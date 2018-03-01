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00:05 (мск), источник: ТАСС

Епанчинцев: Хоккеисты «Спартака» подойдут к серии с ЦСКА психологически раскрепощенными

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского «Спартака» подойдут к серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА психологически раскрепощенными. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно- белых Вадим Епанчинцев.

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Первый матч серии пройдет 4 марта. «Будем очень серьезно готовиться, две игры проиграли им в регулярном чемпионате. Думаю, что тот груз, который висел на ребятах, спадет», — считает Епанчинцев.

В четверг «Спартак» дома победил московское «Динамо» со счетом 4:3 в в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» сохранил за собой седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 56 матчах регулярного чемпионата, и обеспечил себе место в плей-офф турнира.

«Игра в неравных составах решила исход матча, мы реализовали большинство. Психологический момент давлел над нами. Смогли впервые за семь лет выйти в плей-офф, это праздник. Спасибо игрокам и болельщикам за это», — сказал Епанчинцев.

В предыдущий раз «Спартак» выходил в плей-офф КХЛ в сезоне-2010/11. Тогда красно-белые в стартовом раунде Кубка Гагарина проиграли санкт-петербургскому СКА со счетом 0−4.

Спартак 4:3
(1:0, 1:2, 2:1)
ХК Динамо
1.03.2018, 19:30 Зрители: 11337 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Владимир Воробьев
Вратари
Никита Беспалов Александр Еременко 57:20 (А. Еременко 58:39-58:48)
1-й период
Глеб Корягин 07:33
07:43 Дмитрий Калинин
09:56 Артем Воронин
Илья Никулин 13:31
15:33 Александр Дергачев (Кир. Кольцов, А. Хохлачев)
2-й период
22:37 Алексей Бондарев
Юусо Хиетанен (Я. Рылов, И. Игнатушкин) 23:42
Владимир Брюквин (А. Алексеев, И. Игумнов) 24:42
30:41 Лукаш Радил (Д. Калинин)
3-й период
Даниил Тарасов 44:08
46:08 Вячеслав Лещенко (А. Дергачев, А. Хохлачев)
Игорь Игнатушкин 47:58
51:05
52:39 Бен Максвелл (В. Лаюнен, Р. Стоа)
Илья Никулин (Ю. Хиетанен, А. Терещенко) 58:39
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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