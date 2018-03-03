Дуайер — об итогах сезона: У «Динамо» 20 побед, в плей-офф не у всех столько
Главным тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги сезона. Напомним, клуб из Беларуси не попал в
Главным тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги сезона. Напомним, клуб из Беларуси не попал в
«Понятно, что неудачное выступление — это и моя ответственность. И я также разочарован, что мы не вышли в
В этом сезоне мы провели девять матчей, в которых уступили лишь шайбу. Еще два с лишним десятка — когда уступили в две, нередко пропуская вторую в пустые ворота. Кроме того, дома мы выглядели в атаке заметно лучше, чем на выезде. В гостях же была большая проблема: 39 шайб — это, кажется, худший показатель в лиге. При этом мы необязательно проваливались — чаще не хватало всего