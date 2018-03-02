Доус обошел Ковальчука и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ

В 46-ти матчах «регулярки» форвард казахстанского клуба забросил 35 шайб. Этот показатель стал лучшим в Лиге. На втором месте после Доуса расположился форвард питерского СКА Илья Ковальчук (31), третье место поделили нападающий СКА Никита Гусев (22) и форвард казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев (22).

Отметим, что в списке бомбардиров Доус по итогам регулярного чемпионата также вошел в ТОП-3. На его счету 56 (35+21) очков по системе «гол+пас». На первом месте в этом рейтинге расположился Ковальчук 63 (31+32), а на втором Гусев 62 (22+40).