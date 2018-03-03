Первый звоночек для Скудры: «Торпедо» растеряло преимущество в Ярославле

Источник: РИА "Новости"

В серии между «Локомотивом» и «Торпедо» было сразу несколько подоплёк. Для начала отметим, что именно эта пара плей-офф определилась первой. «Железнодорожники» узнали об этом сразу после матча со «Спартаком» в Москве, отреагировав на доставшегося соперника вполне обыденно. «Получилось так, как получилось. Будем готовиться к матчам с «Торпедо», — сказал главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов.

Форвард Павел Красковский выразил мнение, что схватка должна получиться интересной и упорной, а тренерский штаб подготовит команду должным образом и скажет, как противостоять нижегородскому клубу.

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Встречи между «Локомотивом» и «Торпедо» принято приравнивать к дерби. Волжское дерби всегда вызывает повышенный интерес у болельщиков. Гостевые сектора заполнены как в Ярославле, так и в Нижнем Новгороде. Добираться от одного города до другого не особо далеко, поэтому болельщики с удовольствием пользуются возможностью поддержать родной клуб.

Отдельно стоит остановиться на тренерской дуэли. Петериса Скудру можно по праву назвать учеником Дмитрия Квартальнова. Квартальнов позвал Скудру ещё в Череповец, потом вместе работал с Скудрой в «Сибири». В один момент Петерис понял, что созрел для того, чтобы начать свой собственный тренерский путь, стать главным. Нынешнее «Торпедо» сложно представить без Скудры. По нашей информации, специалист продолжит работу с клубом и на следующий год. Аналогично можно сказать и про Квартальнова, с которым продлят контракт в «Локомотиве».

В воротах команд на отчётную встречу появились Алексей Мурыгин и Станислав Галимов. Здесь обошлось без тренерских сюрпризов, всё вполне ожидаемо.

Вернулись в строй и легионеры «Локомотива», пропускавшие, за исключением Тальбо, матч со «Спартаком». Попали в состав Мосалёв, Аверин и Локтионов, их в Москве тоже не было. Из-за травм отсутствовали «железнодорожник» Рафиков и нижегородец Григорьев.

В «регулярке» коллективы по разу обыграли друг друга. На старте первого периода соперники обменялись удалениями. У гостей было зафиксировано нарушение численного состава — штраф отбывал Жуков. А у ярославцев на Паршине сфолил Аверин, получивший справедливые две минуты.

При игре «5 на 4» едва не забили хозяева. Накладал на дальней штанге замыкал прострел Тальбо — Галимов переместился и щитком накрыл шайбу.

Счёт в матче открыли торпедовцы. Мурыгин справился с дальним броском Сергиенко. Даугавиньш подобрал отскок у борта и набросил на ворота, а Жуков переправил шайбу в угол.

Неплохой момент был у Локтионова. Аверин от борта доставил шайбу на пятак, но Андрей бросил в грудь Галимову. В концовке периода «Локомотив» запер соперника в чужой зоне. Много владели шайбой ярославцы, но так и не забили. «Торпедо» буквально вязало оппонентов по рукам и ногам, максимально «подсушивая» игру.

В перерыве Дмитрий Квартальнов наверняка провёл серьёзный разговор со своими хоккеистами. Игра команды не могла устраивать рулевого «железнодорожников». В результате ярославцы полностью перевернули её во второй двадцатиминутке.

Сперва нижегородцев подвёл Геннадий Столяров, заработавший малый штраф. В результате Локтионов после разыгранной комбинации на пятаке замкнул передачу от партнёров, воспользовавшись шансом.

А ближе к сирене на второй перерыв отличился молодой Ильенко. Ярославскому клубу удалась быстрая атака. Иванов выехал из-за ворот, выполнил передачу на пятачок, шайба от Паршина отскочила к Ильенко, который уверенно отправил её в ворота.

В свою очередь у «Торпедо» мало что получалось в атаке. Набросы к воротам Мурыгина ничем интересным для нижегородского клуба не завершались. Требовалась острота, а её было недостаточно. По крайней мере, для второго гола. 2:1 — при таком счёте команды отправились в раздевалки.

Третью двадцатиминутку обе команды начали осторожно. Накладал ошибся при передаче из своей зоны, шайбу перехватил Ураков и выполнил бросок по воротам, к счастью для «Локомотива» шайба не попала в створ.

Далее на первый план начали выходить эмоции. Желдаков впечатал в борт Коршкова, после чего игроки «Локомотива» пошли мстить за партнёра. В итоге Апальков, Кундратек, Коледов и Желдаков отправились на скамейку штрафников.

«Локомотив» начал играть от обороны, периодически стараясь совершать вылазки вперёд. Сил в концовке почти не осталось, однако ярославские хоккеисты дотерпели и сохранили устраивавший их счёт в матче. Не помогла «Торпедо» и замена голкипера на шестого полевого хоккеиста.