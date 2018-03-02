«Авангард» выжил и попал на «Салават»: пары плей-офф на Востоке
«Автомобилист» постарается взять реванш у «Металлурга» за поражение двухлетней давности.
«Автомобилист» постарается взять реванш у «Металлурга» за поражение двухлетней давности.
«Ак Барс» (1) — «Амур» (8)
Фаворит этой пары очевиден. Хабаровчане вовсе чуть не оказались за пределами первой восьмёрки. Помог «Трактор», одолевший «Сибирь» на выезде. Эта серия
Вполне вероятно, что хабаровский коллектив впервые за 10 розыгрышей Кубка Гагарина сможет выиграть поединок в серии плей-офф: единственное попадание в восьмёрку ознаменовано для «Амура» провалом в первом же раунде, где омский «Авангард» одолел соперника всухую, затратив минимально возможные 4 встречи. «Амур» — ярко выраженная «домашняя» команда. Зацепить один матч дальневосточники точно в состоянии. И в регулярном чемпионате дружина Андрея Мартемьянова уже это доказала, обыграв казанцев на своём льду со счётом 3:1.
Однако гостевая статистика куда менее радужная. К тому же «Ак Барс» известен тем, что способен сильно прибавить в
«Салават Юлаев» (2) — «Авангард» (7)
Вопреки всем ожиданиям перед заключительным туром, «Авангард» сыграет в
А в соперниках «Салават Юлаев», который завершил регулярный чемпионат на мажорной ноте. Хотя тех оппонентов, что приезжали в Уфу в двух последних матчах, назвать удобными язык не повернётся. Но уфимцы показали, что даже не в оптимальном составе они представляют собой грозную силу. «Салават» одержал победу в «зелёном дерби» без Ларсена, Кемппайнена, Арзамасцева, Саюстова, Панина. Тут никак не скажешь, что сильнейшие вышли на лёд. Все из этого ряда играют важную роль,
«Трактор» (3) — «Нефтехимик» (6)
С этой парой всё менее очевидно. Перед последним туром мы отмечали, что четыре команды претендуют на третье место, и каждая из них может оказаться на шестой строчке. Так произошло с «Нефтехимиком», слетевшим на три позиции вниз после поражения от «Металлурга». Однако Андрей Назаров уже отметил, что для его команды начинать серию в гостях некритично.
«Нефтехимик» остаётся загадкой. Заключительные игры регулярного чемпионата были проиграны. И «Трактор» был бы фаворитом серии, окажись в соперниках
Небольшой перевес будет на стороне «Трактора», однако не стоит забывать о том, что и годом ранее челябинцам многие отдавали предпочтения, а закончился турнирный путь первым раундом. И тогда тоже существовало преимущество своей площадки в серии с «Барысом».
«Автомобилист» (4) — «Металлург» (5)
Как и «Трактор», магнитогорский коллектив закончил регулярный чемпионат двумя победами. Поэтому можно утверждать, что это единственная пара на Востоке, где команда с преимуществом домашнего льда не будет фаворитом серии. Место «Металлурга» по итогам «регулярки» во многом обусловлено неудачным началом. В последних девятнадцати матчах «Магнитка» потерпела пять поражений. Если бы удалось и в первой половине чемпионата играть на таком же уровне, то клуб оказался бы минимум на третьей строчке, а мог бы и вовсе навязать борьбу «Ак Барсу».
У «Автомобилиста» ситуация обратная. Прослеживался спад ближе к концу регулярного чемпионата. Поэтому, возможно, была ошибка в процессе подготовки, ведь команда должна в боевой готовности подойти именно к
Напомним, что все поединки первого раунда на Востоке состоятся 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14 марта. Серии продлятся до четырёх побед.