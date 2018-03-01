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00:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» выстрадал плей-офф! И сразу сразится там с ЦСКА

Красно-белые впервые с 2011 года попали в розыгрыш Кубка Гагарина.

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Идёт уже третий сезон с тех пор, как хоккейный «Спартак» был возрождён и возвращён в число участников Континентальной лиги. Напомним, что клуб прекратил существование после банкротства своего ключевого спонсора. В прессе поднялся переполох, болельщики и ветераны обращались с письмами и просьбами о помощи к крупным чиновникам. Люди понимали, что отечественный чемпионат без одного из его символов представить сложно. Похожая история уже случалась с «Крыльями Советов», которые до сих пор не выступают в хоккейной элите. Не хотелось, чтобы по аналогичному пути пошёл «Спартак».

В результате красно-белые вернулись в КХЛ, пост генерального менеджера команды занял Алексей Жамнов, ранее работавший в подмосковном хоккее. Сперва в «Витязе», а затем в «Атланте», так же, как и ранее «Спартак», прекратившем своё существование. Именно под Жамнова выделялись деньги на комплектование новой команды, а рука Санкт-Петербурга постепенно стала виднеться всё отчётливее.

Не зря многие называют нынешний «Спартак» фарм-клубом СКА. Хоккеисты, по какой-то причине не подходившие Олегу Знарку, моментально отправлялись в Москву. Так было с вратарём Евгением Иванниковым, защитниками Дмитрием Калининым и Дмитрием Юдиным, нападающими Александром Дергачёвым, Виктором Комаровым и Александром Хохлачёвым. Возрастного Калинина сразу отдали с концами, Иванников находился в скрытой аренде, все остальные находятся в ней по сей день.

Первые два сезона спартаковцам откровенно не удались. Тренерский штаб у команды был амбициозным, но неопытным. Герман Титов неплохо поработал в Новокузнецке, однако для решения больших задач оказался не готов. Как и его помощник Вячеслав Козлов. Про временщиков вроде Алексея Ярушкина, исполнявшего обязанности главного тренера после увольнения Титова, говорить особо нечего. Ими попросту затыкали дыры.

Но спартаковцы не попадали в плей-офф не только из-за недоработок тренерского штаба. Сказывалось и слабое комплектование команды. Кто-то просто не подходил по уровню мастерства, другие начали откровенно «закисать». Яркий пример — форвард Сергей Шмелёв. Один из тех, кто стал спартаковцем после распада «Атланта». Слабо себя проявлял и форвард Игорь Левицкий, ещё один бывший «атлант». Совершенно не выручали вратари, особенно, когда с ними работал Сергей Голошумов. На того же Энгрена было больно смотреть, а ведь в «Атланте» он выглядел здорово.

В сезоне-2017/18 москвичи начали выглядеть иначе. С приходом Вадима Епанчинцева у команды появился характер и воля к победе, а тут ещё Алексей Жамнов начал помогать, встав рядом с главным тренером на лавку. Жамнову не привыкать. То же самое он делал в «Витязе», «Атланте», а также в сборной России, где функционер не только помогает Знарку в управлении тренировочным процессом, но и является главным скаутом национальной команды.

Жамнов прекрасно понимал и понимает, что третьего подряд невыхода в плей-офф ему могут не простить. Ни болельщики, ни инвесторы, ни высшее руководство. В результате и сам генменеджер стал работать продуктивнее, и команда заметно прибавила. Александр Хохлачёв и вовсе проводит феноменальный сезон, по-новому раскрывшись в клубе, который его воспитал. В СКА нападающий зачастую даже не проходил в состав. Здорово, за исключением вратаря Свенссона, выглядят легионеры. Лукаш Радил вызывался в олимпийскую сборную Чехии. Швед же проиграл конкуренцию Никите Беспалову, несмотря на то, что тренер вратарей «Спартака» — соотечественник Маркуса.

За два тура до окончания регулярного чемпионата «Спартаку» оставалось набрать одно очко в двух матчах, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Смысла откладывать дело в долгий ящик и дожидаться дерби с московским «Динамо» не было, шанс заработать вожделенное очко предоставил «Локомотив».

«Железнодорожники» вышли на игру, посвящённую 80-летию прославленного спартаковца Бориса Майорова, полурезервным составом. Не оказалось в заявке Кронвалля, Контиолы, Накладала, Козуна, Аверина. Зато дебютировал в КХЛ форвард Николай Коваленко — сын главы профсоюза, олимпийского чемпиона Андрея Коваленко.

Матч начался с чествования Майорова, которому помимо зрительских оваций подарили автомобиль. Двукратный олимпийский чемпион произвёл символическое вбрасывание и поблагодарил всех собравшихся.

Уже в первом периоде «5+20» за удар клюшкой между ног Подшендялову схлопотал Лекомцев, однако счёт красно-белые так и не открыли. На перерыв команды отправились при нулях на табло.

Во второй двадцатиминутке гости воспользовались удалением Хохлачёва, которого тренеры отправили отбывать штраф за нарушение численного состава. Красковский получил передачу за воротами и прострелил в центр — шайба попала в конёк Пепеляеву и юркнула между щитков Беспалову. В свою очередь игра в большинстве «Спартака» продолжала вызывать серьёзные вопросы. То самим в зону войти не удавалось, то Мурыгин выручал.

В третьем отрезке встречи цели достиг мощнейший бросок Любушкина. Правда, без рикошета от соперника тоже не обошлось. 2:0 — в пользу «Локомотива».

Гарантировать себе выход в плей-офф у москвичей не получилось, пришлось дожидаться схватки с «Динамо». Она обещала стать не просто горячей, а по-настоящему взрывной.

На трибунах собрался аншлаг, а некоторые болельщики не могли подолгу попасть на трибуны из-за усиленной контрольно-пропускной системы.

В первом периоде единственным голом отметился форвард красно-белых Александр Дергачёв, здорово сыгравший на добивании на чужом пятаке.

Начало второй двадцатиминутки целиком осталось за «Динамо». Сперва Бондарев подвёл свою команду, в результате чего его команда пропустила. Динамовцы закрепились в чужой зоне. Игнатушкин сделал перевод на свободного Хиетанена, который качнул защитника и со средней дистанции послал шайбу под перекладину.

Буквально сразу счёт стал 2:1 в пользу бело-голубых. Алексеев на скорости ушёл за ворота и сделал передачу в центр на Брюквина, который без помех послал шайбу между щитков Беспалову.

Ответный гол красно-белых получился на загляденье. Калинин вошёл в зону и сделал скидку на правый край Радилу, который с кистей вогнал шайбу в дальнюю девятку! Ерёменко не дотянулся. 2:2 — в третьем периоде решалась судьба регулярного сезона для обеих команд.

И снова сработало большинство. Правда формально Лещенко забил уже в тот момент, когда Тарасов вышел из штрафного бокса, но помочь команде не успел. Хохлачёв от борта сделал передачу в центр зоны на партнёра, который с кистей послал шайбу в дальнюю девятку.

Очередное большинство — на сей раз за нарушение численного состава у соперника — спартаковцы реализовали образцово-показательно. Лаюнен от синей линии набросил на ворота, Максвелл удачно подставил клюшку, и шайба проскочил между щитков Ерёменко — 4:2.

За две с лишним минуты до сирены Владимир Воробьёв заменил Ерёменко на шестого полевого хоккеиста («Динамо» на этот момент устраивала только победа в основное время, так как «Северсталь» набрала очки в Санкт-Петербурге). Никулин мощно бросил с ползоны и подарил команде надежду — 3:4. На большее динамовцев не хватило.

«Динамо» осталось без плей-офф. В последний раз такое было в 2001 году.

«Спартак» в свою очередь попал в плей-офф впервые с 2011 года.

Спартак 4:3
(1:0, 1:2, 2:1)
ХК Динамо
1.03.2018, 19:30 Зрители: 11337 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Владимир Воробьев
Вратари
Никита Беспалов Александр Еременко 57:20 (А. Еременко 58:39-58:48)
1-й период
Глеб Корягин 07:33
07:43 Дмитрий Калинин
09:56 Артем Воронин
Илья Никулин 13:31
15:33 Александр Дергачев (Кир. Кольцов, А. Хохлачев)
2-й период
22:37 Алексей Бондарев
Юусо Хиетанен (Я. Рылов, И. Игнатушкин) 23:42
Владимир Брюквин (А. Алексеев, И. Игумнов) 24:42
30:41 Лукаш Радил (Д. Калинин)
3-й период
Даниил Тарасов 44:08
46:08 Вячеслав Лещенко (А. Дергачев, А. Хохлачев)
Игорь Игнатушкин 47:58
51:05
52:39 Бен Максвелл (В. Лаюнен, Р. Стоа)
Илья Никулин (Ю. Хиетанен, А. Терещенко) 58:39
Статистика
6 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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КХЛ
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