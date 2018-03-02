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00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» выжил и попал на «Салават»: пары плей-офф на Востоке

«Автомобилист» постарается взять реванш у «Металлурга» за поражение двухлетней давности.

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» (1) — «Амур» (8)

Фаворит этой пары очевиден. Хабаровчане вовсе чуть не оказались за пределами первой восьмёрки. Помог «Трактор», одолевший «Сибирь» на выезде. Эта серия плей-офф станет второй для «Амура» в рамках Кубка Гагарина. Поэтому для дальневосточников само присутствие в играх на выбывание может считаться успехом.

Вполне вероятно, что хабаровский коллектив впервые за 10 розыгрышей Кубка Гагарина сможет выиграть поединок в серии плей-офф: единственное попадание в восьмёрку ознаменовано для «Амура» провалом в первом же раунде, где омский «Авангард» одолел соперника всухую, затратив минимально возможные 4 встречи. «Амур» — ярко выраженная «домашняя» команда. Зацепить один матч дальневосточники точно в состоянии. И в регулярном чемпионате дружина Андрея Мартемьянова уже это доказала, обыграв казанцев на своём льду со счётом 3:1.

Однако гостевая статистика куда менее радужная. К тому же «Ак Барс» известен тем, что способен сильно прибавить в плей-офф. И если даже этого не случится, клуб из столицы Татарстана всё равно подходит к серии с преимуществом своей площадки. «Амуру» в любом случае нужно не только брать матчи на «Платинум-Арене», но и найти победу в Казани. Для хабаровчан, не отличающихся стабильностью, это станет крайне тяжёлой задачей.

«Салават Юлаев» (2) — «Авангард» (7)

Вопреки всем ожиданиям перед заключительным туром, «Авангард» сыграет в плей-офф. Какая-то неправдоподобная история оказалась со счастливым для омичей окончанием. Более того, «ястребы» не просто вытащили себя в матче с «Барысом» за минуту до сирены, но и из-за осечки обоих конкурентов сумели избежать встречи с «Ак Барсом» в первом раунде. Против казанцев у омичей не самая приятная статистика в плей-офф: три раза команды встречались, и во всех случаях дальше по турнирной сетке шёл «Ак Барс». Хотя нынешнему «Авангарду» было бы сложно с любым соперником в плей-офф. Игра в Астане это лишь подчеркнула.

А в соперниках «Салават Юлаев», который завершил регулярный чемпионат на мажорной ноте. Хотя тех оппонентов, что приезжали в Уфу в двух последних матчах, назвать удобными язык не повернётся. Но уфимцы показали, что даже не в оптимальном составе они представляют собой грозную силу. «Салават» одержал победу в «зелёном дерби» без Ларсена, Кемппайнена, Арзамасцева, Саюстова, Панина. Тут никак не скажешь, что сильнейшие вышли на лёд. Все из этого ряда играют важную роль, кто-то более значимую, кто-то менее, но каждый проходил в состав уверенно. Однако эксперимент прошёл удачно. В противостоянии можно найти интригу, дескать, команды обменялись победами во время «регулярки», в очных сериях плей-офф счёт тоже равный. Только на данном этапе о каком-то равенстве не идёт и речи. «Авангарду» нужно добавлять, чтобы создать интригу в самом ярком по вывеске противостоянии.

«Трактор» (3) — «Нефтехимик» (6)

С этой парой всё менее очевидно. Перед последним туром мы отмечали, что четыре команды претендуют на третье место, и каждая из них может оказаться на шестой строчке. Так произошло с «Нефтехимиком», слетевшим на три позиции вниз после поражения от «Металлурга». Однако Андрей Назаров уже отметил, что для его команды начинать серию в гостях некритично.

«Нефтехимик» остаётся загадкой. Заключительные игры регулярного чемпионата были проиграны. И «Трактор» был бы фаворитом серии, окажись в соперниках кто-то из команд ниже по посеву, кроме нижнекамцев. Ведь в челябинцах сомнений нет. Они свою состоятельность продемонстрировали на деле, одолев на выезде две команды из первой на момент игры восьмёрки. А вот почему «Нефтехимик» показал такие разные по качеству матчи на финише «регулярки»? Способна ли дружина Андрея Назарова прибавить ещё? Зачастую по ходу чемпионата нижнекамцы выдавали серии, чередуя удачные с провальными. И это объяснялось тем, что в некоторые периоды команда играла под нагрузкой, чтобы подойти в наилучших кондициях к самым важным поединкам. Такая задача есть у каждого клуба, но в «Нефтехимике» это проявлялось отчётливее. Поэтому сложно судить, как изменится шестая команда Востока даже по ходу одной серии.

Небольшой перевес будет на стороне «Трактора», однако не стоит забывать о том, что и годом ранее челябинцам многие отдавали предпочтения, а закончился турнирный путь первым раундом. И тогда тоже существовало преимущество своей площадки в серии с «Барысом».

«Автомобилист» (4) — «Металлург» (5)

Как и «Трактор», магнитогорский коллектив закончил регулярный чемпионат двумя победами. Поэтому можно утверждать, что это единственная пара на Востоке, где команда с преимуществом домашнего льда не будет фаворитом серии. Место «Металлурга» по итогам «регулярки» во многом обусловлено неудачным началом. В последних девятнадцати матчах «Магнитка» потерпела пять поражений. Если бы удалось и в первой половине чемпионата играть на таком же уровне, то клуб оказался бы минимум на третьей строчке, а мог бы и вовсе навязать борьбу «Ак Барсу».

У «Автомобилиста» ситуация обратная. Прослеживался спад ближе к концу регулярного чемпионата. Поэтому, возможно, была ошибка в процессе подготовки, ведь команда должна в боевой готовности подойти именно к плей-офф, а по игре с «Трактором» такого впечатления не создалось. Но об этом пока рано рассуждать. Опыт будет на стороне «Металлурга». Многие из состава уже выигрывали Кубок Гагарина. Однако тем интереснее наблюдать за «Автомобилистом», который ещё должен помнить о поражении двухлетней давности: тогда «Металлург» оказался сильнее в шести матчах.

Напомним, что все поединки первого раунда на Востоке состоятся 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14 марта. Серии продлятся до четырёх побед.

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