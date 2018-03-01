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1 марта, источник: Vesti.kz

Тренер «Барыса» — о завершении сезона КХЛ: Отдыхаем до 15 марта

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Авангарда» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Астане завершилась волевой победой омского клуба, который вышел в плей-офф — 3:4. При этом «Барыс» по ходу встречи вел со счетом 3:1.

— Ребят настраивали на победу, не хватило их просто. Может быть, не было такой мотивации, но хотели победить в последней игре сезона. Гости выпустили шестого полевого и забили нам гол. Не досмотрели, что сделаешь, — цитирует Мамбеталиева официальный сайт «Барыса».

—  Почему не играл Кевин Даллмэн?

— У него травма спины, которую он получил в товарищеском матче с «Сибирью», сейчас он лечится.

— Сегодня за «Барыс» дебютировали Саян Данияр и Батырлан Муратов, как они вам?

— В принципе ребята стараются. Одно удаление Муратов только привез, нам забили гол, но ничего страшного — у них все впереди.

— Сезон завершен, какой дальше будет график у «Барыса»? И, если владеете ситуацией, то у скольких хоккеистов завершается контракт весной?

— По контрактам это не ко мне. Отдыхаем мы до 15 марта, а потом собирается сборная Казахстана и будет готовиться к чемпионату мира.

Исход прошедшего матча прокомментировал и главный тренер «Авангарда» Герман Титов.

— Хочу поздравить омских болельщиков с победой, с выходом в плей-офф, который дался нам нелегко. По игре хочу сказать, что ребята понимали важность этого матча, так как видели результат «Сибири», и понимали, что победа над «Барысом» в основное время давала нам выход в плей-офф. Из-за этого, наверное, в первом периоде ребята были скованны, не показывали той игры, которой мы хотели от них видеть, поэтому счет на табло горел 1:3.

Во втором периоде ребята собрались, стали лучше двигаться, лучше лезть на ворота, сравняли счет. В конце нам уже терять было нечего, так как победа за пределами основного времени нам ничего не давала, поэтому заменили вратаря шестым полевым игроком. А здесь уже удача повернулась к нам лицом, забили гол, который так нам был нужен. Но, как говорится, везёт тому, кто везёт, ребята старались, большое им спасибо.

— Кто и как должен был играть на последних минутах матча?

— По задумке менять вратаря должен был Файзуллин. Видно, он не услышал, либо эмоции и вышел Семен Кошелев. Видно, все так удачно сложилось, и он принес нам победу.

— Получается с вратарем вы сначала не угадали, по идее первый номер у вас Фурх, и в итоге вы его и выпустили…

— Он прилетел только накануне игры с «Сибирью», полностью не восстановился. Предыдущий матч с «Сибирью» Олег Шилин здорово отыграл, мы не хотели ничего менять. Но, возможно, молодой парень перегорел, но получилось так, как получилось.

— Семен Кошелев для Казахстана не чужой парень, как он вам в «Авангарде»? Насколько весом его вклад в работу, которую вы делаете?

— Сегодня, вы видели, очень большой вклад, благодаря его шайбе команда попала в плей-офф. Парень молодой, у него все впереди. И если он не снизит к себе требования, из него вырастет отличный хоккеист. Всё будет зависеть от него, а моя задача ему помочь в этом. Свой опыт, приобретенное мастерство в хоккее буду стараться передавать ему.

Добавим, что чемпионат мира в первом дивизионе пройдет с 22 по 28 апреля Будапеште, где за две путевки в элиту вместе с ней поборются Казахстан, Венгрия, Словения, Польша, Италия и Великобритания.

Барыс 3:4
(3:1, 0:2, 0:1)
Авангард
1.03.2018, 16:30 Зрители: 5350 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев Герман Титов
Вратари
Хенрик Карлссон 59:31 Олег Шилин 09:26 (Д. Фурх 09:26-58:26, Д. Фурх 59:00)
1-й период
02:46 10660
Кирилл Семенов (Е. Медведев, И. Михеев) 03:08
07:35 Алексей Маклюков (Н. Михайлис, Д. Дитц)
09:26 Иван Кучин (Р. Старченко, Н. Доус)
Максим Минеев 16:28
16:35 Найджел Доус
Максим Березин 17:54
19:32 Ярослав Евдокимов (А. Маклюков)
2-й период
Данил Файзуллин (Е. Медведев, М. Чудинов) 26:48
27:10 Роман Старченко
34:19 Роман Савченко
Кирилл Семенов (Д. Кугрышев, Е. Медведев) 34:27
3-й период
42:15 Талгат Жайлауов
Семен Кошелев (М. Чудинов, М. Минеев) 59:00
Статистика
10 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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