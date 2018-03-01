«Спартак» выстрадал плей-офф! И сразу сразится там с ЦСКА

Идёт уже третий сезон с тех пор, как хоккейный «Спартак» был возрождён и возвращён в число участников Континентальной лиги. Напомним, что клуб прекратил существование после банкротства своего ключевого спонсора. В прессе поднялся переполох, болельщики и ветераны обращались с письмами и просьбами о помощи к крупным чиновникам. Люди понимали, что отечественный чемпионат без одного из его символов представить сложно. Похожая история уже случалась с «Крыльями Советов», которые до сих пор не выступают в хоккейной элите. Не хотелось, чтобы по аналогичному пути пошёл «Спартак».
В результате
Не зря многие называют нынешний «Спартак»
Первые два сезона спартаковцам откровенно не удались. Тренерский штаб у команды был амбициозным, но неопытным. Герман Титов неплохо поработал в Новокузнецке, однако для решения больших задач оказался не готов. Как и его помощник Вячеслав Козлов. Про временщиков вроде Алексея Ярушкина, исполнявшего обязанности главного тренера после увольнения Титова, говорить особо нечего. Ими попросту затыкали дыры.
Но спартаковцы не попадали в
В сезоне-2017/18 москвичи начали выглядеть иначе. С приходом Вадима Епанчинцева у команды появился характер и воля к победе, а тут ещё Алексей Жамнов начал помогать, встав рядом с главным тренером на лавку. Жамнову не привыкать. То же самое он делал в «Витязе», «Атланте», а также в сборной России, где функционер не только помогает Знарку в управлении тренировочным процессом, но и является главным скаутом национальной команды.
Жамнов прекрасно понимал и понимает, что третьего подряд невыхода в
За два тура до окончания регулярного чемпионата «Спартаку» оставалось набрать одно очко в двух матчах, чтобы гарантировать себе выход в
«Железнодорожники» вышли на игру, посвящённую 80-летию прославленного спартаковца Бориса Майорова, полурезервным составом. Не оказалось в заявке Кронвалля, Контиолы, Накладала, Козуна, Аверина. Зато дебютировал в КХЛ форвард Николай Коваленко — сын главы профсоюза, олимпийского чемпиона Андрея Коваленко.
Матч начался с чествования Майорова, которому помимо зрительских оваций подарили автомобиль. Двукратный олимпийский чемпион произвёл символическое вбрасывание и поблагодарил всех собравшихся.
Уже в первом периоде «5+20» за удар клюшкой между ног Подшендялову схлопотал Лекомцев, однако счёт
Во второй двадцатиминутке гости воспользовались удалением Хохлачёва, которого тренеры отправили отбывать штраф за нарушение численного состава. Красковский получил передачу за воротами и прострелил в центр — шайба попала в конёк Пепеляеву и юркнула между щитков Беспалову. В свою очередь игра в большинстве «Спартака» продолжала вызывать серьёзные вопросы. То самим в зону войти не удавалось, то Мурыгин выручал.
В третьем отрезке встречи цели достиг мощнейший бросок Любушкина. Правда, без рикошета от соперника тоже не обошлось. 2:0 — в пользу «Локомотива».
Гарантировать себе выход в
На трибунах собрался аншлаг, а некоторые болельщики не могли подолгу попасть на трибуны
В первом периоде единственным голом отметился форвард
Начало второй двадцатиминутки целиком осталось за «Динамо». Сперва Бондарев подвёл свою команду, в результате чего его команда пропустила. Динамовцы закрепились в чужой зоне. Игнатушкин сделал перевод на свободного Хиетанена, который качнул защитника и со средней дистанции послал шайбу под перекладину.
Буквально сразу счёт стал 2:1 в пользу
Ответный гол
И снова сработало большинство. Правда формально Лещенко забил уже в тот момент, когда Тарасов вышел из штрафного бокса, но помочь команде не успел. Хохлачёв от борта сделал передачу в центр зоны на партнёра, который с кистей послал шайбу в дальнюю девятку.
Очередное большинство — на сей раз за нарушение численного состава у соперника — спартаковцы реализовали
За две с лишним минуты до сирены Владимир Воробьёв заменил Ерёменко на шестого полевого хоккеиста («Динамо» на этот момент устраивала только победа в основное время, так как «Северсталь» набрала очки в Санкт-Петербурге). Никулин мощно бросил с ползоны и подарил команде надежду — 3:4. На большее динамовцев не хватило.
«Динамо» осталось без
«Спартак» в свою очередь попал в
|Вадим Епанчинцев
|Владимир Воробьев
|Никита Беспалов
|Александр Еременко 57:20 (А. Еременко 58:39-58:48)
|1-й период
|Глеб Корягин
|07:33
|07:43
|Дмитрий Калинин
|09:56
|Артем Воронин
|Илья Никулин
|13:31
|15:33
|Александр Дергачев (Кир. Кольцов, А. Хохлачев)
|2-й период
|22:37
|Алексей Бондарев
|Юусо Хиетанен (Я. Рылов, И. Игнатушкин)
|23:42
|Владимир Брюквин (А. Алексеев, И. Игумнов)
|24:42
|30:41
|Лукаш Радил (Д. Калинин)
|3-й период
|Даниил Тарасов
|44:08
|46:08
|Вячеслав Лещенко (А. Дергачев, А. Хохлачев)
|Игорь Игнатушкин
|47:58
|51:05
|52:39
|Бен Максвелл (В. Лаюнен, Р. Стоа)
|Илья Никулин (Ю. Хиетанен, А. Терещенко)
|58:39
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)