Карусель безумия: как «Авангард» совершил отскок десятилетия

Источник: РИА "Новости"

После конфуза «Сибири» в последнем матче регулярного чемпионата Кирилл Фастовский рвал и метал. Под горячую руку генерального менеджера новосибирцев попали все, кто оказался на его пути: игроки, персонал, судьи и даже комментатор, который радостно сообщил, что «Барыс» в эту секунду забил четвёртую шайбу «Авангарду».

Того самого четвёртого гола, на самом деле, не было. То есть шайба, конечно, линию ворот пересекла, но законной её судьи не признали. Причём окончательное решение они приняли только со второго раза. Просмотр на игру коньком показал, что гол был, а вот челлендж на помеху вратарю, взятый Германом Титовым, спас Омску весь сезон, полный противоречий.

«Авангард» запрыгнул в уезжающий поезд под названием «плей-офф», когда на табло оставалось 60 секунды. Ровно столько было до революции в «Авангарде». Под раздачу попали бы игроки, тренеры и руководство. Да не ту, словесную, что в Новосибирске устроил Фастовский, а настоящую — кадровую. На волоске висели отец и сын Шалаевы, а на карьере тренера, который оставил без плей-офф три команды, можно было ставить крест.

«Авангард» был в шаге от того, чтобы поскользнуться на красной ковровой дорожке, которую ему проложили «Амур» с «Сибирью». Одни умудрились проиграть дальневосточное дерби, пусть и по буллитам. Другие, при переполненном стадионе, не взяли даже одного-единственного очка, которого было бы достаточно для бронирования места в плей-офф. «Ястребам» настежь открыли ворота в восьмёрку, но вплоть до последней минуты они не могли сделать шаг в кубковую весну.

Последний день «регулярки» на Востоке напоминал безумную карусель, которая была способна разорить букмекерские конторы. Феерически проигрывали все те, кто должен был спокойно брать своё. В соперниках у восточной троицы, претендующей на два места в плей-офф, были те, кому уже ничего не нужно. Разумеется, кроме того, чтобы громко хлопнуть дверью напоследок, как в случае с «Барысом» и «Адмиралом». Даже Анвар Гатиятулин отмёл в сторону версию о том, что «Трактор» бился в Новосибирске за преимущество домашнего льда.

Можно сколько угодно говорить о грандиозном провале «Сибири», которой второй сезон подряд не хватило всего очка для того, чтобы продлить сезон хотя бы на одну серию плей-офф. Можно отмечать, что «Амур» второй раз в истории попал в розыгрыш Кубка Гагарина, проиграв последний матч «регулярки». И куда уйти от того, что «Авангард» натурально отскочил в игре с немотивированным соперником? Но куда показательнее для лиги даже не то, что проигрывают те, кто должны были спокойно выигрывать, а то, что выигрывают и ли борются те, от кого этого не ждали.

Профессиональный спорт и справедливость. Насколько они совместимы? Порой кажется, что они живут на разных полюсах. «Сибирь», потерпевшая с Владимиром Юрзиновым всего четыре поражения и вырвавшая в Омске, как тогда казалось, решающие два очка, сезон завершила. Тогда как её соседи, раздираемые внутренними скандалами и меняющие тренеров по воли игроков, чудом отсрочивают отпуск. И когда вытаскивает «Авангард» за волосы из болота? Те самые омские «кровиночки», которые не участвовали в бунте против Скабелки.

После того, как «Авангард» дома проиграл в сибирском дерби, к границе Омской области поступила тень сезона-2013/14. Тот самый, когда сибиряки очернили свою историю Кубком Надежды. Вместо этого для «ястребов» замаячило повторение первого сезона КХЛ, когда также попав на флажке в плей-офф, они выбили «Салават Юлаев» и чуть было не опрокинули за борт «Ак Барс». Теперь омичам вновь предстоит отправиться в Уфу, а там не за горами и второй раунд с Казанью. История циклична?