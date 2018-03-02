ЦСКА — «Спартак» впервые в Кубке Гагарина! Пары плей-офф на Западе

Источник: РИА "Новости"

Сегодня определились последние участники розыгрыша Кубка Гагарина и все пары первого раунда. В Западной конференции в двух парах матчи пройдут с 3 по 13 марта, а «армейские» клубы начнут игры на день позже. Представляем все четыре пары, которые начнут свой поход за кубком.

«Локомотив» (4) — «Торпедо» (5)

Дебют волжского дерби в плей-офф КХЛ мог состояться ещё в прошлом году, но тогда ярославцы избежали этой встречи. На сей раз эта пара определилась первой из всех, за тур до окончания «регулярки», и обещает быть одной из самых увлекательных.

Петерис Скудра пятый год царствует в «Торпедо» и неизменно выводит команду в решающую стадию, но в этом сезоне стало совсем очевидно, что нижегородцы находятся в стагнации. Перед Новым Годом «Торпедо» и вовсе угодило в яму, начав серию поражений, которая в итоге растянулась на шесть матчей. За ней последовали четыре долгожданные победы, но сейчас торпедовцы не выглядят монолитом, готовым легко проходить первый раунд. К тому же в списке травмированных значится основной защитник Михаил Григорьев, который «съедает» больше 22 минут игрового времени.

Дела в Ярославле идут гораздо лучше, на финише «регулярки» они проиграли только один из пяти матчей. Но хоть в «Локомотив» пришёл Квартальнов, выбор игроков у него гораздо меньше, чем был в ЦСКА, и ярославцы при нём показывают порой неожиданную игру. То уступят «Ладе», то доиграются до овертайма с «Северсталью». В общем, даже с «Торпедо», которое в атаке больше мучается, будет не так просто.

Дмитрий Квартальнов уже встречался со Скудрой в плей-офф, когда руководил ЦСКА, и тогда уверенно победил — 4−1, но заруба была знатная. Не сомневайтесь, будет и сейчас. Много силовой борьбы, стычки, драки… Градус напряжения в этой серии будет зашкаливать. Победителем выйдет, вероятно, «Локомотив», но будет прилично вымотан и потрёпан.

«Йокерит» (3) — «Сочи» (6)

Ещё одна пара, которая напишет первую главу своего соперничества в плей-офф. И серия обещает неплохую интригу.

С одной стороны — Юкка Ялонен, который дорабатывает контракт перед уходом в сборную. Он попытается повторить или даже превзойти результат своего предшественника Вестерлунда, который один раз преодолел первый раунд. Плюс «Сочи» — это вам не «Торпедо», которое «шутов» в позапрошлом году просто забило, и тем более не ЦСКА, которое вообще не давало шансов.

Пару дней назад вернулись после травм защитники Никлас Андерсен, Йеспер Йенсен и Оливер Лауридсен. В Хельсинки играет один из самых надёжных вратарей сезона Райан Запольски, в атаке блещет молодой вундеркинд Ээли Толванен. Давно травмирован Антти Пильстрём, но это не должно затруднить ситуацию.

С другой стороны — команда, которая по своей непредсказуемости практически готова тягаться с «Салаватом Юлаевым». Подопечные Сергея Зубова не боятся никаких авторитетов, могут пропустить 11 шайб и уже на следующий день разгромить гранда. Да и на «Йокерит» Зубов нашёл управу — оба матча в «регулярке» черноморцы выиграли.

Отсутствие из-за травмы второго бомбардира Кейси Уэллмэна может стать ощутимой потерей, но характера у подопечных Зубова не занимать. Имея крепкий и сбалансированный состав, «Сочи» запросто составит конкуренцию «Йокериту». Кто возьмёт всю серию — вопрос, финны выглядят предпочтительнее только на бумаге. Во второй половине этого сезона они больше проигрывали, а в предыдущие годы заметно сникали в кубковой рубке. «Сочи» же провёл «регулярку» достаточно ровно и доказал, что может преподносить сюрпризы. Команда Сергея Зубова если и не выйдет в следующий раунд, то хотя подарит городу первые победы в плей-офф в своей истории.

ЦСКА (2) — «Спартак» (8)

Свершилось — красно-белые вышли в плей-офф. После нескольких лет мучений «Спартак» увидел свет в конце тоннеля. Вадим Епанчинцев, в способностях которого летом многие сомневались, задачу выполнил. Помогло и усиление состава как перед, так и во время сезона. Александр Хохлачёв вернулся в родную команду и стал настоящим лидером. Кирилл Кольцов, щеголявший в «Тракторе» жутким показателем полезности, в новой команде взял себя в руки. Легионеры — Лаюнен, Радлил, Стоу и Максвелл, как и должно быть, играют заметную роль.

ЦСКА впервые за четыре года не выиграл «регулярку». Нет Квартальнова, который нещадно крутил хвосты за малейший просчёт, и угнаться за СКА, забывшем о чемпионском похмелье, было нереально. Но результаты москвичей по-прежнему недосягаемы для большинства соперников.

ЦСКА и «Спартак» сейчас — команды разной весовой категории, но дерби есть дерби, поэтому от накала в серии могут лететь искры из глаз. И по мастерству, и по длине «лавки» спартаковцы уступают «армейцам». Даже с учётом того, что восемь игроков ЦСКА только закончили празднование олимпийского золота, они всё равно безоговорочный фаворит. Два очных матча в этом году они выиграли с общим счётом 7:1, а за последние три года не отдали соперникам ни одной игры в первом раунде. Только вдохновенная игра лидеров и сверхнадёжная — от Беспалова, может помочь «Спартаку» покусать «армейцев». Покусать, но не съесть.

СКА (1) — «Северсталь» (8)

СКА с солидным запасом стал победителем «регулярки» и готов защищать чемпионский титул. Последние поражения не должны никого смущать. Лидеры — Ковальчук, Дацюк и Войнов — в полном порядке, не говоря об одном из главных героев Олимпиады Никите Гусеве. В Пхёнчхане повредил руку Сергей Калинин, травмирован и Динар Хафизуллин, но проблемой для СКА это не станет.

Если есть команда на Западе, за которую переживали болельщики во всех городах, то это «Северсталь». Команда Александра Гулявцева отчаянно боролась за жизнь и зубами зацепилась за восьмёрку. Всё решилось в последнем матче, но в плей-офф Череповец попал совершенно заслуженно.

Дмитрий Кагарлицкий не соблазнился возможностью перейти в какой-нибудь топ-клуб и остался защищать честь родной команды. Юлиус Гудачек показал, что может быть классным вратарём на уровне КХЛ, а после побед радовал зрителей своими фееричными послематчевыми шоу.

Виталий Вишневский вернулся в хоккей и обрёл вторую молодость. Евсеенков бьёт личные бомбардирские рекорды. Крепнут молодые Вовченко и Кудако. Подкупает искренностью и неуступчивостью Гулявцев.