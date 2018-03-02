ЦСКА — «Спартак» впервые в Кубке Гагарина! Пары плей-офф на Западе
«Локомотив» и «Торпедо» устроят битву, ЦСКА и «Спартак» схлестнутся в дерби, а «Северсталь» постарается выиграть у СКА впервые за шесть лет.
«Локомотив» и «Торпедо» устроят битву, ЦСКА и «Спартак» схлестнутся в дерби, а «Северсталь» постарается выиграть у СКА впервые за шесть лет.
Сегодня определились последние участники розыгрыша Кубка Гагарина и все пары первого раунда. В Западной конференции в двух парах матчи пройдут с 3 по 13 марта, а «армейские» клубы начнут игры на день позже. Представляем все четыре пары, которые начнут свой поход за кубком.
«Локомотив» (4) — «Торпедо» (5)
Дебют волжского дерби в
Петерис Скудра пятый год царствует в «Торпедо» и неизменно выводит команду в решающую стадию, но в этом сезоне стало совсем очевидно, что нижегородцы находятся в стагнации. Перед Новым Годом «Торпедо» и вовсе угодило в яму, начав серию поражений, которая в итоге растянулась на шесть матчей. За ней последовали четыре долгожданные победы, но сейчас торпедовцы не выглядят монолитом, готовым легко проходить первый раунд. К тому же в списке травмированных значится основной защитник Михаил Григорьев, который «съедает» больше 22 минут игрового времени.
Дела в Ярославле идут гораздо лучше, на финише «регулярки» они проиграли только один из пяти матчей. Но хоть в «Локомотив» пришёл Квартальнов, выбор игроков у него гораздо меньше, чем был в ЦСКА, и ярославцы при нём показывают порой неожиданную игру. То уступят «Ладе», то доиграются до овертайма с «Северсталью». В общем, даже с «Торпедо», которое в атаке больше мучается, будет не так просто.
Дмитрий Квартальнов уже встречался со Скудрой в
«Йокерит» (3) — «Сочи» (6)
Ещё одна пара, которая напишет первую главу своего соперничества в
С одной стороны — Юкка Ялонен, который дорабатывает контракт перед уходом в сборную. Он попытается повторить или даже превзойти результат своего предшественника Вестерлунда, который один раз преодолел первый раунд. Плюс «Сочи» — это вам не «Торпедо», которое «шутов» в позапрошлом году просто забило, и тем более не ЦСКА, которое вообще не давало шансов.
Пару дней назад вернулись после травм защитники Никлас Андерсен, Йеспер Йенсен и Оливер Лауридсен. В Хельсинки играет один из самых надёжных вратарей сезона Райан Запольски, в атаке блещет молодой вундеркинд Ээли Толванен. Давно травмирован Антти Пильстрём, но это не должно затруднить ситуацию.
С другой стороны — команда, которая по своей непредсказуемости практически готова тягаться с «Салаватом Юлаевым». Подопечные Сергея Зубова не боятся никаких авторитетов, могут пропустить 11 шайб и уже на следующий день разгромить гранда. Да и на «Йокерит» Зубов нашёл управу — оба матча в «регулярке» черноморцы выиграли.
Отсутствие
ЦСКА (2) — «Спартак» (8)
Свершилось —
ЦСКА впервые за четыре года не выиграл «регулярку». Нет Квартальнова, который нещадно крутил хвосты за малейший просчёт, и угнаться за СКА, забывшем о чемпионском похмелье, было нереально. Но результаты москвичей
ЦСКА и «Спартак» сейчас — команды разной весовой категории, но дерби есть дерби, поэтому от накала в серии могут лететь искры из глаз. И по мастерству, и по длине «лавки» спартаковцы уступают «армейцам». Даже с учётом того, что восемь игроков ЦСКА только закончили празднование олимпийского золота, они всё равно безоговорочный фаворит. Два очных матча в этом году они выиграли с общим счётом 7:1, а за последние три года не отдали соперникам ни одной игры в первом раунде. Только вдохновенная игра лидеров и сверхнадёжная — от Беспалова, может помочь «Спартаку» покусать «армейцев». Покусать, но не съесть.
СКА (1) — «Северсталь» (8)
СКА с солидным запасом стал победителем «регулярки» и готов защищать чемпионский титул. Последние поражения не должны никого смущать. Лидеры — Ковальчук, Дацюк и Войнов — в полном порядке, не говоря об одном из главных героев Олимпиады Никите Гусеве. В Пхёнчхане повредил руку Сергей Калинин, травмирован и Динар Хафизуллин, но проблемой для СКА это не станет.
Если есть команда на Западе, за которую переживали болельщики во всех городах, то это «Северсталь». Команда Александра Гулявцева отчаянно боролась за жизнь и зубами зацепилась за восьмёрку. Всё решилось в последнем матче, но в
Дмитрий Кагарлицкий не соблазнился возможностью перейти в
Виталий Вишневский вернулся в хоккей и обрёл вторую молодость. Евсеенков бьёт личные бомбардирские рекорды. Крепнут молодые Вовченко и Кудако. Подкупает искренностью и неуступчивостью Гулявцев.
Превью серии, которое мы увидели в заключительном туре, совершенно не показательно. СКА был без ряда ключевых хоккеистов, играл не на пределе, но всё равно с преимуществом. Да, впервые за год не забил, но это не помешало «армейцам» победить по буллитам 1:0. «Северсталь» под грузом ответственности зажалась и больше боялась проиграть, чем демонстрировала волю к победе. В самой серии шансы череповчан стремятся к нулю, уже шесть долгих лет они не чувствовали вкус побед над питерцами как в «регулярке», так и в