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СКА пустил «Северсталь» в плей-офф
«СЭ» рассказывает, как череповецкий клуб завоевал очко в
«СЭ» рассказывает, как череповецкий клуб завоевал очко в
ШЕСТЕРКИНУ БЫЛО НЕ ДО ОТДЫХА
Последний матч в регулярке начался в Петербурге с чествования олимпийских чемпионов, которых в составе СКА набралось больше полкоманды. Все они не ездили в поездки в Хельсинки, где полумолодежный состав армейцев уступила «Йокериту» (3:5) через два дня после финала Игр в Корее.
Но на матч с «Северсталью» большинство олимпийцев оказались в составе. Олег Знарок оставил в запасе четверых. Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Андрей Зубарев и Вячеслав Войнов появились перед зрителями лишь на время чествования, после чего ушли на трибуну. Вся четверка надела майки в стиле «милитари» — в такой форме весь СКА вышел завершать первый этап чемпионата.
Армейцы и без звезд представляли серьезную угрозу, но из Череповца приехала мотивированная команда с мечтой завоевать путевку в
Так что неудивительно, что в такой атмосфере гости с первых минут понеслись в атаку и выбрали режим агрессивного хоккея.
Постоянное давление в средней зоне позволяло подопечным Александра Гулявцева чаще перехватывать шайбу, но у ворот Игоря Шестеркина гостям не хватало мастерства проводить острые комбинации. Все давление и борьба у борта зачастую сводились лишь к большому числу бросков из неудобных позиций. Армейцы помогали сопернику ненужными удалениями, большой объем работы приходилось выполнять Шестеркину. По итогам первого периода «Северсталь» перебросала СКА почти в два раза — 11−6.
БЕЗ ДАЦЮКА ТЯЖЕЛОВАТО
СКА и ЦСКА получили от КХЛ дополнительный день отдыха перед
«Северсталью», которая свое место в
Поначалу хоккеистам «Северстали» удавалось в своей зоне оттеснять хозяев к углам площадки, где они агрессивнее боролись за шайбу. Но затем недовольный происходившим в первом периоде Знарок заставил свою команду сыграть в контроль. Тогда на главный план вышла первая тройка Гусев — Шипачев — Плотников, которая пару минут продержала «Северсталь» в обороне и чуть было не открыла счет. Армейцам явно не хватало прицельных бросков и передач в стиле Дацюка.
БИЛЕТ В
Ничья в основное время устраивала «Северсталь», но сил после активного первого периода на всю игру не хватало. СКА к тому же мощно начала третий отрезок. Сначала Вадим Шипачев выскочил «один в ноль» с Юлиусом Гудачеком, потом то же сделал и Ярно Коскиранта, но вратарь выручил, а «Северсталь» даже отодвинула игру от своих ворот.
В концовке о том, чтобы забить, гости не думали — нужно было не пропустить роковую шайбу. С этим игроки «Северстали» справились и начали обниматься сразу после окончания третьего периода. Дело было сделано — Череповец заработал путевку в
Игорь НОВИКОВ
из
|СКА
|
1:0 Б
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
|Северсталь
|Олег Знарок
|Александр Гулявцев
|Игорь Шестеркин
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|01:31
|Сергей Плотников
|06:37
|17:01
|Николай Прохоркин
|19:12
|Патрик Торесен
|Павел Чернов
|19:51
|2-й период
|21:14
|Егор Яковлев
|Станислав Калашников
|23:50
|25:54
|Константин Корнеев
|31:40
|3-й период
|46:44
|Артем Зуб
|Овертайм
|Максим Веревкин
|61:30
|Е. Яковлев
|12
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)