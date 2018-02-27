«Авангард» не пускают в плей-офф! Как «ястребов» вытолкнули из восьмерки

Источник: Советский спорт

Неужели «Авангард» не сумеет пробиться в Кубок Гагарина?! В битве за плей-офф в Восточной конференции такой вариант вполне возможен.

Ведь возобновившийся во вторник чемпионат КХЛ начался с трудовой победы «Амура» над «Адмиралом» — 5:3. Хабаровчане быстро пропустили первый гол, потом уверенно повели в счете. Дали сопернику возможность отыграть две шайбы и все же добились в итоге успеха за счет отменной реализации большинства.

До этой победы «Амур» находился на девятом месте в таблице. После нее перескочил сразу на седьмое. И заранее было понятно, что в плей-офф он останется, как минимум, до 1 марта. Поскольку его прямые конкуренты — «Авангард» и «Сибирь» бились во вторник между собой.

В битве за жизнь (в нашем варианте — за жизнь в плей-офф) напряжение зашкаливает. Первую половину встречи соперники караулили друг друга, а на табло покрывались инеем нули.

На 31-й минуте взрыв — новосибирец Санников прорывается к воротам по правому флангу и открывает счет точным броском в девятку. Ровно через минуту равенство восстановлено омичем Мартыновым — 1:1. И счет на табло вновь застывает… до конца игрового времени. А в буллитной перестрелке победу «Сибири» приносят точные выстрелы Конькова, Закриссона и Бергстрема.

В итоге «Амур» опускается на восьмое место, «Сибирь» оказывается на седьмом, а «Авангард» вываливается из восьмерки, отставая от них на два балла. Как же сильно рискуют омичи! Теперь их судьба в плей-офф зависит не только от них самих, но и от соперников. Важнейший матч проигран.