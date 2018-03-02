Хоккей в России не для людей. Почему перенесли серии СКА и ЦСКА
ЦСКА и СКА были вынуждены перенести старт
ЦСКА и СКА были вынуждены перенести старт
Перенос начала серий
1 марта на официальном сайте КХЛ появилась новость о том, что две серии первого раунда
Митинг президента
Об изменении даты начала
На нём якобы должны присутствовать все олимпийские чемпионы Пхёнчхана. В СКА таких 15 человек, а в ЦСКА — восемь.
ЦСКА днём 28 февраля на официальном сайте сообщил о переносе матчей первого раунда
Однако даже несмотря на это, болельщики московских «армейцев» всё равно попали в затруднительное положение. Например, Виталий живёт в Германии и запланировал поездку на матчи любимой команды. Заодно купил билеты на концерт для себя и жены (на внехоккейные дни).
Без Ёлки и Аллегровой
Ещё интереснее ситуация у СКА. На 5 марта на домашней арене «армейцев» в «Ледовом» был запланирован концерт известной певицы Ёлки, на который активно продаются билеты. Даже после объявления решения КХЛ! Сегодня в 9:00 мск их всё ещё можно было приобрести.
Как стало известно «Чемпионату», концерт будет перенесён на 6 марта. А также перенесут выступление Ирины Аллегровой, назначенное на 10 марта (в этот день может состояться пятый матч серии).
С билетами на игры СКА тоже путаница. Клуб давно открыл продажу и даже успел сделать sold out. Но теперь болельщики, которые хотели сходить на хоккей в воскресенье, смогут попасть только в подельник — в рабочий день. Не всем будет удобно. Клуб третий год подряд продаёт билеты только по Интернету и сделает рассылку о переносе дат. Наверняка же
Говорят, СКА до последнего надеялся на отмену переноса старта
Путь в никуда
Золото Олимпиады дарило надежду, что в российском хоккее начнутся положительные изменения. Например, больше людей в стране заинтересуется этим видом спорта. Не