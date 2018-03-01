Епанчинцев: Хоккеисты «Спартака» подойдут к серии с ЦСКА психологически раскрепощенными
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского «Спартака» подойдут к серии
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского «Спартака» подойдут к серии
Первый матч серии пройдет 4 марта. «Будем очень серьезно готовиться, две игры проиграли им в регулярном чемпионате. Думаю, что тот груз, который висел на ребятах, спадет», — считает Епанчинцев.
В четверг «Спартак» дома победил московское «Динамо» со счетом 4:3 в в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ. «Спартак» сохранил за собой седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 56 матчах регулярного чемпионата, и обеспечил себе место в
«Игра в неравных составах решила исход матча, мы реализовали большинство. Психологический момент давлел над нами. Смогли впервые за семь лет выйти в
В предыдущий раз «Спартак» выходил в
|Вадим Епанчинцев
|Владимир Воробьев
|Никита Беспалов
|Александр Еременко 57:20 (А. Еременко 58:39-58:48)
|1-й период
|Глеб Корягин
|07:33
|07:43
|Дмитрий Калинин
|09:56
|Артем Воронин
|Илья Никулин
|13:31
|15:33
|Александр Дергачев (Кир. Кольцов, А. Хохлачев)
|2-й период
|22:37
|Алексей Бондарев
|Юусо Хиетанен (Я. Рылов, И. Игнатушкин)
|23:42
|Владимир Брюквин (А. Алексеев, И. Игумнов)
|24:42
|30:41
|Лукаш Радил (Д. Калинин)
|3-й период
|Даниил Тарасов
|44:08
|46:08
|Вячеслав Лещенко (А. Дергачев, А. Хохлачев)
|Игорь Игнатушкин
|47:58
|51:05
|52:39
|Бен Максвелл (В. Лаюнен, Р. Стоа)
|Илья Никулин (Ю. Хиетанен, А. Терещенко)
|58:39
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)