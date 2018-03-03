Александр Хаванов: Первый раунд Востока может украсить целый сезон

Источник: Спорт-Экспресс

ЗАПАД

СКА (1) — СЕВЕРСТАЛЬ (8)

Не думаю, что у СКА будут проблемы с настроем. Мотивация у них будет колоссальная. Победа на Олимпиаде, где принимали участие 15 человек основы петербуржцев — огромный эмоциональный подъем для любого игрока. Если удалось забраться на такую вершину, значит, ничего невозможного уже не останется. Конечно, у кого-то могут быть скрытые повреждения и определенная усталость. Но СКА остается грозной силой, где все 4 звена представляют опасность. Их средняя результативность — больше четырех шайб за игру.

Череповчане и так сделали большое дело, попав в плей-офф. Они уже играли в режиме матчей на вылет почти два месяца. «Северсталь» нельзя недооценивать, но, самое главное, они не должны играть на удержание счета. Такую ошибку совершил в первом раунде прошлогоднего плей-офф «Витязь», когда сознательно отдал СКА инициативу. Можно сколько угодно обороняться против СКА, но свои голы они все равно забьют. А вот сможет ли забить соперник, играя от обороны? Чтобы рассчитывать на успех в серии с прошлогодним чемпионом, череповчанам придется много атаковать и часто реализовывать свои моменты.

Источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА (2) — СПАРТАК (7)

Думаю, красно-белые вполне могут навязать борьбу армейцам. «Спартак» так же, как и «Северсталь», уже достаточно давно играет в режиме плей-офф. Спартаковцам в нынешнем сезоне очень хорошо помогают вратари. Но и у ЦСКА вратарская позиция достаточно сильная, что может не позволить создать преимущество красно-белым.

Если в СКА опасность создают все четыре звена, то у ЦСКА с забитыми шайбами то густо, то пусто. Московские армейцы все-таки намного сильнее зависят от своих лидеров в части создания и реализации моментов. В этом и будет заключаться главная задача «Спартака» — не позволить отличиться ударному звену Шалунова с Шумаковым и Капризовым. Если спартаковцы справятся с этим, то серия может получиться очень упорной.

Источник: Спорт-Экспресс

ЙОКЕРИТ (3) — СОЧИ (6)

После нового года финны столкнулись с травмами. Я смотрел их матч против СКА, выступавшего не в сильнейшем составе. Выглядел «Йокерит» неплохо, но не хватало скорости Анти Пилльстрема. Концовку сезона финны провели не очень уверенно. И сочинцы постараются этим воспользоваться.

У «Йокерита» много лидеров, те же О’Нил и Никлас Йенсен, моторный Мозес. Но многие, на кого «джокеры» рассчитывали изначально, проводят не лучший сезон. У Петера Регина — самый нерезультативный чемпионат. То же самое можно сказать и про Йоэнсуу, который много времени провел в первом звене, но особо ничем не запомнился.

В последние полтора игровых месяца регулярки КХЛ стабильной игры, с помощью которой можно успешно провести первый раунд, «Йокерит» не показал. То есть южанам вполне по силам в первом раунде преподнести своим болельщикам хороший сюрприз.

Источник: Спорт-Экспресс

ЛОКОМОТИВ (4) — ТОРПЕДО (5)

Когда мы говорим о шансах команд в каком-либо турнире, то разбираем команду по линиям «вратари-защитники-нападающие». Но можно просто посмотреть, как команда защищается и атакует.

Так вот к атаке нижегородцев есть очень много вопросов. У ярославцев, как например, у ЦСКА, понятно, за счет чего они будут атаковать, как создавать моменты и, самое главное, кто это будет делать. С той результативностью, которое показывало «Торпедо» в регулярном чемпионате, в серии против «Локомотива» будет очень тяжело.

Ярославцы бегут вперед, регулярно создают моменты, не всегда их реализуют, но при этом они всегда нацелены на ворота. В равным играх с небольшим количеством заброшенных шайб они так же чувствуют себя очень неплохо. Но при этом не отсиживаются в обороне. Так что шансы «Локомотива» в этой серии в моих глазах выглядят предпочтительнее.

Источник: Спорт-Экспресс

ВОСТОК

АК БАРС (1) — АМУР (8)

«Амур» сейчас явно на подъеме. Он уже решил одну важную задачу. Дальневосточная команда более привычна к долгим перелетам. Из всех команд нынешнего турнира именно хабаровчане произвели на меня самое большое впечатление. Не секрет, что «Амур» играет в форчекинг — прессинг в зоне атаки. Это давление позволяет создавать моменты у чужих ворот без чересчур сложных комбинаций, сложных входов в зону или долгого контроля шайбы в чужой зоне. И, чему я очень рад, «Амур» показывает, насколько это может быть эффективным в современном хоккее, в особенности на небольших площадках.

Безусловно, встреча первой и восьмой команд, что на Западе, что на Востоке, выглядит, как серия, где очень легко назвать фаворита. Но у «Амура» есть все предпосылки, чтобы создать проблемы «Ак Барсу». И длинные перелеты, и маленькая площадка могут ему в этом сильно помочь. Лично я в этом противостоянии не ожидаю легкой серии для казанцев.

Источник: Спорт-Экспресс

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (2) — АВАНГАРД (7)

После окончания первой части регулярного чемпионата, Восточную конференцию возглавлял «Барыс», а за ним шел «Авангард». Но в этом и прелесть Востока, что предсказать заранее ничего было нельзя. Учитывая составы «Авангарда» и «Салавата Юлаева», каждая отдельная игра будет разбиваться на противостояния конкретных звеньев. И у уфимцев, и у омичей есть ударные звенья.

Да и вообще, глядя на состав, легко определяется первое, второе, третье и четвертое звенья. Это будет хоккей, за которым будет интересно смотреть. Переход инициативы от одной команды к другой, отыгрыш двух, а может, и большего количества шайб. Нас ждет очень и очень интересная серия, которая проверит у хоккеистов главное качество — желание побеждать.

Источник: Спорт-Экспресс

ТРАКТОР (3) — НЕФТЕХИМИК (6)

Если команды забудут об осторожности и ввяжутся в атакующий хоккей, то шансов у «Нефтехимика» будет больше. Но предпосылок к этому мало. «Трактор» играет очень терпеливо. Если на Западе «Торпедо» — наиболее характерная команда, которая чувствует себя комфортно, не забивая большого количества шайб, то на Востоке это — «Трактор». Это очень хорошо организованная команда.

Последние три минуты матча с «Сибирью», в котором сибирякам нужна была победа для выхода в плей-офф, «Трактор» провел на «отлично». Кому любопытно, посмотрите: сколько бросков нанесла «Сибирь» и сколько при этом дошли до вратаря. Народ в составе «Трактора» ложился слоями, только чтобы шайба не дошла до их вратаря Францоуза. Так что я не думаю, что челябинцы ввяжутся в открытый хоккей с нижнекамцами, а будет стараться использовать свои редкие моменты, находить шайбу под воротами и забивать.

«Трактор» в мало что значащем для него матче с «Сибирью» показал хоккей с колоссальным желанием победить. Это очень похвально, когда парни ложатся под шайбу ногами, руками, ребрами, чем угодно. Глядя на это, я просто не мог остаться равнодушным.

Источник: Спорт-Экспресс

АВТОМОБИЛИСТ (4) — МЕТАЛЛУРГ (5)

В Восточной конференции никто не забивает больше «Автомобилиста». Самая первая и главная их задача — заставить играть «Магнитку» на скоростях, при которых ей будет не очень комфортно. «Металлург» очень опасен в большинстве, свои шансы он всегда создаст, у нее хороший подбор игроков. Но если будет процедура под названием grinding, когда из смены в смену ты вынужден носиться на высоченных скоростях, при которых ты не можешь демонстрировать свою игру, тебя заставляют торопиться, принимать быстрые решения и совершать ошибки, «Магнитке» будет очень непросто.

По ходу сезона екатеринбуржцы показали достаточную стабильность и очень серьезный потенциал в атаке, причем именно за счет своих скоростей.

Вообще, борьба на Востоке КХЛ — это эталон конкуренции для любой лиги. Когда до последнего игрового дня неизвестен победитель дивизиона, несколько команд борются за попадание в плей-офф, и непонятно распределение мест по таблице и пар кубкового раунда. Это именно та интрига, которой нашему хоккею часто не хватало. Если взглянуть на восточные противостояния нынешнего плей-офф, сложится точно такая же картина: лишь в одной серии легко назначить фаворита. И при выборе в трех других очень легко ошибиться. На мой взгляд, первый раунд плей-офф на Востоке может стать украшением всего сезона.