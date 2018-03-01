Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Последними участниками плей-офф стали московский «Спартак», обыгравший в четверг столичное «Динамо» (4:2), и череповецкая «Северсталь», которая по буллитам уступила СКА (0:1).

В Западной конференции санкт-петербургский СКА сыграет в первом раунде с «Северсталью». СКА стал обладателем Кубка Континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ. Московский ЦСКА встретится со «Спартаком», хельсинкский «Йокерит» — с «Сочи», ярославский «Локомотив» — с нижегородским «Торпедо».