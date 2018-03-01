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1 марта, источник: ТАСС

Никулин: Московское «Динамо» подвели удаления в матче со «Спартаком»

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Капитан московского «Динамо» Илья Никулин заявил, что бело-голубые сыграли лучше «Спартака» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но команду подвели удаления. Такое мнение защитник высказал журналистам.

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В четверг «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 3:4, завершив сезон на девятом месте в Западной конференции и впервые в истории КХЛ не попав в плей-офф.

«Сложно много говорить по горячим следам, но было видно, что играли хорошо, имели моменты. К сожалению, многое не удалось реализовать, как и в предыдущих играх со “Спартаком”. Подвели удаления ближе к концу матча, но обвинить кого-то из ребят в нежелании бороться, наверное, нельзя. Так сложилось, что многое оставили на последний матч, хотели победить, делали для этого все, отдали все силы, но фортуна отвернулась от нас», — сказал Никулин.

Капитан «Динамо» подчеркнул, что команда заслуживала место в розыгрыше плей-офф. «Команда у нас хорошая, мне кажется, что по мастерству и бойцовским качествам мы все-таки были достойны плей-офф и борьбы за Кубок Гагарина», — отметил хоккеист.

На вопрос о возможном завершении карьеры 35-летний Никулин ответил, что его контракт действует еще год. Кроме того, игрок выразил благодарность болельщикам «Динамо» за поддержку в сезоне. «Огромное человеческое спасибо всем, кто нас поддерживал и в сезоне, и сегодня гнал до последнего», — сказал защитник.

Никулин выступал за основной состав «Динамо» с 2000 по 2005 год, а в 2015 году вернулся в команду. Защитник стал лучшим бомбардиром бело-голубых в текущем сезоне, набрав 26 очков (11 голов + 16 результативных передач) в 55 матчах.

Спартак 4:3
(1:0, 1:2, 2:1)
ХК Динамо
1.03.2018, 19:30 Зрители: 11337 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Владимир Воробьев
Вратари
Никита Беспалов Александр Еременко 57:20 (А. Еременко 58:39-58:48)
1-й период
Глеб Корягин 07:33
07:43 Дмитрий Калинин
09:56 Артем Воронин
Илья Никулин 13:31
15:33 Александр Дергачев (Кир. Кольцов, А. Хохлачев)
2-й период
22:37 Алексей Бондарев
Юусо Хиетанен (Я. Рылов, И. Игнатушкин) 23:42
Владимир Брюквин (А. Алексеев, И. Игумнов) 24:42
30:41 Лукаш Радил (Д. Калинин)
3-й период
Даниил Тарасов 44:08
46:08 Вячеслав Лещенко (А. Дергачев, А. Хохлачев)
Игорь Игнатушкин 47:58
51:05
52:39 Бен Максвелл (В. Лаюнен, Р. Стоа)
Илья Никулин (Ю. Хиетанен, А. Терещенко) 58:39
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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