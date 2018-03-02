Сколько игр «Северсталь» выиграет у СКА? Все интриги плей-офф на Западе
«Спартак» и «Северсталь» зададут жару «армейским» коллективам.
«Спартак» и «Северсталь» зададут жару «армейским» коллективам.
Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, трёхкратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Морозов и олимпийский чемпион Александр Пашков поделились своими мнениями о раскладе сил в первом раунде
СКА — «Северсталь»
Гуськов: В любом случае, тот факт, что «Северсталь» попала в
Морозов: «Северсталь» в олимпийской паузе отдыхала и готовилась к важным играм. Они набрали ход в последних двух матчах, команда физически подготовлена. У Питера будут проблемы с физическим состоянием своих лидеров, которые участвовали в Олимпиаде. Всё будет зависеть от того, насколько быстро они подготовятся к
Пашков: «Северсталь» может навязать борьбу в начале серии. Она мотивированна в психологическом и материальном плане. Соперник сейчас не в лучшем виде, большая часть его состава участвовала в Олимпиаде, у этих игроков сейчас идёт период восстановления сил. У «Северстали» есть шансы в начале серии. Если они отыграют на пределе своих возможностей, то в первых двух матчах они могут посражаться. Хотя мы знаем, что они проводят их на чужой площадке. Но череповчане показали, что они умеют играть с лидерами. В двух матчах со СКА и ЦСКА они выглядели хорошо и набрали очки.
ЦСКА — «Спартак»
Гуськов: «Спартак» очень долго не играл в
Морозов: «Спартак» может затянуть эту серию за счёт самоотдачи. Вчера они показали хорошую игру, старались, выиграли и сделали то дело, к которому стремились. ЦСКА был более стабилен в этом году. Я считаю, что в этой серии счёта 4:0 не будет. Счёт будет 4:1 или 4:2. В ЦСКА тоже есть ребята, которые устали на Олимпиаде. Насколько они быстро восстановятся к
Пашков: Я думаю, что здесь шансы могут быть равными, если серия не затянется. В этом случае «Спартаку» будет тяжело. Если же будет короткая дистанция в 4−5 встреч, то
«Йокерит» — «Сочи»
Гуськов: Действительно, «Йокерит» можно назвать фаворитом, потому что он более стабильно прошёл регулярный чемпионат. Но финская команда также непредсказуема как в положительную, так и в отрицательную сторону. Думаю, что можно сломать эту организованную игру финнов. Сочинцы порой выдавали очень убедительные матчи. Молодой и амбициозный Зубов может найти
Морозов: Конечно, «Йокериту» здесь можно отдать статус фаворита. Эти ребята также играли на Олимпиаде, у них также есть усталость. Финны в сезоне показали себя более стабильной командой, поэтому «Сочи» будет тяжеловато с ними бороться. Но они будут бороться в каждом матче.
Пашков: Я думаю, что вряд ли тут фаворит ярко выражен. Не думаю, что «Сочи» значительно уступает «Йокериту». Тем не менее, финны располагают более опытным составом, и это может сказаться.
«Локомотив» — «Торпедо»
Гуськов: Здесь собраны
Морозов: Ровная пара, и игра здесь будет интересная. Как бы соперники не дошли до седьмой игры. Предпочтение я в этом противостоянии отдам «Локомотиву».
Пашков: «Локомотив» будет доминировать в этой серии, несмотря на то, что «Торпедо» — очень колючая команда. Ярославцы под руководством Квартальнова добьются успеха в этой серии.