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27 февраля, источник: ТАСС

«Йокерит» одержал волевую победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 27 февраля. Хельсинкский «Йокерит» одержал победу над санкт-петербургским СКА со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Йенсен (12-я минута), Ээли Толванен (22), Ессе Йоэнсуу (31), Брайан О’Нил (42) и Петер Регин (59). У проигравших отличились Виктор Тихонов (7), Патрик Херсли (10) и Ярно Коскиранта (41). «Йокерит» в первом периоде проигрывал со счетом 0:2. Во вторник команды КХЛ проводят первый матч после паузы на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, на которых российские хоккеисты завоевали золотые медали.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 55 матчах 136 очков, «Йокерит» идет третьим, имея в активе 103 очка.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Йокерит» в гостях сыграет с рижским «Динамо», СКА примет череповецкую «Северсталь». Обе встречи пройдут 1 марта.

В других матчах игрового дня тольяттинская «Лада» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» — 4:0, подольский «Витязь» оказался сильнее братиславского «Слована» — 5:3, минское «Динамо» переиграло одноименный клуб из Риги — 5:3.

Йокерит 5:3
(1:2, 2:0, 2:1)
СКА
27.02.2018, 19:30 Зрители: 12927 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Главные тренеры
Юкка Ялонен Олег Знарок
Вратари
Райан Запольски Микко Коскинен 58:07 (М. Коскинен 58:19-58:33)
1-й период
Андрей Алтыбармакян 01:57
Виктор Тихонов (С. Плотников, М. Карпов) 06:32
Патрик Херсли (М. Карпов, В. Тихонов) 09:42
11:30 Никлас Йенсен (Б. О`Нилл)
2-й период
21:27 Эли Толванен (Н. Йенсен)
21:50 Йон Норман
28:44 Оливер Лауридсен
Сергей Плотников 28:44
Виктор Тихонов 28:44
30:26 Йессе Йоэнсуу (П. Регин, О. Палола)
Евгений Кетов 33:55
Евгений Кетов 38:36
3-й период
Ярно Коскиранта (П. Херсли, Е. Кетов) 40:58
41:51 Брайан О`Нилл (О. Палола)
53:43 Сами Леписто
58:19 п.в. Петер Регин (Й. Норман)
58:33 Брайан О`Нилл
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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