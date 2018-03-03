Доус обратился к болельщикам «Барыса»

— Этот сезон закончился слишком рано. Всегда расстраивает, когда команда не играет во время плей-офф, но заставляет работать ещё усерднее, чтобы вернуться туда. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду через взлёты и падения. Ребята, вы лучшие! Настало время отдохнуть и восстановиться, — написал хоккеист на своей странице в Instagram.