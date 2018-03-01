Воробьев: «Динамо» для попадания в плей-офф не хватило точечных усилений легионерами

В четверг динамовцы в заключительном матче регулярного чемпионата уступили в дерби «Спартаку» со счетом 3:4 и впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не попали в плей-офф.
«Сложный, тяжелый сезон — много новых ребят было, сумели сохранить несколько ветеранов, которые остались. Команда строилась по ходу сезона, где-то “лавочки” не хватало. Задача не выполнена, к сожалению. Не хватило точечных усилений по ходу сезона, были две вакансии легионеров, которые мы могли использовать», — сказал Воробьев, подводя итоги сезона.
По ходу регулярного чемпионата динамовцы проиграли все четыре личные встречи московскому «Спартаку», сумев набрать в этих матчах одно очко. «У нас были хорошие матчи со “Спартаком”, были и не очень. К сожалению, московские дерби мы в этом сезоне все проиграли, значит чего-то не хватало. Сегодня все старались, бились, но, к сожалению, подвела дисциплина и реализация моментов», — отметил тренер.