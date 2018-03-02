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00:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» сыграет с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Все пары плей-офф в Западной конференции КХЛ определились в четверг по итогам заключительного тура регулярного чемпионата.

Источник: РИА "Новости"

Соперником московского ЦСКА, финишировавшего вторым на Западе, в первом раунде плей-офф КХЛ стал другой клуб из столицы России «Спартак», занявший седьмое место.

Остальные пары четвертьфинала плей-офф Западной конференции выглядят следующим образом:

СКА (Санкт-Петербург, 1-е место на Западе) — «Северсталь» (Череповец, 8),

«Йокерит» (Хельсинки, 3) — «Сочи» (6),

«Локомотив» (Ярославль, 4) — «Торпедо» (Нижний Новгород, 5).

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