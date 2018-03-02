Сколько игр «Северсталь» выиграет у СКА? Все интриги плей-офф на Западе

Источник: РИА "Новости"

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, трёхкратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Морозов и олимпийский чемпион Александр Пашков поделились своими мнениями о раскладе сил в первом раунде плей-офф в Западной конференции.

СКА — «Северсталь»

Гуськов: В любом случае, тот факт, что «Северсталь» попала в плей-офф, придаст ей эмоций. Сил было потрачено прилично, но после того, как ей это удалось, она будет стараться в каждом матче с таким соперником, как СКА. Она потреплет ему нервы и постарается зацепить хотя бы одну игру. В любом случае, СКА выглядит намного мощнее и мастеровитее. Будут игры, в которых череповчане будут иметь шансы выиграть встречу. Но СКА настолько силён, что не даст им шанса зацепиться за эту серию.

Морозов: «Северсталь» в олимпийской паузе отдыхала и готовилась к важным играм. Они набрали ход в последних двух матчах, команда физически подготовлена. У Питера будут проблемы с физическим состоянием своих лидеров, которые участвовали в Олимпиаде. Всё будет зависеть от того, насколько быстро они подготовятся к плей-офф и отойдут от той усталости, которую они получили на Играх. Не сказал бы, что счёт в этой серии будет 4:0, эти команды совсем недавно играли между собой, и тот матч завершился в серии буллитов.

Пашков: «Северсталь» может навязать борьбу в начале серии. Она мотивированна в психологическом и материальном плане. Соперник сейчас не в лучшем виде, большая часть его состава участвовала в Олимпиаде, у этих игроков сейчас идёт период восстановления сил. У «Северстали» есть шансы в начале серии. Если они отыграют на пределе своих возможностей, то в первых двух матчах они могут посражаться. Хотя мы знаем, что они проводят их на чужой площадке. Но череповчане показали, что они умеют играть с лидерами. В двух матчах со СКА и ЦСКА они выглядели хорошо и набрали очки.

ЦСКА — «Спартак»

Гуськов: «Спартак» очень долго не играл в плей-офф. Этот факт тоже добавит им эмоций. Не думаю, что в этой серии будет сказываться фактор своего поля. Ехать никуда не надо, это Москва. Несколько минут на автобусе, и ты уже на любой арене. Здесь игроки «Спартака» могут столкнуться с темпом, который преподносит ЦСКА, с ротацией, которую используют «армейцы». У них постоянно свежие игроки и силовой хоккей. Красно-белые не боятся силовой игры, но её надо выдержать. Тот темп, который ЦСКА предлагает все 60 минут — это своеобразный экзамен, который игрокам «Спартака» придётся проходить. Последние игры показали, что «Спартак» не совсем ровно может проводить встречу. Он может здорово провести игру, как с «Динамо», но также он может выглядеть неубедительно, как в матче с «Локомотивом». «Спартаку» не хватает стабильности, и это может их подвести. В любом случае, борьба здесь будет серьёзной.

Морозов: «Спартак» может затянуть эту серию за счёт самоотдачи. Вчера они показали хорошую игру, старались, выиграли и сделали то дело, к которому стремились. ЦСКА был более стабилен в этом году. Я считаю, что в этой серии счёта 4:0 не будет. Счёт будет 4:1 или 4:2. В ЦСКА тоже есть ребята, которые устали на Олимпиаде. Насколько они быстро восстановятся к плей-офф — это будет зависеть от них самих и тренерского штаба.

Пашков: Я думаю, что здесь шансы могут быть равными, если серия не затянется. В этом случае «Спартаку» будет тяжело. Если же будет короткая дистанция в 4−5 встреч, то красно-белые смогут составить конкуренцию. Хотя, перерыв сказался на «Спартаке» не лучшим образом, что показали матчи с «Локомотивом» и «Динамо». Тем не менее, «Спартак» — эмоциональная команда, которая может играть на пределе своих возможностей. И это может уравнять их шансы с ЦСКА.

«Йокерит» — «Сочи»

Гуськов: Действительно, «Йокерит» можно назвать фаворитом, потому что он более стабильно прошёл регулярный чемпионат. Но финская команда также непредсказуема как в положительную, так и в отрицательную сторону. Думаю, что можно сломать эту организованную игру финнов. Сочинцы порой выдавали очень убедительные матчи. Молодой и амбициозный Зубов может найти какие-то ключи к обороне соперника и к финской схеме. Будет очень сложно, но, на мой взгляд «Йокерит» можно обыгрывать за счёт той же организованной игры в обороне. «Шуты» очень сильны в игре в неравных составах. Если «Сочи» хочет выиграть эту серию, то они должны свести к минимуму свои удаления.

Морозов: Конечно, «Йокериту» здесь можно отдать статус фаворита. Эти ребята также играли на Олимпиаде, у них также есть усталость. Финны в сезоне показали себя более стабильной командой, поэтому «Сочи» будет тяжеловато с ними бороться. Но они будут бороться в каждом матче.

Пашков: Я думаю, что вряд ли тут фаворит ярко выражен. Не думаю, что «Сочи» значительно уступает «Йокериту». Тем не менее, финны располагают более опытным составом, и это может сказаться.

«Локомотив» — «Торпедо»

Гуськов: Здесь собраны довольно-таки ровные команды, но у «Локомотива» есть то, чего нет у «Торпедо». Это очень хорошие легионеры, которые в плей-офф будут выиграть лучше, чем торпедовские иностранцы. Реализация моментов намного выше у «Локомотива», чем у нижегородцев. Есть ещё такой момент, как большинство. У обеих команд оно не такое хорошее, но здесь, на мой взгляд, должны активизироваться ярославские легионеры. От этого будет зависеть очень многое. Думаю, что эта серия будет выиграна «Локомотивом» за счёт этих нюансов.

Морозов: Ровная пара, и игра здесь будет интересная. Как бы соперники не дошли до седьмой игры. Предпочтение я в этом противостоянии отдам «Локомотиву».