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11:37 (мск), источник: Чемпионат.com

В плей-офф — без «Авангарда» и «Динамо». Прогнозы на игровой день КХЛ

Омское горе и хабаровское счастье — вот что принесёт последний день «регулярки».

Источник: РИА "Новости"

«Адмирал» — «Амур»

Очевидно, что «Амур» намного больше мотивирован. Команда Мартемьянова рвётся в плей-офф. Несмотря на то что у «Адмирала» есть зуб на хабаровчан и игра пройдёт во Владивостоке, я ставлю на «тигров». Они одержат победу и выйдут в плей-офф.

Прогноз: победа «Амура» в основное время.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 24, 1.03.2018, 15:30
Сибирь
1Трактор2

«Сибирь» — «Трактор»

Здесь всё в руках «Сибири». Команда может набрать одно очко, и этого ей будет достаточно для того, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. Пусть и за пределами основного времени, но «Сибирь» выиграет у челябинцев, которые уже гарантировали себе место в восьмёрке, но борются за более высокий посев.

Прогноз: победа «Сибири» в основное время.

«Барыс» — «Авангард»

«Авангард» добьётся победы. Может быть, она будет не очень убедительной и яркой — другого сейчас от омичей ждать не приходится. Свою часть задачи команда выполнит, но это не поможет ей выйти в плей-офф. Подопечные Титова уже упустили своё. Проиграв «Сибири», они поставили крест на кубковой весне. Так что эта победа Омску не поможет.

Прогноз: победа «Авангарда» в основное время.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 24, 1.03.2018, 17:00
Металлург Мг
0Нефтехимик0

«Металлург» — «Нефтехимик»

Это встреча команд, которые претендуют на то, чтобы начинать первый раунд на своей площадке. Если выиграют хозяева, то они обойдут подопечных Назарова в таблице, и я думаю, что это для них хорошая мотивация. Домашний лёд поможет уральцам, и неважно, будут ли играть Мозякин и Кошечкин. Как бы то ни было, «Магнитка» сейчас выглядит убедительнее «Нефтехимика», особенно после того, как нижнекамцы уступили «Ладе».

Прогноз: победа «Металлурга» в основное время.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»

К сожалению, «зелёное дерби» лишено какой-либо мотивации. Команды уже забронировали за собой первое и второе место на Востоке. С другой стороны, это повод выдать матч-концерт и порадовать болельщиков. Надеюсь, что это будет зрелищный хоккей. Мои симпатии здесь будут на стороне «Салавата», который играет дома, и больше склонен к импровизации. Уфимцы должны одолеть подопечных Билялетдинова.

Прогноз: победа «Салавата» в основное время.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 24, 1.03.2018, 17:00
Югра
-Автомобилист-

«Югра» — «Автомобилист»

Так же, как и «Нефтехимик» с «Магниткой», «Автомобилист» пытается заполучить место повыше, чтобы иметь преимущество своего льда в плей-офф. С де-факто давно закончившей свой сезон «Югрой» у него проблем возникнуть не должно.

Прогноз: победа «Автомобилиста» в основное время.

«Лада» — «Сочи»

Можно говорить, что «Лада» неплохо вернулась после перерыва, но у сочинцев более мастеровитая и сбалансированная команда. Гостевую победу подопечные Сергея Зубова одержат, потому что им нужно входить в плей-офф с хорошим настроением, а мы знаем, что у «леопардов» сейчас три поражения подряд. Необходимо возвращать уверенность в себе.

Прогноз: победа «Сочи» в основное время.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 24, 1.03.2018, 19:00
Локомотив
-ЦСКА-

«Локомотив» — ЦСКА

Квартальнов не в первый раз играет против «армейцев», но в этом сезоне градус противостояния ещё не упал, и для наставника «железнодорожников» этот матч будет особенным. Посмотрим, в каком составе выйдет ЦСКА. По идее, к ним уже должны присоединиться остальные сборники, помимо Марченко. Да, не будет Светлакова с Окуловым, которые находятся в больнице, но уже нужно приходить в форму Телегину, Андронову, Киселевичу и остальным. Наверняка они сыграют в Ярославле. У них будет чемпионское похмелье, и «Локомотив» одержит победу.

Прогноз: победа «Локомотива» в основное время.

СКА — «Северсталь»

Всё будет зависеть от того, насколько Знарок захочет помогать соседям, или в помощи будет больше нуждаться «Спартак», который многие считают фарм-клубом СКА. Наверное, от этого будет зависеть, какой состав выпустят петербуржцы. «Северсталь» и с основным составом СКА может рассчитывать на очки, учитывая, как вдохновенно играет команда, как она борется за плей-офф. Моя ставка: череповчане наберут очки, но не больше одного. Этого им будет достаточно для продолжения сезона.

Прогноз: победа СКА в дополнительное время.

«Торпедо» — «Витязь»

Главная новость состоит в том, что президент подольской команды Михаил Головков заявил, что ни с кем они объединяться не будут, а Валерий Белов продолжит работать с клубом. Это должно успокоить «Витязь» и его болельщиков. Команда в этом сезоне уже потеряла всяческую мотивацию, и «Торпедо», которое готовится к плей-офф, ей будет не по зубам. Нижегородцы завершат регулярный чемпионат домашней победой.

Прогноз: победа «Торпедо» в основное время.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 24, 1.03.2018, 19:30
Спартак
-ХК Динамо-

«Спартак» — «Динамо» (Москва)

Наверное, это главная битва последнего дня регулярного чемпионата. Кто выигрывает, тот идёт дальше. Здесь я поставлю на «Спартак». Это более голодная команда, более укомплектованная, у неё есть лидеры в лице Хохлачёва. По турнирной дистанции красно-белые больше заслужили попадания в плей-офф, поэтому я ставлю на их победу.

Прогноз: победа «Спартака» в основное время.

«Динамо» (Рига) — «Йокерит»

Это своего рода дерби команд, которые принимали в этом сезоне матчи на открытом воздухе. Но по таблице мы видим, что они находятся на противоположных полюсах. Рига на Западе последняя, а «Йокерит» — третий, и оба коллектива уже точно не сдвинутся со своих мест. Многое зависит от того, настроены ли они на последний матч, и от задач команд. Моя ставка в том, что «Динамо» всё-таки хлопнет дверью напоследок, и при своих болельщиках одолеет финнов. Команда Ялонена готовится к плей-офф, и сейчас ей необязательно прыгать выше головы.

Прогноз: победа «Динамо» в основное время.

«Слован» — «Динамо» (Минск)

В Братиславе встретятся две команды-неудачницы этого сезона. Не самый интересный матч. «Слован» играет дома, у него последний матч сезона, и братиславцы занесут в свой актив три очка.

Прогноз: победа «Слована» в основное время.

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