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27 февраля, источник: ТАСС

«Северсталь» обыграла ЦСКА в матче КХЛ

ТАСС, 27 февраля. Череповецкая «Северсталь» победила столичный ЦСКА со счетом 4:1 в гостевой встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У проигравших отличился Максим Шалунов (7-я минута). В составе победителей шайбы забросили Матей Странски (22), Юрий Трубачев (31 и 57) и Александр Мерескин (58).

«Северсталь» занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 82 очками. Команда продолжает борьбу за право сыграть в плей-офф КХЛ. ЦСКА, уже оформивший участие в плей-офф, располагается на втором месте с 121 баллом.

За тур окончания регулярного чемпионата КХЛ известны шесть клубов Западной конференции, которые сыграют в плей-офф турнира. Это СКА, ЦСКА, хельсинкский «Йокерит», «Локомотив», нижегородское «Торпедо» и «Сочи». Еще два участника плей-офф станут известны после заключительного 56-го тура, игры которого пройдут 1 марта. На оставшиеся два места в плей-офф от Западной конференции претендуют «Спартак», «Северсталь» и московское «Динамо».

В следующем матче 1 марта «Северсталь» в гостях встретится с петербургским СКА. ЦСКА в этот же день на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».

ЦСКА 1:4
(1:0, 0:2, 0:2)
Северсталь
27.02.2018, 19:30 Зрители: 4917 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Александр Гулявцев
Вратари
Ларс Юханссон Юлиус Гудачек
1-й период
07:00 Максим Шалунов (М. Пашнин, С. Шумаков)
Станислав Калашников 08:24
Валерий I Васильев 10:27
17:48 Игорь Ожиганов
2-й период
21:14 Михаил Науменков
Матей Странски (Ю. Трубачев, Д. Вовченко) 21:42
Юрий Трубачев (В. Вишневский, И. Гераськин) 30:36
3-й период
Виталий Вишневский 50:09
Юрий Трубачев (Д. Вовченко, И. Гераськин) 56:30
Александр Мерескин (М. Рыбин) 57:19
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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