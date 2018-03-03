Первый звоночек для Скудры: «Торпедо» растеряло преимущество в Ярославле
Перевернуть ход матча не помогла даже драка в третьем периоде.
Перевернуть ход матча не помогла даже драка в третьем периоде.
В серии между «Локомотивом» и «Торпедо» было сразу несколько подоплёк. Для начала отметим, что именно эта пара
Форвард Павел Красковский выразил мнение, что схватка должна получиться интересной и упорной, а тренерский штаб подготовит команду должным образом и скажет, как противостоять нижегородскому клубу.
Встречи между «Локомотивом» и «Торпедо» принято приравнивать к дерби. Волжское дерби всегда вызывает повышенный интерес у болельщиков. Гостевые сектора заполнены как в Ярославле, так и в Нижнем Новгороде. Добираться от одного города до другого не особо далеко, поэтому болельщики с удовольствием пользуются возможностью поддержать родной клуб.
Отдельно стоит остановиться на тренерской дуэли. Петериса Скудру можно по праву назвать учеником Дмитрия Квартальнова. Квартальнов позвал Скудру ещё в Череповец, потом вместе работал с Скудрой в «Сибири». В один момент Петерис понял, что созрел для того, чтобы начать свой собственный тренерский путь, стать главным. Нынешнее «Торпедо» сложно представить без Скудры. По нашей информации, специалист продолжит работу с клубом и на следующий год. Аналогично можно сказать и про Квартальнова, с которым продлят контракт в «Локомотиве».
В воротах команд на отчётную встречу появились Алексей Мурыгин и Станислав Галимов. Здесь обошлось без тренерских сюрпризов, всё вполне ожидаемо.
В «регулярке» коллективы по разу обыграли друг друга. На старте первого периода соперники обменялись удалениями. У гостей было зафиксировано нарушение численного состава — штраф отбывал Жуков. А у ярославцев на Паршине сфолил Аверин, получивший справедливые две минуты.
При игре «5 на 4» едва не забили хозяева. Накладал на дальней штанге замыкал прострел Тальбо — Галимов переместился и щитком накрыл шайбу.
Счёт в матче открыли торпедовцы. Мурыгин справился с дальним броском Сергиенко. Даугавиньш подобрал отскок у борта и набросил на ворота, а Жуков переправил шайбу в угол.
Неплохой момент был у Локтионова. Аверин от борта доставил шайбу на пятак, но Андрей бросил в грудь Галимову. В концовке периода «Локомотив» запер соперника в чужой зоне. Много владели шайбой ярославцы, но так и не забили. «Торпедо» буквально вязало оппонентов по рукам и ногам, максимально «подсушивая» игру.
В перерыве Дмитрий Квартальнов наверняка провёл серьёзный разговор со своими хоккеистами. Игра команды не могла устраивать рулевого «железнодорожников». В результате ярославцы полностью перевернули её во второй двадцатиминутке.
Сперва нижегородцев подвёл Геннадий Столяров, заработавший малый штраф. В результате Локтионов после разыгранной комбинации на пятаке замкнул передачу от партнёров, воспользовавшись шансом.
А ближе к сирене на второй перерыв отличился молодой Ильенко. Ярославскому клубу удалась быстрая атака. Иванов выехал
В свою очередь у «Торпедо» мало что получалось в атаке. Набросы к воротам Мурыгина ничем интересным для нижегородского клуба не завершались. Требовалась острота, а её было недостаточно. По крайней мере, для второго гола. 2:1 — при таком счёте команды отправились в раздевалки.
Третью двадцатиминутку обе команды начали осторожно. Накладал ошибся при передаче из своей зоны, шайбу перехватил Ураков и выполнил бросок по воротам, к счастью для «Локомотива» шайба не попала в створ.
«Локомотив» начал играть от обороны, периодически стараясь совершать вылазки вперёд. Сил в концовке почти не осталось, однако ярославские хоккеисты дотерпели и сохранили устраивавший их счёт в матче. Не помогла «Торпедо» и замена голкипера на шестого полевого хоккеиста.
2:1 — победа «Локомотива». Счёт в серии стал 1−0 в пользу команды Дмитрия Квартальнова.
|Локомотив
|
2:1
(0:1, 2:0, 0:0)
|Торпедо НН
|Дмитрий Квартальнов
|Петерис Скудра
|Алексей Мурыгин
|Станислав Галимов 58:45
|1-й период
|01:03
|03:20
|Егор Аверин
|Михаил Жуков (К. Даугавиньш, Ю. Сергиенко)
|13:18
|2-й период
|Геннадий Столяров
|24:22
|Геннадий Столяров
|24:22
|26:00
|Андрей Локтионов (Е. Аверин, Д. Мосалев)
|Геннадий Столяров
|32:45
|35:34
|Артем Ильенко
|3-й период
|45:36
|Павел Коледов
|45:36
|Павел Коледов
|45:36
|Даниил Апальков
|45:36
|Даниил Апальков
|Григорий Желдаков
|45:36
|Томаш Кундратек
|45:36
|Томаш Кундратек
|45:36
|Григорий Желдаков
|45:36
|54:27
|Никита Черепанов
|Степан Захарчук
|54:27
|Григорий Желдаков
|57:36
|Григорий Желдаков
|57:36
|12
|Штрафное время
|22
|6
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)