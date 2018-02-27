«Северсталь» обыграла ЦСКА в матче КХЛ

У проигравших отличился Максим Шалунов (7-я минута). В составе победителей шайбы забросили Матей Странски (22), Юрий Трубачев (31 и 57) и Александр Мерескин (58).

«Северсталь» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 82 очками. Команда продолжает борьбу за право сыграть в плей-офф КХЛ. ЦСКА, уже оформивший участие в плей-офф, располагается на втором месте с 121 баллом.

За тур окончания регулярного чемпионата КХЛ известны шесть клубов Западной конференции, которые сыграют в плей-офф турнира. Это СКА, ЦСКА, хельсинкский «Йокерит», «Локомотив», нижегородское «Торпедо» и «Сочи». Еще два участника плей-офф станут известны после заключительного 56-го тура, игры которого пройдут 1 марта. На оставшиеся два места в плей-офф от Западной конференции претендуют «Спартак», «Северсталь» и московское «Динамо».