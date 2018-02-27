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27 февраля, источник: Советский спорт

«Авангард» не пускают в плей-офф! Как «ястребов» вытолкнули из восьмерки

В ожесточенно борьбе за участие в Кубке Гагарина на Востоке омичи рискуют потерпеть самое шокирующее фиаско в своей истории.

Источник: Советский спорт

Неужели «Авангард» не сумеет пробиться в Кубок Гагарина?! В битве за плей-офф в Восточной конференции такой вариант вполне возможен.

Ведь возобновившийся во вторник чемпионат КХЛ начался с трудовой победы «Амура» над «Адмиралом» — 5:3. Хабаровчане быстро пропустили первый гол, потом уверенно повели в счете. Дали сопернику возможность отыграть две шайбы и все же добились в итоге успеха за счет отменной реализации большинства.

До этой победы «Амур» находился на девятом месте в таблице. После нее перескочил сразу на седьмое. И заранее было понятно, что в плей-офф он останется, как минимум, до 1 марта. Поскольку его прямые конкуренты — «Авангард» и «Сибирь» бились во вторник между собой.

В битве за жизнь (в нашем варианте — за жизнь в плей-офф) напряжение зашкаливает. Первую половину встречи соперники караулили друг друга, а на табло покрывались инеем нули.

На 31-й минуте взрыв — новосибирец Санников прорывается к воротам по правому флангу и открывает счет точным броском в девятку. Ровно через минуту равенство восстановлено омичем Мартыновым — 1:1. И счет на табло вновь застывает… до конца игрового времени. А в буллитной перестрелке победу «Сибири» приносят точные выстрелы Конькова, Закриссона и Бергстрема.

В итоге «Амур» опускается на восьмое место, «Сибирь» оказывается на седьмом, а «Авангард» вываливается из восьмерки, отставая от них на два балла. Как же сильно рискуют омичи! Теперь их судьба в плей-офф зависит не только от них самих, но и от соперников. Важнейший матч проигран.

Впрочем, решать свою судьбу клубы продолжат в четверг. А вот «Магнитку» и «Салават Юлаев» после сегодняшних побед можно поздравить с пропиской в плей-офф.

Авангард 1:2 Б
(0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Сибирь
27.02.2018, 16:00 Зрители: 10280 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Главные тренеры
Герман Титов Владимир Юрзинов
Вратари
Олег Шилин Александр Салак
1-й период
Глеб Зырянов 16:42
2-й период
21:41 Михаил Фисенко
Степан Санников (А.А. Шаров) 31:28
32:28 Егор Мартынов (М. Чудинов, К. Семенов)
Константин Алексеев 32:55
Николай Демидов 34:12
34:56 Семен Кошелев
Йонас Энлунд 34:56
3-й период
42:20 Ансель Галимов
42:20 Виталий Меньшиков
Константин Алексеев 42:20
Глеб Зырянов 42:20
46:12 Виталий Меньшиков
50:58 Ансель Галимов
Патрик Закриссон 52:36
Серия буллитов - победный бросок
А. Бергстрем
Статистика
12 Штрафное время 14
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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Сибирь
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