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00:30 (мск), источник: Известия

Дмитрий Калинин: Хотим пройти как можно дальше в плей-офф

Капитан «Спартака» — об успешном выступлении своей команды в регулярном чемпионате КХЛ и предстоящих играх навылет против ЦСКА.

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фотография
21
фотография
21
фотография

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартуют сразу шесть серий первого раунда плей-офф. Уже вчера на Западе в Кубке Гагарина начались два противостояния — хельсинский «Йокерит» дома проиграл во втором овертайме ХК «Сочи» (2:3), а ярославский «Локомотив» одержал победу над нижегородским «Торпедо» (2:1).

Среди сегодняшних матчей главным будет московское дерби ЦСКА и «Спартака». Красно-белые в последнем матче регулярного чемпионата вырвали победу у московского «Динамо» (4:3) и впервые с 2011 года вышли в плей-офф. Одним из лидеров команды в этом сезоне является её капитан, трёхкратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Калинин. В эксклюзивном интервью «Известиям» 37-летний защитник поведал о шансах на успех в серии с армейцами и секретах успеха нынешнего тренерского штаба «Спартака» во главе с Вадимом Епанчинцевым.

— Чего болельщикам ждать от «Спартака» в Кубке Гагарина?

— Трудно пока говорить о том, на что мы способны в плей-офф. С самого начала сезона у нас была задача туда попасть. И мы шли к этой цели, но в итоге дождались последней игры, по итогам которой вся работа могла пойти насмарку. Молодцы, что выиграли у «Динамо». Игра была нелёгкая, равная, соперник дал нам бой. Было очень сложно. Пока мы не думали, что будет дальше. В любом случае, с каждым соперником в КХЛ легко не бывает. Так что надеюсь, небольшой трёхдневный отдых нам пошёл на пользу и к серии с ЦСКА подойдём во всеоружии.

— Нервировало то, что не удалось решить вопрос с выходом в плей-офф до олимпийского перерыва?

— Такое происходило не только в нашей конференции, но и на Востоке. Это был отличный сезон в «регулярке», до последнего дня в обеих конференциях было непонятно, кто закончит его прямо сейчас, а кто продолжит в плей-офф. Разумеется, это действует на нервы участникам, но интересно зрителям и повышает зрелищность лиги. Никому не интересен чемпионат, в котором места в плей-офф распределены за месяц до его окончания.

— «Спартак» неудачно начал сезон, до середины октября ваши результаты оставляли желать лучшего. С какого момента произошёл перелом?

— Я думаю, победная домашняя серия из четырёх матчей в середине осени поспособствовала нашим дальнейшим успехам. Игроки начали верить друг в друга и «Спартак» в целом обрёл необходимую уверенность, которая позволила выйти в плей-офф.

— Решение генерального менеджера Алексея Жамнова встать у бортика рядом с тренерским штабом повлияло на дальнейшие результаты «Спартака»?

— Всё в совокупности повлияло на этот успех.

— Что скажете о нынешнем ЦСКА?

— Это один из главных кандидатов на победу в Кубке Гагарина. Будет очень непросто, но мы готовы дать им бой.

— Несколько игроков армейцев за неделю до старта серии выиграли Олимпиаду в составе нашей сборной и совершили дальний перелёт из Кореи. К матчам с вами они успеют физически и эмоционально восстановиться?

— Я не знаю, как они себя чувствуют. Наоборот, думаю, что эмоции от олимпийского золота сделают ЦСКА ещё более мотивированными. Но мы будем пытаться показывать свой максимум в каждой игре. Любого соперника можно обыграть — и ЦСКА, и СКА. Максимальная задача у нас — пройти как можно дальше в плей-офф.

— Что изменил тренерский штаб «Спартака», который пришел в команду в межсезонье?

— За мою карьеру мне приходилось работать со многими тренерами. Если говорить о Епанчинцеве и его помощниках — они очень здорово держат коллектив, атмосферу в команде. Все игроки дружны между собой, и это позволяет «Спартаку» выходить на лёд единым кулаком, помогает добиваться своего, даже если обстоятельства против нас.

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