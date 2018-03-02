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13:36 (мск), источник: ТАСС

Более четырех миллионов человек посетило матчи регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 2 марта. Общее количество зрителей, посетивших матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18, составило 4,712 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: РИА "Новости"

Регулярный чемпионат КХЛ завершился в четверг. Средняя посещаемость одного матча составила 6232 зрителя и выросла на 2% по сравнению с сезоном-2016/17.

Тройка нападающих уфимского «Салавата Юлаева» — Линус Умарк, Йоонас Кемппайнен и Теему Хартикайнен — стала самой результативной (учитывались шайбы, заброшенные при нахождении на льду всех трех хоккеистов) в регулярном чемпионате. На счету форвардов в общей сложности 42 шайбы. Самой результативной пятеркой стали игроки ярославского «Локомотива» — защитники Якуб Накладал и Стефан Кроннвалл, а также нападающие Брэндон Козун, Петри Контиола и Максим Тальбо, в активе которых 91 очко (33 шайбы + 58 результативных передач).

Лучшей парой защитников по показателю «плюс-минус» стали хоккеисты «Йокерита» Мэттью Гилрой и Томми Кивистё — оба по «+17».

Матчи за Кубок Гагарина стартуют 3 марта.

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