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16:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сибирь» продлила контракт с Юрзиновым

«Сибирь» объявил о продлении контракта с главный тренером Владимиром Юрзиновым.

Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до 30 апреля 2019 года.

Напомним, что Юрзинов возглавил «Сибирь» в 2017 году. В текущем сезоне сибиряки не смогли пробиться в плей-офф КХЛ, заняв девятое место турнирной таблицы Восточной конференции.

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