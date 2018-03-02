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12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ выступила с разъяснением по поводу изменений в кодексе ВАДА

Континентальная хоккейная лига выступила с разъяснением по поводу изменений в кодексе ВАДА, которые были приняты в ноябре 2017 года.

Согласно ним международным федерациям по отдельным видам спорта запрещено рассматривать заявки на проведение любых международных соревнований от стран, где антидопинговое агентство признано не соответствующим кодексу ВАДА. По причине действующей дисквалификации российского антидопингового агентства (РУСАДА) поправки, вступающие в силу 1 апреля 2018 года, касаются России.

«Данные изменения относятся только к «международным федерациям» — в терминах кодекса это общемировые федерации, которые аккредитованы МОК, и проводящие чемпионаты мира, Кубки мира и т. п.

Континентальная хоккейная лига — международная организация, не являющаяся подписантом Кодекса. Чемпионат КХЛ в терминологии Кодекса ВАДА не является «общемировым».

Континентальная хоккейная лига проводила и продолжает проводить политику нулевой терпимости к применению допинга. Лига соблюдает все антидопинговые правила и в условиях ограниченного функционирования РУСАДА самостоятельно проводит антидопинговые мероприятия совместно с Международной федерацией хоккея (ИИХФ), — сообщается на официальном сайте лиги.

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