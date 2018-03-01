Карусель безумия: как «Авангард» совершил отскок десятилетия
Омск был в минуте от позора, но без
Омск был в минуте от позора, но без
После конфуза «Сибири» в последнем матче регулярного чемпионата Кирилл Фастовский рвал и метал. Под горячую руку генерального менеджера новосибирцев попали все, кто оказался на его пути: игроки, персонал, судьи и даже комментатор, который радостно сообщил, что «Барыс» в эту секунду забил четвёртую шайбу «Авангарду».
Того самого четвёртого гола, на самом деле, не было. То есть шайба, конечно, линию ворот пересекла, но законной её судьи не признали. Причём окончательное решение они приняли только со второго раза. Просмотр на игру коньком показал, что гол был, а вот челлендж на помеху вратарю, взятый Германом Титовым, спас Омску весь сезон, полный противоречий.
«Авангард» запрыгнул в уезжающий поезд под названием «плей-офф», когда на табло оставалось 60 секунды. Ровно столько было до революции в «Авангарде». Под раздачу попали бы игроки, тренеры и руководство. Да не ту, словесную, что в Новосибирске устроил Фастовский, а настоящую — кадровую. На волоске висели отец и сын Шалаевы, а на карьере тренера, который оставил без
«Авангард» был в шаге от того, чтобы поскользнуться на красной ковровой дорожке, которую ему проложили «Амур» с «Сибирью». Одни умудрились проиграть дальневосточное дерби, пусть и по буллитам. Другие, при переполненном стадионе, не взяли даже
Последний день «регулярки» на Востоке напоминал безумную карусель, которая была способна разорить букмекерские конторы. Феерически проигрывали все те, кто должен был спокойно брать своё. В соперниках у восточной троицы, претендующей на два места в
Можно сколько угодно говорить о грандиозном провале «Сибири», которой второй сезон подряд не хватило всего очка для того, чтобы продлить сезон хотя бы на одну серию
Профессиональный спорт и справедливость. Насколько они совместимы? Порой кажется, что они живут на разных полюсах. «Сибирь», потерпевшая с Владимиром Юрзиновым всего четыре поражения и вырвавшая в Омске, как тогда казалось, решающие два очка, сезон завершила. Тогда как её соседи, раздираемые внутренними скандалами и меняющие тренеров по воли игроков, чудом отсрочивают отпуск. И когда вытаскивает «Авангард» за волосы из болота? Те самые омские «кровиночки», которые не участвовали в бунте против Скабелки.
После того, как «Авангард» дома проиграл в сибирском дерби, к границе Омской области поступила тень сезона-2013/14. Тот самый, когда сибиряки очернили свою историю Кубком Надежды. Вместо этого для «ястребов» замаячило повторение первого сезона КХЛ, когда также попав на флажке в
Вот только кому нужен этот
|Галым Мамбеталиев
|Герман Титов
|Хенрик Карлссон 59:31
|Олег Шилин 09:26 (Д. Фурх 09:26-58:26, Д. Фурх 59:00)
|1-й период
|02:46
|10660
|Кирилл Семенов (Е. Медведев, И. Михеев)
|03:08
|07:35
|Алексей Маклюков (Н. Михайлис, Д. Дитц)
|09:26
|Иван Кучин (Р. Старченко, Н. Доус)
|Максим Минеев
|16:28
|16:35
|Найджел Доус
|Максим Березин
|17:54
|19:32
|Ярослав Евдокимов (А. Маклюков)
|2-й период
|Данил Файзуллин (Е. Медведев, М. Чудинов)
|26:48
|27:10
|Роман Старченко
|34:19
|Роман Савченко
|Кирилл Семенов (Д. Кугрышев, Е. Медведев)
|34:27
|3-й период
|42:15
|Талгат Жайлауов
|Семен Кошелев (М. Чудинов, М. Минеев)
|59:00
|10
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)