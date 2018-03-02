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Илья Ковальчук впервые стал лучшим бомбардиром «регулярки» КХЛ
В Континентальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат.
В Континентальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат.
Лучшим бомбардиром стал форвард СКА Илья Ковальчук, набравший 63 (31+32) очка в 53 матчах.
Второе место занял его партнёр Никита Гусев, отставший от Ковальчука всего на один балл. Гусев набрал 62 (22+40) очка за 54 игры. Тройку лучших замкнул нападающий «Барыса» Найджел Доус с 56 (35+21) баллами в 46 матчах.
Ковальчук, выступающий в КХЛ с сезона-2012/13, впервые стал лучшим бомбардиром «регулярки». Шесть раз подобного достижения добивался форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, ещё трижды это удавалось сделать Александру Радулову.