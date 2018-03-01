Никулин: Московское «Динамо» подвели удаления в матче со «Спартаком»

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В четверг «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 3:4, завершив сезон на девятом месте в Западной конференции и впервые в истории КХЛ не попав в плей-офф.

«Сложно много говорить по горячим следам, но было видно, что играли хорошо, имели моменты. К сожалению, многое не удалось реализовать, как и в предыдущих играх со “Спартаком”. Подвели удаления ближе к концу матча, но обвинить кого-то из ребят в нежелании бороться, наверное, нельзя. Так сложилось, что многое оставили на последний матч, хотели победить, делали для этого все, отдали все силы, но фортуна отвернулась от нас», — сказал Никулин.

Капитан «Динамо» подчеркнул, что команда заслуживала место в розыгрыше плей-офф. «Команда у нас хорошая, мне кажется, что по мастерству и бойцовским качествам мы все-таки были достойны плей-офф и борьбы за Кубок Гагарина», — отметил хоккеист.

На вопрос о возможном завершении карьеры 35-летний Никулин ответил, что его контракт действует еще год. Кроме того, игрок выразил благодарность болельщикам «Динамо» за поддержку в сезоне. «Огромное человеческое спасибо всем, кто нас поддерживал и в сезоне, и сегодня гнал до последнего», — сказал защитник.