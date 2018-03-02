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08:48 (мск), источник: Vesti.kz

Доус обошел Ковальчука и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ

Капитан «Барыса» Найджел Доус занял первое место в списке лучших снайперов регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нынешнего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 46-ти матчах «регулярки» форвард казахстанского клуба забросил 35 шайб. Этот показатель стал лучшим в Лиге. На втором месте после Доуса расположился форвард питерского СКА Илья Ковальчук (31), третье место поделили нападающий СКА Никита Гусев (22) и форвард казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев (22).

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Отметим, что в списке бомбардиров Доус по итогам регулярного чемпионата также вошел в ТОП-3. На его счету 56 (35+21) очков по системе «гол+пас». На первом месте в этом рейтинге расположился Ковальчук 63 (31+32), а на втором Гусев 62 (22+40).

Напомним, накануне «Барыс» завершил сезон 2018/2018, проиграв в последнем матче регулярного чемпионата омскому «Авангарду». В плей-офф астанинский клуб не вышел.

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