«Авангард» не пускают в плей-офф! Как «ястребов» вытолкнули из восьмерки
В ожесточенно борьбе за участие в Кубке Гагарина на Востоке омичи рискуют потерпеть самое шокирующее фиаско в своей истории.
В ожесточенно борьбе за участие в Кубке Гагарина на Востоке омичи рискуют потерпеть самое шокирующее фиаско в своей истории.
Неужели «Авангард» не сумеет пробиться в Кубок Гагарина?! В битве за
Ведь возобновившийся во вторник чемпионат КХЛ начался с трудовой победы «Амура» над «Адмиралом» — 5:3. Хабаровчане быстро пропустили первый гол, потом уверенно повели в счете. Дали сопернику возможность отыграть две шайбы и все же добились в итоге успеха за счет отменной реализации большинства.
До этой победы «Амур» находился на девятом месте в таблице. После нее перескочил сразу на седьмое. И заранее было понятно, что в
В битве за жизнь (в нашем варианте — за жизнь в плей-офф) напряжение зашкаливает. Первую половину встречи соперники караулили друг друга, а на табло покрывались инеем нули.
На 31-й минуте взрыв — новосибирец Санников прорывается к воротам по правому флангу и открывает счет точным броском в девятку. Ровно через минуту равенство восстановлено омичем Мартыновым — 1:1. И счет на табло вновь застывает… до конца игрового времени. А в буллитной перестрелке победу «Сибири» приносят точные выстрелы Конькова, Закриссона и Бергстрема.
В итоге «Амур» опускается на восьмое место, «Сибирь» оказывается на седьмом, а «Авангард» вываливается из восьмерки, отставая от них на два балла. Как же сильно рискуют омичи! Теперь их судьба в
Впрочем, решать свою судьбу клубы продолжат в четверг. А вот «Магнитку» и «Салават Юлаев» после сегодняшних побед можно поздравить с пропиской в
|Герман Титов
|Владимир Юрзинов
|Олег Шилин
|Александр Салак
|1-й период
|Глеб Зырянов
|16:42
|2-й период
|21:41
|Михаил Фисенко
|Степан Санников (А.А. Шаров)
|31:28
|32:28
|Егор Мартынов (М. Чудинов, К. Семенов)
|Константин Алексеев
|32:55
|Николай Демидов
|34:12
|34:56
|Семен Кошелев
|Йонас Энлунд
|34:56
|3-й период
|42:20
|Ансель Галимов
|42:20
|Виталий Меньшиков
|Константин Алексеев
|42:20
|Глеб Зырянов
|42:20
|46:12
|Виталий Меньшиков
|50:58
|Ансель Галимов
|Патрик Закриссон
|52:36
|А. Бергстрем
|12
|Штрафное время
|14
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)