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«Сибирь» продлила контракт с Юрзиновым
«Сибирь» объявил о продлении контракта с главный тренером Владимиром Юрзиновым.
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«Сибирь» объявил о продлении контракта с главный тренером Владимиром Юрзиновым.
Новое соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до 30 апреля 2019 года.
Напомним, что Юрзинов возглавил «Сибирь» в 2017 году. В текущем сезоне сибиряки не смогли пробиться в