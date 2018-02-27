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27 февраля, источник: ТАСС

Епанчинцев: Из-за перерыва на ОИ «Спартак» не смог наигрывать нужные сочетания хоккеистов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Перерыв в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на матчи Олимпийских игр в Пхёнчхане повлиял на потерю игрового ритма и подготовку к матчу хоккеистов «Спартака». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» проиграл дома ярославскому «Локомотиву» со счетом 0:2. Олимпиада в Пхёнчхане проходила с 9 по 25 февраля, в Играх принимали участие два хоккеиста «Спартака» — Райан Стоа (США) и Лукаш Радил (Чехия).

«Был большой перерыв, игровой ритм был потерян, пауза сказалась, потому что уехали лидеры и мы не наигрывали сочетания так, как нам хотелось. Игра была очень важная в плане результата, это давило на ребят. Сегодняшняя игра была одной из худших в сезоне, но есть еще один матч, к которому будем серьезно готовиться, потому что-либо мы будем смотреть плей-офф по телевизору, либо играть. Психологический фактор один из важнейших, и он тоже сказался на игре, на площадке не было лидера, который бы потянул команду за собой», — сказал Епанчинцев.

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов отметил, что тренерский штаб клуба решил дать отдохнуть легионерам, принимавших участие в Олимпиаде. «Мы довольны результатом и игрой на ноль, но в первом периоде чувствовалось волнение и скованность. Мы сыграли не совсем в игровой хоккей, но был большой перерыв, поэтому мы довольны, что добились победы. Конечно, вратарь дал нам шанс в первом периоде, когда мы играли много в меньшинстве, но это его работа, Алексей молодец», — сказал тренер.

Из «Локомотива» в Играх принимали участие три хоккеиста — Якуб Накладал (Чехия), Брэндон Козун (Канада) и Стаффан Кронвалль (Швеция).

«Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции и следующий матч проведет в Москве против «Динамо» 1 марта. «Локомотив» занимает четвертое место на Западе и также 1 марта сыграет со словацким «Слованом», матч пройдет в Ярославле.

Спартак 0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
Локомотив
27.02.2018, 19:30 Зрители: 9590 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Дмитрий Квартальнов
Вратари
Никита Беспалов 59:15 Алексей Мурыгин
1-й период
01:26
Павел Красковский 05:53
Иван Лекомцев 09:05
Иван Лекомцев 09:05
2-й период
21:27 Артем Воронин
21:27 Артем Воронин
27:21
Павел Красковский (З. Пайгин, Е. Коршков) 28:05
35:19
3-й период
Илья Любушкин 52:34
Статистика
16 Штрафное время 29
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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