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Доус обратился к болельщикам «Барыса»
Капитан «Барыса» Найджел Доус, у которого 30 апреля истекает контракт с астанинским клубом, обратился к болельщикам.
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Капитан «Барыса» Найджел Доус, у которого 30 апреля истекает контракт с астанинским клубом, обратился к болельщикам.
— Этот сезон закончился слишком рано. Всегда расстраивает, когда команда не играет во время