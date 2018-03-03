Зинэтула Билялетдинов: С Зариповым ничего не случилось, готовится

— «Амур» не случайно в плей-офф показала себя хорошо по ходу сезона. Быстрая, хорошая команда, — отметил Билялетдинов. — Будем готовиться. С Зариповым ничего не случилось, готовится. Будет играть тот состав, который есть. Не попадает в состав? Готовится! Чтобы глупых вопросов не задавали — все готовятся к матчу. Малыхин? В функциональном плане он готов, есть проблемы с игровой практикой.