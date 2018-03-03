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3 марта, источник: БЕЛТА

«Динамо-Минск» планирует продолжить сотрудничество с Горди Дуайером

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» планирует продолжить сотрудничество с главным тренером Горди Дуайером. Об этом рассказал журналистам, подводя итоги сезона, генеральный директор клуба Анатолий Курилец, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Руководитель минского «Динамо» сообщил, что вопрос продолжения сотрудничества с североамериканским специалистом обсуждался с председателем наблюдательного совета Игорем Шуневичем. «Мнение клуба — Дуайер должен остаться у руля “Динамо”. У тренера уже есть опыт работы с белорусскими хоккеистами, которых в следующем сезоне мы намерены привлечь в команду больше. Он открыт и готов передавать опыт нашей молодежи, к примеру, проведет мастер-классы в спортшколах Молодечно и Березы. Под руководством Дуайера “зубры” проявили бойцовские качества, победив магнитогорский “Металлург”, СКА, московское “Динамо”. Ответственным подходом к работе этот специалист нам импонирует», — сказал Анатолий Курилец.

Он отметил, что в середине марта начнутся подписания новых контрактов с игроками, но в первую очередь необходимо утвердить тренерский штаб.

Сезон у «зубров» руководство «Динамо» оценило как удовлетворительный. По словам гендиректора, минчанам не хватило одного квалифицированного форварда, чтобы выполнить задачу и выйти в плей-офф КХЛ. Довольны в руководстве легионерами. «Прежде всего отметил бы голкипера Юнаса Энрота. Остальные также сработали неплохо. В следующем сезоне больше пяти иностранцев у нас не будет. Из пятерых двоих постараемся сохранить точно», — добавил Анатолий Курилец.

В десятом сезоне КХЛ минское «Динамо» заняло десятое место в Западной конференции и не вышло в плей-офф чемпионата.

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