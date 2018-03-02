Илья Ковальчук впервые стал лучшим бомбардиром «регулярки» КХЛ

Второе место занял его партнёр Никита Гусев, отставший от Ковальчука всего на один балл. Гусев набрал 62 (22+40) очка за 54 игры. Тройку лучших замкнул нападающий «Барыса» Найджел Доус с 56 (35+21) баллами в 46 матчах.