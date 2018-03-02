Хоккей в России не для людей. Почему перенесли серии СКА и ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Перенос начала серий плей-офф СКА и ЦСКА — очередной плевок в сторону болельщиков. О них в России никогда не думали и, кажется, думать и не собираются.



1 марта на официальном сайте КХЛ появилась новость о том, что две серии первого раунда плей-офф Западной конференции, в которых будут играть СКА и ЦСКА, начнутся на день позже запланированного — 4 марта. Таким образом, 3 марта, в первый день Кубка Гагарина, возьмут старт только две серии: «Йокерит» — «Сочи» и «Локомотив» — «Торпедо». Причина переноса двух матчей не указана.

Митинг президента

Об изменении даты начала плей-офф пошли слухи в начале недели. Самая распространённая версия — олимпийцы ещё не нагулялись, а после победы на Играх базовые клубы будут крутить календарём КХЛ как хотят.

Однако причина переноса оказалась ещё более интересная — митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина, который пройдёт 3 марта в Москве в «Лужниках».

На нём якобы должны присутствовать все олимпийские чемпионы Пхёнчхана. В СКА таких 15 человек, а в ЦСКА — восемь.

ЦСКА днём 28 февраля на официальном сайте сообщил о переносе матчей первого раунда плей-офф. Президент московских «армейцев» Игорь Есмантович заявил «Чемпионату», что его клубу выгодно такое решение лиги. Конечно, ведь ЦСКА ещё даже не начал продавать билеты на игры, хотя обеспечил себе выход в плей-офф ещё до олимпийской паузы.

Однако даже несмотря на это, болельщики московских «армейцев» всё равно попали в затруднительное положение. Например, Виталий живёт в Германии и запланировал поездку на матчи любимой команды. Заодно купил билеты на концерт для себя и жены (на внехоккейные дни). Из-за переноса Виталий будет сдавать билеты на концерт и платить за это неустойку. К тому же и супруга осталась без подарка. Но разве об этом кто-то подумал?

Без Ёлки и Аллегровой

Ещё интереснее ситуация у СКА. На 5 марта на домашней арене «армейцев» в «Ледовом» был запланирован концерт известной певицы Ёлки, на который активно продаются билеты. Даже после объявления решения КХЛ! Сегодня в 9:00 мск их всё ещё можно было приобрести.

Как стало известно «Чемпионату», концерт будет перенесён на 6 марта. А также перенесут выступление Ирины Аллегровой, назначенное на 10 марта (в этот день может состояться пятый матч серии).

С билетами на игры СКА тоже путаница. Клуб давно открыл продажу и даже успел сделать sold out. Но теперь болельщики, которые хотели сходить на хоккей в воскресенье, смогут попасть только в подельник — в рабочий день. Не всем будет удобно. Клуб третий год подряд продаёт билеты только по Интернету и сделает рассылку о переносе дат. Наверняка же кто-то не откроет почту и придёт на хоккей третьего. Но «Ледовый» будет закрыт, ведь хоккеисты будут на митинге в Москве.

Говорят, СКА до последнего надеялся на отмену переноса старта плей-офф, собираясь в первом матче сыграть молодёжным составом, поэтому до последнего не объявлял об изменениях в календаре. Правда, молодые игроки СКА-Нева и СКА-1946 не были в курсе такого варианта. В любом случае от этой идеи отказались.

Путь в никуда