«Северсталь» обыграла ЦСКА в матче КХЛ
ТАСС, 27 февраля. Череповецкая «Северсталь» победила столичный ЦСКА со счетом 4:1 в гостевой встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 27 февраля. Череповецкая «Северсталь» победила столичный ЦСКА со счетом 4:1 в гостевой встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У проигравших отличился Максим Шалунов (7-я минута). В составе победителей шайбы забросили Матей Странски (22), Юрий Трубачев (31 и 57) и Александр Мерескин (58).
«Северсталь» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 82 очками. Команда продолжает борьбу за право сыграть в
За тур окончания регулярного чемпионата КХЛ известны шесть клубов Западной конференции, которые сыграют в
В следующем матче 1 марта «Северсталь» в гостях встретится с петербургским СКА. ЦСКА в этот же день на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».
|ЦСКА
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1:4
(1:0, 0:2, 0:2)
|Северсталь
|Игорь Никитин
|Александр Гулявцев
|Ларс Юханссон
|Юлиус Гудачек
|1-й период
|07:00
|Максим Шалунов (М. Пашнин, С. Шумаков)
|Станислав Калашников
|08:24
|Валерий I Васильев
|10:27
|17:48
|Игорь Ожиганов
|2-й период
|21:14
|Михаил Науменков
|Матей Странски (Ю. Трубачев, Д. Вовченко)
|21:42
|Юрий Трубачев (В. Вишневский, И. Гераськин)
|30:36
|3-й период
|Виталий Вишневский
|50:09
|Юрий Трубачев (Д. Вовченко, И. Гераськин)
|56:30
|Александр Мерескин (М. Рыбин)
|57:19
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)