«Йокерит» одержал волевую победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никлас Йенсен (12-я минута), Ээли Толванен (22), Ессе Йоэнсуу (31), Брайан О’Нил (42) и Петер Регин (59). У проигравших отличились Виктор Тихонов (7), Патрик Херсли (10) и Ярно Коскиранта (41). «Йокерит» в первом периоде проигрывал со счетом 0:2. Во вторник команды КХЛ проводят первый матч после паузы на Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане, на которых российские хоккеисты завоевали золотые медали.