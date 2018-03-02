Как становятся хоккеистами

Источник: Андрей Махотин / пресс-служба «Бесценной Лиги»

1 марта в Москве состоялась очередная встреча медиа-клуба «Бесценной Лиги» Mastercard и КХЛ. Журналисты ведущих СМИ и популярные блогеры собрались вместе, чтобы посмотреть один из решающих матчей регулярного сезона — московское дерби «Спартак» — «Динамо», и обсудить интересную тему, связанную с подготовкой подрастающего поколения хоккейных виртуозов.

Лера Кудрявцева и Денис Казанский | Источник: Андрей Махотин / пресс-служба «Бесценной Лиги»

Первая весенняя встреча медиа-клуба была посвящена детям и развитию их хоккейных талантов. Ведущие вечера — самая известная болельщица «Бесценной Лиги» Лера Кудрявцева и популярный хоккейный комментатор Денис Казанский — обсудили с участниками медиа-клуба, в каком возрасте стоит отдавать ребенка в хоккей, какие навыки нужны изначально, а чему можно научиться со временем. как шли к своим успехам современные игроки и легенды хоккея.

Игорь Хохлачев | Источник: Андрей Махотин / пресс-служба «Бесценной Лиги»

Первым почетным гостем медиа-клуба стал хоккейный тренер, в прошлом — хоккеист Игорь Хохлачев. Пока его сын, нападающий ХК «Спартак» Александр Хохлачев готовился к решающему матчу за путевку в кубковый раунд, Хохлачев-старший рассказал об ответственности родителей и основных факторах успеха при становлении новых хоккейных талантов:

— Саша всегда хотел быть хоккеистом. Для родителей это тоже большая работа. Мы по очереди с женой возили ребёнка на тренировки. Каждый день поездки, переживания за удачи и неудачи — это целая тяжёлая жизнь. Отдали его в хоккей мы в семь лет. Важно, чтобы ребёнок развивался в спортивном плане. Масса примеров, когда ребёнок начинал заниматься хоккеем и позже, а затем добивался отличных результатов. Главное, чтобы он любил хоккей, а тренировки не были в тягость. Основной процент успеха, по моему мнению, зависит от таланта первого тренера, а на первом месте у игрока стоит трудолюбие и характер.

Андрей Николишин | Источник: Андрей Махотин / пресс-служба «Бесценной Лиги»

Мысль о том, как развить способности талантливого ребенка, продолжил в первом перерыве матча советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта России Андрей Николишин:

— Талант — это важно. Но талант есть у многих. А вот как мы сможем его реализовать — это решающий фактор. Раньше детей отбирали вовсе не на льду, смотрели на их ловкость, реакцию и способность к обучению. А настоящими хоккеистами становятся во дворах. Раньше 7−8 лет нет смысла отдавать ребенка в хоккей. Поверьте, ребенок, который встал на лед в 8 лет, уже через год перегонит того, кто занимается с 4−5. А если хотите научить ребенка кататься — без проблем, для этого есть катки в Парке Горького и на ВДНХ, для этого не нужны специализированные тренировки. Существует распространенный миф, что детский хоккей — дорогой вид спорта. Не обязательно покупать ребенку сразу всю амуницию. Хорошие коньки — да, это очень важно. Но пока он не начал заниматься хоккеем профессионально, все остальное не столь значимо.

Валентин Гуреев | Источник: Андрей Махотин / пресс-служба «Бесценной Лиги»

В выборе занятия для ребенка большую роль играют родители и их отношению к спорту — уверен советский хоккеист, тренер, заслуженный тренер России Валентин Гуреев:

— Проблема детского хоккея заключается в том, что помимо желания детей заниматься спортом, большую роль играют родители… Многие ведь думают, что раз они привели ребенка — значит, он должен играть в хоккей. А если не заиграл? Дети все разные: кому-то подходит спорт, а кому-то — нет. Здесь важно, чтобы родители понимали, что первоначально надо заинтересовать, привить любовь ко льду, научить работе в команде.

"Бесценный болельщик" Сергей Белоненко с женой и дочкой | Источник: Андрей Махотин / пресс-служба «Бесценной Лиги»

Заключительный домашний матч регулярного чемпионата «Спартака» завершился не только долгожданной путевкой красно-белых в плей-офф, но и торжественной церемонией награждения лучшего игрока и самого активного болельщика «Бесценной Лиги» — на льду трофей традиции разделили хоккеист Никита Беспалов и болельщик Сергей Белоненко, специально приехавший по такому случаю со своей семьей из Орска.

— Для меня большая честь — стать Бесценным Болельщиком «Спартака», — рассказал Сергей в завершении встречи медиа-клуба. — Мне очень повезло оказаться на таком мероприятии, познакомиться с людьми, уже по праву ставшими легендами советского и российского хоккея — Валентином Гуреевым, Андреем Николишиным, Игорем Хохлачевым. В конце матча я разделил Трофей «Бесценной Лиги» с вратарем «Спартака» Никитой Беспаловым прямо на льду на глазах у тысяч болельщиков. Конечно, это удивительные эмоции. А в нашей семье просмотр хоккея уже стал семейной традицией. Спасибо Mastercard и «Бесценной Лиге» за бесценные моменты!