Решение генерального менеджера Алексея Жамнова встать у бортика рядом с тренерским штабом повлияло на дальнейшие результаты «Спартака»?
— Всё в совокупности повлияло на этот успех.
— Что скажете о нынешнем ЦСКА?
— Это один из главных кандидатов на победу в Кубке Гагарина. Будет очень непросто, но мы готовы дать им бой.
— Несколько игроков армейцев за неделю до старта серии выиграли Олимпиаду в составе нашей сборной и совершили дальний перелёт из Кореи. К матчам с вами они успеют физически и эмоционально восстановиться?
— Я не знаю, как они себя чувствуют. Наоборот, думаю, что эмоции от олимпийского золота сделают ЦСКА ещё более мотивированными. Но мы будем пытаться показывать свой максимум в каждой игре. Любого соперника можно обыграть — и ЦСКА, и СКА. Максимальная задача у нас — пройти как можно дальше в
— Что изменил тренерский штаб «Спартака», который пришел в команду в межсезонье?
— За мою карьеру мне приходилось работать со многими тренерами. Если говорить о Епанчинцеве и его помощниках — они очень здорово держат коллектив, атмосферу в команде. Все игроки дружны между собой, и это позволяет «Спартаку» выходить на лёд единым кулаком, помогает добиваться своего, даже если обстоятельства против нас.