Более четырех миллионов человек посетило матчи регулярного чемпионата КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ завершился в четверг. Средняя посещаемость одного матча составила 6232 зрителя и выросла на 2% по сравнению с сезоном-2016/17.

Тройка нападающих уфимского «Салавата Юлаева» — Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Теему Хартикайнен — стала самой результативной (учитывались шайбы, заброшенные при нахождении на льду всех трех хоккеистов) в регулярном чемпионате. На счету форвардов в общей сложности 42 шайбы. Самой результативной пятеркой стали игроки ярославского «Локомотива» — защитники Якуб Накладал и Стефан Кроннвалл, а также нападающие Брэндон Козун, Петри Контиола и Максим Тальбо, в активе которых 91 очко (33 шайбы + 58 результативных передач).