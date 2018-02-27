Епанчинцев: Из-за перерыва на ОИ «Спартак» не смог наигрывать нужные сочетания хоккеистов

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» проиграл дома ярославскому «Локомотиву» со счетом 0:2. Олимпиада в Пхёнчхане проходила с 9 по 25 февраля, в Играх принимали участие два хоккеиста «Спартака» — Райан Стоа (США) и Лукаш Радил (Чехия).

«Был большой перерыв, игровой ритм был потерян, пауза сказалась, потому что уехали лидеры и мы не наигрывали сочетания так, как нам хотелось. Игра была очень важная в плане результата, это давило на ребят. Сегодняшняя игра была одной из худших в сезоне, но есть еще один матч, к которому будем серьезно готовиться, потому что-либо мы будем смотреть плей-офф по телевизору, либо играть. Психологический фактор один из важнейших, и он тоже сказался на игре, на площадке не было лидера, который бы потянул команду за собой», — сказал Епанчинцев.

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов отметил, что тренерский штаб клуба решил дать отдохнуть легионерам, принимавших участие в Олимпиаде. «Мы довольны результатом и игрой на ноль, но в первом периоде чувствовалось волнение и скованность. Мы сыграли не совсем в игровой хоккей, но был большой перерыв, поэтому мы довольны, что добились победы. Конечно, вратарь дал нам шанс в первом периоде, когда мы играли много в меньшинстве, но это его работа, Алексей молодец», — сказал тренер.

Из «Локомотива» в Играх принимали участие три хоккеиста — Якуб Накладал (Чехия), Брэндон Козун (Канада) и Стаффан Кронвалль (Швеция).