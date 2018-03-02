Форвард СКА Ковальчук стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Вторым в споре бомбардиров регулярного чемпионата стал форвард СКА Никита Гусев, ставший также лучшим ассистентом чемпионата. В его активе 62 очка (22 шайбы + 40 передач) в 54 играх. Тройку лучших бомбардиров замкнул канадский нападающий астанинского «Барыса» Найджел Доус, на счету которого 56 очков (35+21) в 46 встречах.

Наибольшее количество шайб в регулярном чемпионате забросил Доус — 35. Второе место в снайперской гонке занял Ковальчук, третье — форвард казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев (22).

Самым результативным защитником стал датчанин Филип Ларсен из «Салавата Юлаева» — 38 очков (11+27). В тройку лучших вошли швед Патрик Херсли из СКА (35 очков), который также стал лучшим снайпером среди защитников, и его соотечественник из ярославского «Локомотива» Стаффан Кронвалль (35 очков).