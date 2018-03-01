Епанчинцев: Хоккеисты «Спартака» подойдут к серии с ЦСКА психологически раскрепощенными

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Первый матч серии пройдет 4 марта. «Будем очень серьезно готовиться, две игры проиграли им в регулярном чемпионате. Думаю, что тот груз, который висел на ребятах, спадет», — считает Епанчинцев.

В четверг «Спартак» дома победил московское «Динамо» со счетом 4:3 в в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» сохранил за собой седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 56 матчах регулярного чемпионата, и обеспечил себе место в плей-офф турнира.

«Игра в неравных составах решила исход матча, мы реализовали большинство. Психологический момент давлел над нами. Смогли впервые за семь лет выйти в плей-офф, это праздник. Спасибо игрокам и болельщикам за это», — сказал Епанчинцев.