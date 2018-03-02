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11:06 (мск), источник: Р-Спорт

Посещаемость чемпионата КХЛ повысилась впервые за три года

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Средняя посещаемость регулярного чемпионата КХЛ, согласно официальным протоколам матчей, в сезоне-2017/18 составила 6234 зрителя, увеличившись по сравнению с прошлым сезоном на 110 зрителей или 1,78%.

Всего 756 матчей регулярного чемпионата посетили 4713 миллиона зрителей, средняя заполняемость арен составила 75,53%. Чемпионат-2017/18 стал первым полноценным сезоном после прихода на пост президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, завершившимся ростом посещаемости. Тем не менее, рекордным показателем все еще остается турнир сезона-2014/15 (6422 зрителя за игру).

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Самым посещаемым клубом КХЛ в четвертый раз в истории лиги стал санкт-петербургский СКА (11847 зрителей), незначительно обогнавший минское «Динамо» (11738). Также в пятерку вошли финский «Йокерит» (10415), ярославский «Локомотив» (8129) и омский «Авангард (7741). Кроме того, СКА лидирует по заполняемости арены (96,32%), опережая челябинский «Трактор» (94,41%) и нижегородское «Торпедо» (94,16%).

Худшим по посещаемости клубом КХЛ в сезоне-2017/18 стал китайский «Куньлунь» (2338). Также в пятерке худших клубов лиги находятся нижнекамский «Нефтехимик» (3855), череповецкая «Северсталь» (3773), подольский «Витязь» (3486) и ханты-мансийская «Югра» (2873). Повышение посещаемости связано с сокращением КХЛ, а также с улучшением показателей в Тольятти, Череповце, Астане, Риге и Хельсинки.

Посещаемость матчей в так называемые «хоккейные понедельники» существенно ниже, чем в остальные дни недели, несмотря на то, что КХЛ назначала на этот день самые яркие встречи. Так, в понедельник в сезоне-2017/18 на арены приходили в среднем 5867 зрителей. По воскресеньям на матчи КХЛ ходили по 6914 человек, а по субботам — 6668 человек. При этом на выходные дни лига назначила наименьшее количество игр (89 и 99 матчей соответственно).

Данные о посещаемости команд составлены согласно официальным протоколам матчей, опубликованным на сайте КХЛ. В ряде городов официальная цифра не всегда совпадает с реальным количеством зрителей на трибунах.

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