Клубы Континентальной хоккейной лиги начинают розыгрыш Кубка Гагарина

Источник: ИТАР-ТАСС

Всего несколько дней клубы КХЛ получили на подготовку к главному соревнованию лиги — регулярный чемпионат завершился лишь 1 марта, причем несколько участников плей-офф определились в последний момент. По итогам регулярного сезона по восемь лучших команд из Западной и Восточной конференций получили право продолжить борьбу за Кубок Гагарина — главный трофей КХЛ. При этом вплоть до финала серии будут проходить внутри конференций, каждая из них продлится до четырех побед одной из команд.

Формат плей-офф изменений не претерпел — сначала пройдут два матча на льду команд, имеющих более высокий посев, затем две домашние игры проведут их соперники. Если понадобится, пятая и седьмая игра пройдут на льду фаворитов, шестую возможную встречу имеющая более высокий стартовый номер команда проведет в гостях. В отличие от регулярного сезона, в плей-офф не предусмотрены буллитные серии — в случае ничьей в основное время назначаются дополнительные периоды по 20 минут до первой заброшенной шайбы. Овертаймы проводятся в стандартном формате — по шесть игроков в каждой из команд.

В Западной конференции СКА (1-й номер посева) сыграет с «Северсталью» из Череповца (8), ЦСКА (2) — с московским «Спартаком» (7), «Йокерит» (3) — с ХК «Сочи» (6), ярославский «Локомотив» — с нижегородским «Торпедо (5). СКА и ЦСКА получили дополнительный день отдыха — первые домашние матчи эти команды проведут 4 марта.

Впервые — ЦСКА и «Спартак»

Два армейских клуба, а также «Йокерит» в регулярном чемпионате имели большое преимущество над конкурентами и являются явными фаворитами серий четвертьфинала Западной конференции. Тогда как в серии «Локомотива» и «Торпедо» серьезного преимущества у ярославцев не видно, хотя «Локомотив» и набрал на 10 очков больше торпедовцев.

«Сочи» и «Северсталь» выходом в плей-офф фактически решили задачу на сезон, успешное выступление команд в регулярном чемпионате стало большой неожиданностью. К темным лошадкам летом относили и «Спартак», который лишь в четверг благодаря победе над земляками из «Динамо» со счетом 4:3 сумел пробиться в плей-офф. «Спартак» подарил болельщикам как минимум четыре дерби с ЦСКА, при этом популярные московские команды раньше в плей-офф КХЛ не встречались.

«Спартак» пробился в плей-офф впервые за семь лет, хотя в 2009 и 2010 годах красно-белые выходили в четвертьфинал Кубка Гагарина, обыграв сначала СКА, а затем московское «Динамо». ЦСКА же в предыдущий раз не сумел преодолеть первую стадию плей-офф в 2014 году, когда в четырех матчах уступил СКА.

«Спартак» проиграл ЦСКА оба матча регулярного чемпионата — 1:3, 0:4. Реванш можно взять уже в воскресенье, когда пройдет первая встреча на арене армейцев. Там же состоится матч 5 марта, тогда как домашние игры на «ВТБ-Арене» «Спартак» проведет 7 и 8 марта.

На Востоке примерное равенство

В Восточной конференции все серии стартуют 4 марта. «Ак Барс» (1) сыграет против хабаровского «Амура» (8), «Салават Юлаев» (2) встретится с «Авангардом» (7), «Трактор» (3) — с «Нефтехимиком» (6), а «Автомобилист» (4) — с магнитогорским «Металлургом» (5). Восемь вышедших в плей-офф восточных команд разделили в таблице регулярного чемпионата всего 12 очков, причем между вторым и восьмым местом интервал составил и вовсе восемь очков. Пожалуй, лишь в серии между победителем конференции «Ак Барсом» и «Амуром» можно назвать фаворита, в остальных сериях ожидается напряженная борьба, не исключено, до овертайма седьмых матчей.

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В противостоянии «Трактора» и «Нефтехимика» наставник нижнекамцев Андрей Назаров встретится со своим бывшим клубом. 43-летний Назаров родился в Челябинске, где и начинал тренерскую карьеру в 2007 году. В трех сезонах под руководством Назарова «Трактор» выходил в плей-офф. Теперь челябинский клуб возглавляет бывший защитник команды Анвар Гатиятулин.

«Автомобилист» под руководством одного из самых опытных тренеров КХЛ, 67-летнего Владимира Крикунова, триумфально вернулся в плей-офф, показав самый результативный хоккей в Восточной конференции. В серии с финалистом прошлого сезона «Автомобилист» имеет преимущество своего льда в случае возможной седьмой игры.

Противостоять Крикунову будет новичок тренерского цеха Виктор Козлов — 43-летний специалист лишь в конце декабря возглавил «Магнитку», сменив Илью Воробьева, в тренерский штаб которого входил с 2015 года.

Омск против Вестерлунда

«Авангард» лишь в последний момент сумел пробиться в плей-офф, избежав фиаско благодаря победе в матче с «Барысом» в четверг (4:3). Противостоять команде Германа Титова будет уфимский «Салават Юлаев», который возглавляет опытный финн Эркка Вестерлунд.

В 1/8 финала Кубка Гагарина не будет повтора ни одной из прошлогодних серий. Однако два года назад «Салават Юлаев» победил «Авангард» в семи матчах четвертьфинала, а в стартовой серии плей-офф «Магнитка» оказалась сильнее «Автомобилиста». «Металлург» в итоге дошел до финала, где в семи матчах расправился с ЦСКА.