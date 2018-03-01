В плей-офф — без «Авангарда» и «Динамо». Прогнозы на игровой день КХЛ
Омское горе и хабаровское счастье — вот что принесёт последний день «регулярки».
Омское горе и хабаровское счастье — вот что принесёт последний день «регулярки».
«Адмирал» — «Амур»
Очевидно, что «Амур» намного больше мотивирован. Команда Мартемьянова рвётся в
Прогноз: победа «Амура» в основное время.
«Сибирь» — «Трактор»
Здесь всё в руках «Сибири». Команда может набрать одно очко, и этого ей будет достаточно для того, чтобы обеспечить себе место в
Прогноз: победа «Сибири» в основное время.
«Барыс» — «Авангард»
«Авангард» добьётся победы. Может быть, она будет не очень убедительной и яркой — другого сейчас от омичей ждать не приходится. Свою часть задачи команда выполнит, но это не поможет ей выйти в
Прогноз: победа «Авангарда» в основное время.
«Металлург» — «Нефтехимик»
Это встреча команд, которые претендуют на то, чтобы начинать первый раунд на своей площадке. Если выиграют хозяева, то они обойдут подопечных Назарова в таблице, и я думаю, что это для них хорошая мотивация. Домашний лёд поможет уральцам, и неважно, будут ли играть Мозякин и Кошечкин. Как бы то ни было, «Магнитка» сейчас выглядит убедительнее «Нефтехимика», особенно после того, как нижнекамцы уступили «Ладе».
Прогноз: победа «Металлурга» в основное время.
«Салават Юлаев» — «Ак Барс»
К сожалению, «зелёное дерби» лишено
Прогноз: победа «Салавата» в основное время.
«Югра» — «Автомобилист»
Так же, как и «Нефтехимик» с «Магниткой», «Автомобилист» пытается заполучить место повыше, чтобы иметь преимущество своего льда в
Прогноз: победа «Автомобилиста» в основное время.
«Лада» — «Сочи»
Можно говорить, что «Лада» неплохо вернулась после перерыва, но у сочинцев более мастеровитая и сбалансированная команда. Гостевую победу подопечные Сергея Зубова одержат, потому что им нужно входить в
Прогноз: победа «Сочи» в основное время.
«Локомотив» — ЦСКА
Квартальнов не в первый раз играет против «армейцев», но в этом сезоне градус противостояния ещё не упал, и для наставника «железнодорожников» этот матч будет особенным. Посмотрим, в каком составе выйдет ЦСКА. По идее, к ним уже должны присоединиться остальные сборники, помимо Марченко. Да, не будет Светлакова с Окуловым, которые находятся в больнице, но уже нужно приходить в форму Телегину, Андронову, Киселевичу и остальным. Наверняка они сыграют в Ярославле. У них будет чемпионское похмелье, и «Локомотив» одержит победу.
Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.
СКА — «Северсталь»
Всё будет зависеть от того, насколько Знарок захочет помогать соседям, или в помощи будет больше нуждаться «Спартак», который многие считают
Прогноз: победа СКА в дополнительное время.
«Торпедо» — «Витязь»
Главная новость состоит в том, что президент подольской команды Михаил Головков заявил, что ни с кем они объединяться не будут, а Валерий Белов продолжит работать с клубом. Это должно успокоить «Витязь» и его болельщиков. Команда в этом сезоне уже потеряла всяческую мотивацию, и «Торпедо», которое готовится к
Прогноз: победа «Торпедо» в основное время.
«Спартак» — «Динамо» (Москва)
Наверное, это главная битва последнего дня регулярного чемпионата. Кто выигрывает, тот идёт дальше. Здесь я поставлю на «Спартак». Это более голодная команда, более укомплектованная, у неё есть лидеры в лице Хохлачёва. По турнирной дистанции
Прогноз: победа «Спартака» в основное время.
«Динамо» (Рига) — «Йокерит»
Это своего рода дерби команд, которые принимали в этом сезоне матчи на открытом воздухе. Но по таблице мы видим, что они находятся на противоположных полюсах. Рига на Западе последняя, а «Йокерит» — третий, и оба коллектива уже точно не сдвинутся со своих мест. Многое зависит от того, настроены ли они на последний матч, и от задач команд. Моя ставка в том, что «Динамо»
Прогноз: победа «Динамо» в основное время.
«Слован» — «Динамо» (Минск)
В Братиславе встретятся две
Прогноз: победа «Слована» в основное время.