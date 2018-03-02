Итоги регулярки КХЛ: «Динамо» и «Сибирь» без Гагарина

Источник: Газета.Ру

Последний день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги получился в этом году особенно ярким и драматичным. В турнирном плане оставалось слишком много вопросов, и ответы на многие из них вышли совсем нетривиальными.

Даже нелепая месячная олимпийская пауза, после которой командам оставалось провести по одной-две игры (исключая тех, кто уже отстрелялся до Игр, ни на что не претендуя, как «Куньлунь»), не смогла испортить, возможно, лучшую концовку регулярного сезона в истории КХЛ.

Парадокс, но случилась эта концовка в самом скучном и не интригующем сезоне за всю историю, когда доминирование СКА и ЦСКА было обусловлено и предрешено «интересами сборной» еще летом.

«Ястребы» вырвались из силков

В восточной части страны утро наступает раньше, а потому именно команды Восточной конференции первыми начали свои разборки. В последний день на два места в плей-офф претендовали три клуба.

Перед последними матчами сезона вне кубковой восьмерки находился бодро начавший турнир, но рассыпавшийся по его ходу омский «Авангард», отстававший на два очка от «Амура» и «Сибири».

Хабаровчане играли первыми, и им необходимо было брать два очка в поединке с «Адмиралом» из Владивостока, чтобы гарантировать себе продолжение сезона.

Вот только феерический матч выдал голкипер уже давно ни на что не претендующих дальневосточников Никита Серебряков, тащивший «адмиралов» на протяжении всей встречи.

Более того, «моряки» открыли счет в большинстве усилиями Константина Глазачева, а ответная шайба Михала Йордана лишь перевела встречу в овертайм. Дополнительная пятиминутка успеха никому не принесла, как и буллиты до четвертой серии, где «Адмирал» свою попытку реализовал, а «тигры» с Амура — нет.

Одного очка хабаровчанам для гарантий второго в клубной истории участия в Кубке Гагарина было мало, и теперь их судьба была в руках новосибирской «Сибири» и «Авангарда», которые в случае собственных победы отцепляли «Амур» от плей-офф.

Вот только принимавшая дома «Трактор» «Сибирь» справиться со своей задачей не смогла. Челябинцы и сами были мотивированы борьбой за преимущество своей площадки в плей-офф и провели встречу гораздо лучше.

«Трактор» повел после первого периода со счетом 2:0, пропустил в меньшинстве во втором отрезке, а затем выстоял в еще одном численном неравенстве, после чего забросил третью шайбу, а в самой концовке и четвертую, уже в пустые ворота.

Таким образом, «Амур» оформил себе выход в восьмерку, а судьба «Сибири» решалась в поединке «Барыс» — «Авангард», где казахстанской команде вроде бы ничего не было нужно.

Кирилл Семенов действительно вывел омичей вперед уже на 3-й минуте, но еще до перерыва в воротах Олега Шилина побывали три шайбы, и он уступил свое место Доминику Фурху, а «Авангард» оказался на краю пропасти.

Во втором игровом отрезке Даниил Файзулин и тот же Семенов равновесие восстановили, но омичам нужно было побеждать в основное время, а до последней минуты на табло горел счет 3:3.

И все же омские хоккеиситы смогли добиться такой необходимой им победы, причем забили они, уже заменив голкипера шестым полевым игроком. Еще более драматичным такой итог делает тот факт, что принесший «Авангарду» путевку в плей-офф Семен Кошелев вообще не должен был находиться в этот момент на льду.

«У нас не было паузы, шла игра, и Доминик [Фурх] так резко побежал на смену, что никто не ожидал. Даня Файзуллин должен был выходить шестым вместо вратаря, но он замешкался, и выскочил я. И так получилось в итоге», — рассказал Кошелев после матча.

В итоге переживавший по ходу сезона острый кризис, погрязший в скандалах «Авангард» выбрался в плей-офф с восьмого места, оставив за бортом Кубка Гагарина «Сибирь». Заняв седьмую строчку таблицы, в первом раунде «ястребы» сразятся с уфимским «Салават Юлаевым», а «Амур» попробует найти аргументы в серии против выигравшего Восточную конференцию казанского «Ак Барса».

Разочарование «нефтехимиков»

Весьма интересные очно-заочные разборки были и у команд, занимавших на Востоке места с третьего по шестое. Все они умещались в двухочковый интервал и могли закончить турнир в какой угодно последовательности, а магнитогорский «Металлург» и «Нефтехимик» из Нижнекамска к тому же играли между собой.

«Нефтехимик» до последнего тура находился на третьем месте в конференции (а по ходу сезона даже какое-то время конкурировал с «Ак Барсом» за первую строчку), но финал чемпионата ему явно не удался.

Выигравший у «Сибири» «Трактор» обеспечил себе как минимум четвертое место, но в итоге оказался и на третьем, так как нижнекамцы не смогли удержать в Магнитогорске перевес в две шайбы и уступили в основное время (2:3).

Впрочем, «Магнитка» до четвертого места и преимущества своей площадки не добралась, так как «Автомобилист» не допустил осечки против «Югры» в Ханты-Мансийске (3:0).

В итоге «Нефтехимик» закончил регулярку на шестой позиции и сыграет в первом раунде плей-офф с «Трактором», а «Автомобилист» и «Металлург» начнут свою серию в Екатеринбурге.

Динамовская катастрофа

Московское «Динамо» пережило очень неприятные времена летом. Команда, по сути обнулившаяся и перезагрузившаяся с новым юрлицом и руководством, заметно ослабла и весь сезон пробарахталась у границы между зоной плей-офф и досрочным отпуском.

В итоге к последней игре регулярки со «Спартаком» динамовцы подошли на девятой строчке таблицы, отставая от самих красно-белых на два очка. Правда, такой же гандикап был у череповецкой «Северстали», которой предстоял тяжелейший выезд в Санкт-Петербург.

Вот только матч жизни против не особенно мотивированного после Олимпиады в уже и так выигранном чемпионате СКА череповчане провели соответственно, пластаясь и бившись за каждую шайбу.

Ни основное время, ни овертайм голов командам не принесли, а победная шайба защитника СКА и сборной России Егора Явковлева в серии буллитов для «Северстали» не играла роли — черно-желтые уже стали недосягаемы для «Динамо».

Таким образом, у игравших параллельно со «Спартаком» бело-голубых оставался только один путь в плей-офф — победа над извечным соперником в основное время.

По ходу встречи динамовцы пропустили первыми, потом вели со счетом 2:1, но к моменту окончания поединка в Питере уже снова уступали в счете. В оставшиеся минуты сначала «Спартак» забросил четвертую шайбу, после чего Игорь Никулин сократил отставание до минимума, но не более того.

4:3 — «Спартак» выиграл в столичном дерби седьмое место, впервые с 1984 года обошел в турнирной таблице чемпионата страны «Динамо» и в первом раунде плей-офф сразится в другом московском дерби с ЦСКА.

Ну, а «Северстали» можно не покидать Санкт-Петербург, так как первые два матча серии первого раунда череповецкая команда проведет именно там, против того же соперника, что и в последней встрече регулярного чемпионата.

Ожидаемые пары

Одна пара плей-офф была известна еще до последнего дня — ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо» завоевали на Западе четвертое и пятое места и сыграют друг с другом в первом раунде.

Ожидалось, что соперником закончившего на Западе третьим финского «Йокерита» с готовящимся к отъезду в НХЛ по окончании Кубка Гагарина юному финскому суперталанту Ээли Толваненом, которого очень ждут в «Нэшвилл Предаторз», станет ХК «Сочи».

Выиграв в последнем туре в Тольятти у «Лады» (3:2), сочинцы стали недосягаемы для «Спартака» и «Северстали», оформив свое шестое место и избежав нежелательной серии с ЦСКА или СКА.

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Митинги важнее хоккея

Перед началом плей-офф Континентальная хоккейная лига не обошлась без новостей с оттенком скандала.

Старт серий первого раунда с участием СКА и ЦСКА, намеченный на 3 марта, был сдвинут на один день. Теперь свои домашние игры армейцы Санкт-Петербурга и Москвы проведут 4-го и 5-го марта, а не 3-го и 4-го.

Дело в том, что сборная России по хоккею третьего числа будет задействована в «мероприятиях в столице» — то есть в митингах в поддержку действующего президента, которые в этот день пройдут по всей стране.

Учитывая, что 23 человека из 25-ти в олимпийской сборной представляли в Пхенчхане СКА и ЦСКА, понятно, что перенос был неизбежен, раз митинги оказываются для КХЛ важнее хоккея.

Другое дело, что возникает вопрос: почему обо всем этом нельзя было подумать заранее? Или же в случае поражения в Южной Корее участие игроков в политических мероприятиях не планировалось?

И что делать с концертом певицы Елки, который запланирован в ледовом дворце СКА на 5 марта, и куда уже вовсю продавались билеты?