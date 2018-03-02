Григорий Телингатер отыскал Даниэла Карвальо, чтобы он рассказал про крайности Газзаева, встречу с Путиным и проблемы с лишним весом.
«Спартак» сыграет с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Все пары
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Все пары
Соперником московского ЦСКА, финишировавшего вторым на Западе, в первом раунде
Остальные пары четвертьфинала
СКА (Санкт-Петербург, 1-е место на Западе) — «Северсталь» (Череповец, 8),
«Йокерит» (Хельсинки, 3) — «Сочи» (6),
«Локомотив» (Ярославль, 4) — «Торпедо» (Нижний Новгород, 5).