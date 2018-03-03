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3 марта, источник: Чемпионат.com

Дуайер — об итогах сезона: У «Динамо» 20 побед, в плей-офф не у всех столько

Главным тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги сезона. Напомним, клуб из Беларуси не попал в плей-офф, заняв десятую строчку на Западе.

Источник: РИА "Новости"

«Понятно, что неудачное выступление — это и моя ответственность. И я также разочарован, что мы не вышли в плей-офф. Знаете, летом на самом старте первого кэмпа мы разбирали все стороны команды — и сильные, и слабые. В том числе обсуждали их с игроками, каждый мог сделать замечание. И уже тогда было понятно, что атака — не самое сильное наше место. Постоянно работали над этим, но в полной мере проблемы так и не решили. В обороне выглядели много лучше: здесь по ряду показателей мы в топе лиги. Это часто становилось залогом положительного результата.

В этом сезоне мы провели девять матчей, в которых уступили лишь шайбу. Еще два с лишним десятка — когда уступили в две, нередко пропуская вторую в пустые ворота. Кроме того, дома мы выглядели в атаке заметно лучше, чем на выезде. В гостях же была большая проблема: 39 шайб — это, кажется, худший показатель в лиге. При этом мы необязательно проваливались — чаще не хватало всего чуть-чуть. Одержали 20 побед — не у каждого участника плей-офф столько набралось. К самоотдаче парней у меня вопросов нет. Просто кому-то не хватило опыта, кому-то помешала смена профиля. Возможно, из-за этого и не пробились в плей-офф. Но, повторюсь, провальным наше вступление не назову», — цитирует тренера «Прессбол».

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