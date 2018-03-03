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00:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ковальчук, Дацюк, Войнов: последний поход звездной империи?

Сегодня стартует плей-офф КХЛ. Действующий чемпион СКА и к этому розыгрышу Кубка Гагарина подошел в качестве главного фаворита. Однако уже в ближайшее межсезонье клуб из Санкт-Петербурга может пережить серьезную перестройку состава.

Источник: РИА "Новости"

СКА был, есть и будет суперклубом — самым богатым и мощным в КХЛ. СКА в ближайшем будущем, как и раньше, останется главным фаворитом лиги, чьи финансовые и игровые возможности почти не ограничены. Однако уже ближайшим летом текущая версия петербургского клуба — с самым сильным составом в истории КХЛ и 15 олимпийскими чемпионами — почти неизбежно уйдет в историю.

Илья Ковальчук прямым текстом заявил после финала Игр, что хочет завоевать Кубок Стэнли и войти в «Тройной золотой клуб». В апреле ему исполнится 35, что позволит форварду получить право заключить контракт с любым клубом НХЛ — а не только «Нью-Джерси», как было в прошлом году.

Павел Дацюк мчится к 40-летней отметке, и в отличие от момента переезда в КХЛ старое обещание о «завершении карьеры в Екатеринбурге» гораздо легче воплотить в реальность — благодаря УГМК «Автомобилист» стал одним из главных «олигархов» Восточной конференции и мечтает подписать в межсезонье большую звезду.

Вячеслав Войнов приложит все возможные юридические усилия, чтобы получить разрешение на выступления в США. Волна возмущения в СМИ, которые будут еще и еще перемывать старую историю, может свести все эти попытки на нет, но, если появится шанс вернуться в НХЛ, защитник это сделает, долго не думая.

Вадим Шипачев не в лучших отношениях с Олегом Знарком — обиды уже не раз заканчивались примирением, но больше на кону нет Олимпиады. Не найти весомых причин для улаживания постоянно тлеющего конфликта, и хоккеист будет рассматривать другие щедрые предложения от клубов КХЛ, прежде всего все того же «Автомобилиста».

Да и сам Олег Знарок пока не принял решения о своем будущем не только в сборной, но и в СКА.

Зуб, Зубарев, Яковлев, Барабанов, Каблуков и другие армейские олимпийцы — это хорошие, зачастую отличные хоккеисты на уровне нашей лиги, но СКА уже десятилетие ассоциируется не с крепким средним уровнем, а со звездами НХЛ, пусть и бывшими.

Лишь про героя Пхенчхана Никиту Гусева можно с уверенностью сказать, что он останется в Санкт-Петербурге, — его контракт действует до конца сезона-2018/19. А других лидеров СКА заменить некем: все остальные приличные хоккеисты на уровне КХЛ либо выступают в ЦСКА, либо уже заканчивают в «Магнитке», как Кошечкин и Мозякин, — а больше-то и нет никого.

По нашей информации, питерский клуб уже интересуется Алексеем Бывальцевым из «Амура», Дмитрием Кагарлицким из «Северстали» и Ильей Михеевым из «Авангарда» (в двух последних случаях есть договоренности о переходе), но это не будет равноценной заменой тем, кто может уйти, — особенно в имиджевом плане. Рынок в КХЛ уже зачищен и перекопан, а никто из серьезных российских энхаэловцев не подумывает о возвращении на родину.

Для главной звездной империи российского спорта весенний кубковый поход может стать последним в эпоху ее расцвета. Да, СКА был, есть и будет суперклубом — самым богатым и мощным в КХЛ. Но уже совершенно другим.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ.

Сетка плей-офф КХЛ | Источник: Спорт-Экспресс
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