Никулин: Московское «Динамо» подвели удаления в матче со «Спартаком»
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Капитан московского «Динамо» Илья Никулин заявил, что
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Капитан московского «Динамо» Илья Никулин заявил, что
В четверг «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 3:4, завершив сезон на девятом месте в Западной конференции и впервые в истории КХЛ не попав в
«Сложно много говорить по горячим следам, но было видно, что играли хорошо, имели моменты. К сожалению, многое не удалось реализовать, как и в предыдущих играх со “Спартаком”. Подвели удаления ближе к концу матча, но обвинить
Капитан «Динамо» подчеркнул, что команда заслуживала место в розыгрыше
На вопрос о возможном завершении карьеры 35-летний Никулин ответил, что его контракт действует еще год. Кроме того, игрок выразил благодарность болельщикам «Динамо» за поддержку в сезоне. «Огромное человеческое спасибо всем, кто нас поддерживал и в сезоне, и сегодня гнал до последнего», — сказал защитник.
Никулин выступал за основной состав «Динамо» с 2000 по 2005 год, а в 2015 году вернулся в команду. Защитник стал лучшим бомбардиром
|Вадим Епанчинцев
|Владимир Воробьев
|Никита Беспалов
|Александр Еременко 57:20 (А. Еременко 58:39-58:48)
|1-й период
|Глеб Корягин
|07:33
|07:43
|Дмитрий Калинин
|09:56
|Артем Воронин
|Илья Никулин
|13:31
|15:33
|Александр Дергачев (Кир. Кольцов, А. Хохлачев)
|2-й период
|22:37
|Алексей Бондарев
|Юусо Хиетанен (Я. Рылов, И. Игнатушкин)
|23:42
|Владимир Брюквин (А. Алексеев, И. Игумнов)
|24:42
|30:41
|Лукаш Радил (Д. Калинин)
|3-й период
|Даниил Тарасов
|44:08
|46:08
|Вячеслав Лещенко (А. Дергачев, А. Хохлачев)
|Игорь Игнатушкин
|47:58
|51:05
|52:39
|Бен Максвелл (В. Лаюнен, Р. Стоа)
|Илья Никулин (Ю. Хиетанен, А. Терещенко)
|58:39
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)