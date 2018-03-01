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00:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СКА пустил «Северсталь» в плей-офф

«СЭ» рассказывает, как череповецкий клуб завоевал очко в Санкт-Петербурге и пробился в розыгрыш Кубка Гагарина.

ШЕСТЕРКИНУ БЫЛО НЕ ДО ОТДЫХА

Последний матч в регулярке начался в Петербурге с чествования олимпийских чемпионов, которых в составе СКА набралось больше полкоманды. Все они не ездили в поездки в Хельсинки, где полумолодежный состав армейцев уступила «Йокериту» (3:5) через два дня после финала Игр в Корее.

Но на матч с «Северсталью» большинство олимпийцев оказались в составе. Олег Знарок оставил в запасе четверых. Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Андрей Зубарев и Вячеслав Войнов появились перед зрителями лишь на время чествования, после чего ушли на трибуну. Вся четверка надела майки в стиле «милитари» — в такой форме весь СКА вышел завершать первый этап чемпионата.

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Армейцы и без звезд представляли серьезную угрозу, но из Череповца приехала мотивированная команда с мечтой завоевать путевку в плей-офф. Вслед за «Северсталью» в Санкт-Петербург прибыло несколько автобусов с фанатами, которым иногда удавалось даже перекрикивать шумный «Ледовый».

Так что неудивительно, что в такой атмосфере гости с первых минут понеслись в атаку и выбрали режим агрессивного хоккея.

Постоянное давление в средней зоне позволяло подопечным Александра Гулявцева чаще перехватывать шайбу, но у ворот Игоря Шестеркина гостям не хватало мастерства проводить острые комбинации. Все давление и борьба у борта зачастую сводились лишь к большому числу бросков из неудобных позиций. Армейцы помогали сопернику ненужными удалениями, большой объем работы приходилось выполнять Шестеркину. По итогам первого периода «Северсталь» перебросала СКА почти в два раза — 11−6.

БЕЗ ДАЦЮКА ТЯЖЕЛОВАТО

СКА и ЦСКА получили от КХЛ дополнительный день отдыха перед плей-офф. Но и в игре с «Северсталью» армейцы не особенно напрягались. Первое место на «Западе» и в КХЛ давно обеспечено — можно просто играть в хоккей. Но с.

«Северсталью», которая свое место в плей-офф еще не завоевала, расслабиться долго не получалось. Только к середине матча армейцы перешли к позиционным атакам — до этого были лишь попытки развалить оборону соперника через контрвыпады.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поначалу хоккеистам «Северстали» удавалось в своей зоне оттеснять хозяев к углам площадки, где они агрессивнее боролись за шайбу. Но затем недовольный происходившим в первом периоде Знарок заставил свою команду сыграть в контроль. Тогда на главный план вышла первая тройка Гусев — Шипачев — Плотников, которая пару минут продержала «Северсталь» в обороне и чуть было не открыла счет. Армейцам явно не хватало прицельных бросков и передач в стиле Дацюка.

БИЛЕТ В ПЛЕЙ-ОФФ

Ничья в основное время устраивала «Северсталь», но сил после активного первого периода на всю игру не хватало. СКА к тому же мощно начала третий отрезок. Сначала Вадим Шипачев выскочил «один в ноль» с Юлиусом Гудачеком, потом то же сделал и Ярно Коскиранта, но вратарь выручил, а «Северсталь» даже отодвинула игру от своих ворот.

В концовке о том, чтобы забить, гости не думали — нужно было не пропустить роковую шайбу. С этим игроки «Северстали» справились и начали обниматься сразу после окончания третьего периода. Дело было сделано — Череповец заработал путевку в плей-офф. А победу можно было уже спокойно отдать армейцам, которые выиграли лишь в серии буллитов.

Игорь НОВИКОВ
из Санкт-Петербурга.

СКА 1:0 Б
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Северсталь
1.03.2018, 19:30 Зрители: 11770 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Александр Гулявцев
Вратари
Игорь Шестеркин Юлиус Гудачек
1-й период
01:31 Сергей Плотников
06:37
17:01 Николай Прохоркин
19:12 Патрик Торесен
Павел Чернов 19:51
2-й период
21:14 Егор Яковлев
Станислав Калашников 23:50
25:54
Константин Корнеев 31:40
3-й период
46:44 Артем Зуб
Овертайм
Максим Веревкин 61:30
Серия буллитов - победный бросок
Е. Яковлев
Статистика
12 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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