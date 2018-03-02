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01:33 (мск), источник: ТАСС

Форвард СКА Ковальчук стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2017/18. 34-летний форвард забросил 31 шайбу и сделал 32 передачи в 53 матчах.

Источник: ИТАР-ТАСС

Вторым в споре бомбардиров регулярного чемпионата стал форвард СКА Никита Гусев, ставший также лучшим ассистентом чемпионата. В его активе 62 очка (22 шайбы + 40 передач) в 54 играх. Тройку лучших бомбардиров замкнул канадский нападающий астанинского «Барыса» Найджел Доус, на счету которого 56 очков (35+21) в 46 встречах.

Наибольшее количество шайб в регулярном чемпионате забросил Доус — 35. Второе место в снайперской гонке занял Ковальчук, третье — форвард казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев (22).

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Самым результативным защитником стал датчанин Филип Ларсен из «Салавата Юлаева» — 38 очков (11+27). В тройку лучших вошли швед Патрик Херсли из СКА (35 очков), который также стал лучшим снайпером среди защитников, и его соотечественник из ярославского «Локомотива» Стаффан Кронвалль (35 очков).

По проценту отраженных бросков среди вратарей лидером стал чех Павел Францоуз из челябинского «Трактора» (94,6%), по коэффициенту надежности — шведский голкипер ЦСКА Ларс Юханссон (1,31 шайбы за матч). Наибольшее количество игр «на ноль» сыграл американский голкипер финского «Йокерита» Райан Заполски — 9. Лучшим по показателю полезности стал армейский защитник Михаил Пашнин (+28).

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