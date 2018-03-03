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12:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зинэтула Билялетдинов: С Зариповым ничего не случилось, готовится

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в преддверии первого матча первого раунда Кубка Гагарина с «Амуром» оценил силу соперника и отметил, что игра в неравных составах приобретает ключевое значение.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, сегодня стало известно, что в тренировке команды не принял участия нападающий Данис Зарипов.

— «Амур» не случайно в плей-офф показала себя хорошо по ходу сезона. Быстрая, хорошая команда, — отметил Билялетдинов. — Будем готовиться. С Зариповым ничего не случилось, готовится. Будет играть тот состав, который есть. Не попадает в состав? Готовится! Чтобы глупых вопросов не задавали — все готовятся к матчу. Малыхин? В функциональном плане он готов, есть проблемы с игровой практикой.

Игра в неравных составах приобретает ключевое значение. Поэтому работаем усилено. В Хабаровске будем жить по казанскому времени. (Артур ЕНИКЕЕВ).

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