Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский лыжник не заметил болезни у норвежских «астматиков»
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз
Ремонт в старой квартире на Чистых прудах: фото
Дженнифер Лопез блистала на шоу в розовом мини-платье за $3300
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит2
Сочи2
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив2
Торпедо НН1
Хоккей. НХЛ
21:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас Старз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
4.03
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
4.03
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
4.03
Аризона Койотс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
4.03
Вашингтон Кэпиталз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
4.03
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ3
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс4
Оттава Сенаторз5
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс4
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш7
Миннесота Уайлд1
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз1
Нью-Йорк Рейнджерс3
Все события
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - Каспер
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
Система видеопомощи арбитрам будет использована на ЧМ в России
IFAB включил в футбольные правила четвёртую замену
Дженнифер Лопез блистала на шоу в розовом мини-платье за $3300
Лолита прогулялась босиком по снегу
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Фоторепортажи
4Все золото Пхенчхана. 25 февраля
14Прибытие российских олимпийцев в аэропорт Шереметьево
16:10 (мск), источник: Sports.kz

Доус обратился к болельщикам «Барыса»

Капитан «Барыса» Найджел Доус, у которого 30 апреля истекает контракт с астанинским клубом, обратился к болельщикам.

— Этот сезон закончился слишком рано. Всегда расстраивает, когда команда не играет во время плей-офф, но заставляет работать ещё усерднее, чтобы вернуться туда. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду через взлёты и падения. Ребята, вы лучшие! Настало время отдохнуть и восстановиться, — написал хоккеист на своей странице в Instagram.

Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
«Сразись со мной или вали из бокса». Джермалл Чарло направил предупреждение Головкину
Система видеопомощи арбитрам будет использована на ЧМ в России
IFAB включил в футбольные правила четвёртую замену
Армейский стандарт. ЦСКА с минимальным счетом обыграл «Урал»
Участница Олимпиады-2018 из Ямайки провалила допинг-тест
Шипулин и Гараничев вошли в состав сборной России в Контиолахти
Галицкий: Хочу побыть человеком, который занимается футболом
Цирк уродцев: машины Формулы-1 с каждым годом всё страшнее
Новости
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Матвиенко призвала не сбрасывать со счетов угрозу восстания машин Спикер Совета Федерации считает, что технический прогресс поставит вопрос о «восстании машин»
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
Москвичи показали свои новые квартиры по реновации (фото)
Кандидат в президенты хочет перенести столицу
Названы сроки переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»
В Москве появился первый собственник жилья по реновации
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь