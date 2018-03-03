Клубы Континентальной хоккейной лиги начинают розыгрыш Кубка Гагарина
ТАСС, 3 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует в субботу двумя матчами в Хельсинки и Ярославле, где сыграют «Йокерит» и «Сочи», а также «Локомотив» и «Торпедо». Еще шесть пар
ТАСС, 3 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует в субботу двумя матчами в Хельсинки и Ярославле, где сыграют «Йокерит» и «Сочи», а также «Локомотив» и «Торпедо». Еще шесть пар
Всего несколько дней клубы КХЛ получили на подготовку к главному соревнованию лиги — регулярный чемпионат завершился лишь 1 марта, причем несколько участников
В Западной конференции СКА (1-й номер посева) сыграет с «Северсталью» из Череповца (8), ЦСКА (2) — с московским «Спартаком» (7), «Йокерит» (3) — с ХК «Сочи» (6), ярославский «Локомотив» — с нижегородским «Торпедо (5). СКА и ЦСКА получили дополнительный день отдыха — первые домашние матчи эти команды проведут 4 марта.
Впервые — ЦСКА и «Спартак»
Два армейских клуба, а также «Йокерит» в регулярном чемпионате имели большое преимущество над конкурентами и являются явными фаворитами серий четвертьфинала Западной конференции. Тогда как в серии «Локомотива» и «Торпедо» серьезного преимущества у ярославцев не видно, хотя «Локомотив» и набрал на 10 очков больше торпедовцев.
«Сочи» и «Северсталь» выходом в
«Спартак» пробился в
«Спартак» проиграл ЦСКА оба матча регулярного чемпионата — 1:3, 0:4. Реванш можно взять уже в воскресенье, когда пройдет первая встреча на арене армейцев. Там же состоится матч 5 марта, тогда как домашние игры на «ВТБ-Арене» «Спартак» проведет 7 и 8 марта.
На Востоке примерное равенство
В Восточной конференции все серии стартуют 4 марта. «Ак Барс» (1) сыграет против хабаровского «Амура» (8), «Салават Юлаев» (2) встретится с «Авангардом» (7), «Трактор» (3) — с «Нефтехимиком» (6), а «Автомобилист» (4) — с магнитогорским «Металлургом» (5). Восемь вышедших в
В противостоянии «Трактора» и «Нефтехимика» наставник нижнекамцев Андрей Назаров встретится со своим бывшим клубом. 43-летний Назаров родился в Челябинске, где и начинал тренерскую карьеру в 2007 году. В трех сезонах под руководством Назарова «Трактор» выходил в
«Автомобилист» под руководством одного из самых опытных тренеров КХЛ, 67-летнего Владимира Крикунова, триумфально вернулся в
Противостоять Крикунову будет новичок тренерского цеха Виктор Козлов — 43-летний специалист лишь в конце декабря возглавил «Магнитку», сменив Илью Воробьева, в тренерский штаб которого входил с 2015 года.
Омск против Вестерлунда
«Авангард» лишь в последний момент сумел пробиться в
Кубок Гагарина по хоккею разыгрывается с 2009 года. Четыре команды выиграли трофей дважды — «Ак Барс» (2009, 2010), московское «Динамо» (2012, 2013), «Металлург» (2014, 2016) и СКА (2015, 2017). В 2011 году Кубок Гагарина завоевал «Салават Юлаев».