«Йокерит» одержал волевую победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
ТАСС, 27 февраля. Хельсинкский «Йокерит» одержал победу над
ТАСС, 27 февраля. Хельсинкский «Йокерит» одержал победу над
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Йенсен (12-я минута), Ээли Толванен (22), Ессе Йоэнсуу (31), Брайан О’Нил (42) и Петер Регин (59). У проигравших отличились Виктор Тихонов (7), Патрик Херсли (10) и Ярно Коскиранта (41). «Йокерит» в первом периоде проигрывал со счетом 0:2. Во вторник команды КХЛ проводят первый матч после паузы на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, на которых российские хоккеисты завоевали золотые медали.
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 55 матчах 136 очков, «Йокерит» идет третьим, имея в активе 103 очка.
В заключительном матче регулярного чемпионата «Йокерит» в гостях сыграет с рижским «Динамо», СКА примет череповецкую «Северсталь». Обе встречи пройдут 1 марта.
В других матчах игрового дня тольяттинская «Лада» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» — 4:0, подольский «Витязь» оказался сильнее братиславского «Слована» — 5:3, минское «Динамо» переиграло одноименный клуб из Риги — 5:3.
|Юкка Ялонен
|Олег Знарок
|Райан Запольски
|Микко Коскинен 58:07 (М. Коскинен 58:19-58:33)
|1-й период
|Андрей Алтыбармакян
|01:57
|Виктор Тихонов (С. Плотников, М. Карпов)
|06:32
|Патрик Херсли (М. Карпов, В. Тихонов)
|09:42
|11:30
|Никлас Йенсен (Б. О`Нилл)
|2-й период
|21:27
|Эли Толванен (Н. Йенсен)
|21:50
|Йон Норман
|28:44
|Оливер Лауридсен
|Сергей Плотников
|28:44
|Виктор Тихонов
|28:44
|30:26
|Йессе Йоэнсуу (П. Регин, О. Палола)
|Евгений Кетов
|33:55
|Евгений Кетов
|38:36
|3-й период
|Ярно Коскиранта (П. Херсли, Е. Кетов)
|40:58
|41:51
|Брайан О`Нилл (О. Палола)
|53:43
|Сами Леписто
|58:19
|п.в.
|Петер Регин (Й. Норман)
|58:33
|Брайан О`Нилл
|8
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)