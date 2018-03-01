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1 марта, источник: ТАСС

Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Стали известны все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и все пары первого раунда.

Источник: РИА "Новости"

Последними участниками плей-офф стали московский «Спартак», обыгравший в четверг столичное «Динамо» (4:2), и череповецкая «Северсталь», которая по буллитам уступила СКА (0:1).

В Западной конференции санкт-петербургский СКА сыграет в первом раунде с «Северсталью». СКА стал обладателем Кубка Континента, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ. Московский ЦСКА встретится со «Спартаком», хельсинкский «Йокерит» — с «Сочи», ярославский «Локомотив» — с нижегородским «Торпедо».

Победитель Восточной конференции казанский «Ак Барс» в первом раунде сыграет с хабаровским «Амуром». В других парах Востока уфимский «Салават Юлаев» встретится с омским «Авангардом», челябинский «Трактор» — с нижнекамским «Нефтехимиком», екатеринбургский «Автомобилист» — с магнитогорским «Металлургом».

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