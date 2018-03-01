Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Стали известны все участники
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Стали известны все участники
Последними участниками
В Западной конференции
Победитель Восточной конференции казанский «Ак Барс» в первом раунде сыграет с хабаровским «Амуром». В других парах Востока уфимский «Салават Юлаев» встретится с омским «Авангардом», челябинский «Трактор» — с нижнекамским «Нефтехимиком», екатеринбургский «Автомобилист» — с магнитогорским «Металлургом».